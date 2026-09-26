Doliu în lumea muzicii! Bruno Kramm a murit subit, la câteva minute după ce a coborât de pe scenă

Bruno Kramm a murit după concertul susținut în Granada. Fondatorul trupei Das Ich a urcat pe scenă, și-a făcut show-ul alături de colegul său, iar la scurt timp după ce spectacolul s-a încheiat, seara s-a transformat într-o tragedie.

Bruno Kramm a susținut concertul la Planta Baja din Granada alături de Stefan Ackermann, colegul său din Das Ich. Cei doi au urcat pe scenă în cadrul turneului „Fanal”, iar publicul a asistat la spectacol fără să știe ce avea să urmeze.

Bruno Kramm a murit după concert

După ce a coborât de pe scenă, Bruno Kramm s-a retras în vestiar. Acolo, artistul s-a prăbușit. Un martor a observat că Bruno nu mai reacționa și a solicitat ajutorul serviciilor de urgență. Echipajele medicale au ajuns la fața locului, însă nu au mai putut să-i salveze viața.

Apelul la serviciile de urgență a fost făcut în noaptea de vineri spre sâmbătă, imediat după concert. Martorul a anunțat că artistul a leșinat și nu a mai reacționat. Medicii au intervenit, însă decesul a fost confirmat ulterior. După confirmarea morții, autoritățile au activat protocolul judiciar pentru ridicarea trupului.

În prima fază, cazul a fost considerat o posibilă moarte naturală și nu a fost deschisă o anchetă. Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, Bruno Kramm a suferit un stop cardiac înainte ca echipajele medicale să ajungă la locație.

Moartea artistului a venit imediat după un concert pe care l-a susținut alături de Stefan Ackermann. Bruno Kramm și colegul său au prezentat publicului proiectul „Fanal”, într-un spectacol care a reprezentat prima apariție Das Ich în sudul Spaniei. Aceasta a fost ultima reprezentație a artistului.

A fondat Das Ich în 1989

Bruno Kramm și Stefan Ackermann au fondat Das Ich în 1989 și au construit împreună un proiect care a devenit cunoscut în zona muzicii electronice, industriale și darkwave.

Formația a fost asociată cu dezvoltarea curentului Neue Deutsche Todeskunst și și-a construit de-a lungul timpului un stil puternic recognoscibil.

Turneul din Spania a inclus mai multe opriri. Pe 11 septembrie, Das Ich a cântat la Zamora. O zi mai târziu, formația a ajuns la Madrid. Apoi a urmat Granada.

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