Doliu în lumea muzicii! Un artist celebru a murit după ce și-a făcut un tratament anti-îmbătrânire

Un celebru artist grec a murit brusc la doar 54 de ani, iar ultimele sale clipe ridică acum mari semne de întrebare! Cântărețul se afla într-un cabinet medical privat din Atena când i s-a făcut rău. Ceea ce trebuia să fie o procedură medicală s-a transformat într-o tragedie, iar acum autoritățile verifică fiecare detaliu al celor întâmplate.

Este vorba de cântărețul pop Giorgos Mazonakis. Totul s-a petrecut miercuri, 9 septembrie, în cartierul Kolonaki. În jurul orei 16:30, artistului i s-a făcut rău, iar situația a devenit rapid critică. A intrat în stop cardiac, iar echipele medicale chemate la fața locului au încercat să-i salveze viața. Din păcate, manevrele de resuscitare nu au avut succes.

Un celebru artist grec a murit subit!

Giorgos Mazonakis era unul dintre cele mai cunoscute nume ale muzicii pop din Grecia. Avea în spate peste trei decenii de carieră, zeci de hituri și albume de platină. Mai mult, pregătea un concert retrospectiv la Atena pentru 20 septembrie.

În centrul anchetei a ajuns procedura pe care cântărețul o făcea în cabinetul privat. Este vorba despre schimbul plasmatic, cunoscut și drept plasmafereză, o procedură prin care anumite componente ale plasmei sunt îndepărtate din sânge.

În ultimii ani, astfel de proceduri au început să fie promovate și în zona tratamentelor de anti-îmbătrânire și longevitate, iar tocmai acest aspect a atras atenția autorităților elene. Ministrul grec al Sănătății, Adonis Georgiadis, a vorbit despre lipsa unui cadru clar pentru astfel de servicii și a anunțat că regulile urmează să fie reevaluate.

„În prezent nu există un cadru”, a spus el .

Mai mult, ministrul a declarat că intervenția respectivă nu putea fi realizată legal într-un asemenea cabinet privat și a catalogat situația drept una extrem de gravă.

„Este absolut sigur că activitatea era ilegală”, a declarat Georgiadis, precizând că intervenția este interzisă în afara mediului spitalicesc și că unitatea respectivă avea doar licență de practică în patologie.

Ce spun medicii

Cei doi medici care au efectuat procedura, care formează un cuplu, au respins acuzațiile și au susținut că artistul și-ar fi pierdut cunoștința înainte ca tratamentul să înceapă. Numai că versiunea lor a ajuns să fie verificată de anchetatori după ce au apărut neconcordanțe în declarațiile date polițiștilor.

Avocatul celor doi, Nikos Agapinos, a încercat să clarifice situația și a susținut că unitatea funcționa legal și că aparatura era înregistrată.

„O clinică legală, cu echipamente înregistrate corespunzător”, a spus el.

Medicii au fost inițial eliberați după audieri, însă ulterior au fost reținuți, în contextul în care anchetatorii au început să verifice dacă procedura fusese începută în momentul în care artistului i s-a făcut rău. Potrivit informațiilor preliminare, cântărețul ar fi început deja procedura în momentul în care și-a pierdut cunoștința, ceea ce contrazice versiunea prezentată inițial de medici.

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