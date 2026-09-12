Lady Gaga a devenit mamă pentru prima oară! A ținut totul secret până acum

Lady Gaga a devenit mamă pentru prima oară! A ținut totul secret până acum
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Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată / Foto: Profimedia
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Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată. Artista americană și logodnicul ei, Michael Polansky, au intrat într-o nouă etapă a vieții lor, după venirea pe lume a primului lor copil.

Cântăreața, în vârstă de 40 de ani, și partenerul său, care are 42 de ani, au avut o apariție discretă alături de nou-născut. Venirea pe lume a micuțului marchează începutul unui nou capitol pentru cei doi, care și-au dorit să își întemeieze o familie.

Lady Gaga și logodnicul ei au devenit părinți pentru prima oară

Până în prezent, Lady Gaga și Michael Polansky au preferat să fie discreți în ceea ce privește viața lor personală și nu au făcut declarații oficiale despre venirea pe lume a copilului. De asemenea, nu au fost dezvăluite informații despre sexul bebelușului, numele ales pentru acesta sau data exactă a nașterii.

Maternitatea a fost un vis despre care Lady Gaga a vorbit de mai multe ori în ultimii ani. Artista a mărturisit în repetate rânduri că își dorește să aibă copii și să își întemeieze o familie. Vedeta spunea că rolul de mamă este una dintre cele mai mari dorințe ale sale și vorbea cu entuziasm despre viitorul alături de Polansky.

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„Voi spune că sunt foarte entuziasmată să am copii. Abia aștept să fiu mamă. Nu este incredibil ceea ce putem face? Putem ține o ființă umană în interiorul nostru și să o creștem. Apoi iese, iar responsabilitatea noastră este să o menținem în viață”, declara Lady Gaga în trecut.

Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani. Relația lor a devenit publică în 2020, iar apropierea s-a consolidat în perioada pandemiei, când au petrecut mai mult timp împreună. În martie 2024, Gaga și Polansky s-au logodit.

Sursa foto: profimedia

Deși sunt persoane cunoscute la nivel internațional, cei doi au preferat să își păstreze relația departe de agitația mediatică. Polansky este implicat în domeniul cercetării medicale și conduce Parker Institute for Cancer Immunotherapy, în timp ce Gaga este activă în proiecte dedicate sănătății mintale prin fundația sa.

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