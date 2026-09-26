Cine sunt tinerii care au murit în accidentul din Petrila. Una dintre victime împlinise 20 de ani chiar în ziua tragediei

Cine sunt tinerii care au murit în accidentul din Petrila. Una dintre victime împlinise 20 de ani chiar în ziua tragediei
Accident. Foto: Facebook
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Două familii din Petrila sunt în doliu după un accident rutier cumplit produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în urma căruia doi tineri și-au pierdut viața.

Destinul a făcut ca una dintre victime să împlinească 20 de ani chiar cu câteva ore înainte de tragedie. Prietenul său avea doar 19 ani. Niciunul nu a mai apucat să își îndeplinească planurile și visurile pe care le aveau pentru viitor.

Cine sunt tinerii care au murit în accidentul din Petrila

Accidentul a avut loc în jurul orei 04:40, pe strada Maleia din Petroșani. Autoturismul în care se aflau cei doi tineri a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un stâlp de electricitate. Impactul a fost devastator, iar ambele victime au rămas încarcerate în mașina grav avariată.

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Petroșani cu echipaj de descarcerare și SMURD, alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara. Salvatorii au reușit să îi extragă dintre fiarele contorsionate ale autoturismului, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viețile.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Hunedoara, la volan se afla Flavius Călugăru, în vârstă de 19 ani, din Petrila.

Foto: Facebook

Primele cercetări indică faptul că tânărul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, iar autoturismul a ieșit de pe carosabil și a lovit stâlpul de electricitate.

Una dintre victime împlinise 20 de ani chiar în ziua tragediei

În urma impactului, au murit atât șoferul de 19 ani, cât și pasagerul său, Rareș Munteanu, în vârstă de 20 de ani, de asemenea din Petrila.

Foto: Facebook

Pentru familie și apropiați, vestea a fost cu atât mai greu de acceptat cu cât Rareș își sărbătorise aniversarea chiar în ziua tragediei. Totodată, moartea celor doi tineri a stârnit un val de emoție în comunitate.

Mama lui Flavius și-a exprimat durerea prin mesaje publicate pe rețelele sociale, după pierderea fiului său.

„Doamne, de ce mi l-ai luat, Doamne? De ce? De ce?”

„Sufletul meu, inima mea, cum să respir eu fără tine? De ce m-ai lăsat? Doamne, de ce?”

De asemenea, şi apropiații familiei au transmis numeroase mesaje de condoleanțe.

„Drum lin spre cer, dragul meu Flavius!”

„Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe! Multă putere vă doresc!”

La rândul său, iubita lui Flavius a transmis şi ea un mesaj plin de durere şi regret:

„Drum lin către cer iubirea mea. Îți multumesc din tot sufletul pentru tot ceea ce mi-ai oferit. M-ai făcut mereu să mă simt cea mai iubită, specială și fericită fata din lume. Visam și speram la o viață întreagă alături de tine dar de acum o să trăiesc pentru tine. O să fii îngerul meu păzitor. Nu te voi uita niciodată. Te iubesc cu toată inima mea”, a scris iubita băiatului.

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