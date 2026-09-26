Cea mai ieftină casă din București se vinde cu 42.500 de euro. Locuința are o suprafață de doar 17 metri pătrați

Cea mai ieftină casă din București se vinde cu 42.500 de euro. Locuința are o suprafață de doar 17 metri pătrați
Locuință de vânzare
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

În cartierul Andronache-Colentina din Capitală a apărut pe piața imobiliară o proprietate cu un preț mai puțin obișnuit pentru București. Este vorba despre o locuință veche de mai bine de șapte decenii, pentru care proprietarul solicită mai puțin de 50.000 de euro. Casa este însă una de dimensiuni foarte reduse, având o suprafață utilă de numai 17 metri pătrați și fiind compartimentată într-o singură cameră.

Imobilul este situat în Sectorul 2 al Bucureștiului, în apropierea unui centru comercial. Terenul aferent are o suprafață de 92 de metri pătrați și o deschidere de aproximativ 6 metri. Construită în anul 1950, casa se află într-o stare care impune renovarea completă, înainte de a putea fi folosită în condiții corespunzătoare.

Casa are o suprafață foarte redusă, fiind alcătuită dintr-o singură încăpere de doar 17 metri pătrați utili. Un avantaj îl reprezintă însă faptul că proprietatea dispune deja de toate utilitățile necesare. Astfel, noul proprietar beneficiază de racordurile existente și nu ar trebui să suporte lucrări suplimentare pentru aducerea acestora la proprietate.

Sursa foto: Imobiliare.ro

Suprafața de 92 de metri pătrați a terenului poate reprezenta un avantaj pentru viitorul proprietar. Cu o lățime de aproximativ șase metri la stradă, parcela ar putea fi amenajată sau valorificată diferit, în funcție de proiectul ales și de condițiile impuse de legislația urbanistică.

Proprietatea este evaluată la 42.500 de euro, sumă pentru care cumpărătorul ar primi atât construcția, cât și terenul aferent. Conform informațiilor prezentate în ofertă, locuința se numără printre cele mai accesibile case disponibile la vânzare în București.

Proiect de extindere al locuinței până la 80 de metri pătrați

Actuala construcție este foarte mică. Totuși, proprietatea ar putea fi transformată într-o locuință mai spațioasă. În oferta de vânzare este precizat că există deja o schiță preliminară care prevede atât mărirea suprafeței casei, cât și construirea unui etaj suplimentar.

Potrivit proiectului, imobilul ar putea fi transformat într-o locuință cu parter, un etaj și mansardă. În cazul în care lucrările vor fi realizate conform planului, casa ar urma să ofere în jur de 80 de metri pătrați utili, ceea ce ar însemna o extindere considerabilă față de cei 17 metri pătrați disponibili în prezent.

Sursa foto: Imobiliare.ro

Transformarea proprietății nu ar fi una simplă, ci ar necesita o serie de lucrări de amploare. Suprafața de aproximativ 80 de metri pătrați este doar cea estimată în proiectul de extindere, în timp ce casa existentă are în continuare doar 17 metri pătrați utili. Pentru ca planul să poată fi dus la bun sfârșit, este nevoie atât ca soluția propusă să fie fezabilă din punct de vedere tehnic, cât și de obținerea tuturor autorizațiilor necesare.

Suma de 42.500 de euro se referă la imobilul în starea în care se află în prezent, fără a include eventualele cheltuieli necesare pentru modernizare. Casa trebuie renovată complet. Prin urmare, punerea în aplicare a proiectului de extindere ar necesita un buget separat pentru finisaje și amenajări.

CITEȘTE ȘI: Case de vânzare la 3.000 de euro. Satele în care tot mai mulți tineri vor să-și cumpere o locuință

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 7000 de euro. Terenul are 1900 de metri pătrați

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce au descoperit anchetatorii pe camerele de supraveghere în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață în râul Olt
Ce au descoperit anchetatorii pe camerele de supraveghere în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață în râul Olt
Radu Vâlcan anunță un bonfire incendiar. Două concurente, puse în situații tensionante
Radu Vâlcan anunță un bonfire incendiar. Două concurente, puse în situații tensionante
Cum trebuie consumat parmezanul, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Greșeala pe care o fac românii
Cum trebuie consumat parmezanul, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Greșeala pe care o fac românii
Mesajul transmis de sora Valentinei Tănasie după înmormântarea tinerei ucise în Vâlcea. Ți se rupe sufletul!
Mesajul transmis de sora Valentinei Tănasie după înmormântarea tinerei ucise în Vâlcea. Ți se rupe sufletul!
Orașele din România în care vin ninsorile pe 10 octombrie. Prognoza oficială făcută de meteorologii EaseWeather
Orașele din România în care vin ninsorile pe 10 octombrie. Prognoza oficială făcută de meteorologii EaseWeather
Satul în care localnicii spun că este îngropat Iisus Hristos. Legenda, apărută în urmă cu un secol
Mediafax
Satul în care localnicii spun că este îngropat Iisus Hristos. Legenda, apărută în urmă cu un secol
SURSE | Setea nestăvilită a preotului Pomohaci pentru minori: ar fi produs 63 de foto și video cu telefonul său. 31 dintre ele ar fi fost trimise altor 12 „confidenți”
Gandul.ro
SURSE | Setea nestăvilită a preotului Pomohaci pentru minori: ar fi produs 63 de foto și video cu telefonul său. 31 dintre ele ar fi fost trimise altor 12 „confidenți”
FOTO. Lola e căsătorită cu Cristina și acum a decis să își facă și cont pe o platformă pentru adulți!
Prosport.ro
FOTO. Lola e căsătorită cu Cristina și acum a decis să își facă și cont pe o platformă pentru adulți!
WSJ: Ambasadoarea lui Trump ar fi spus că SUA sunt în spatele căderii Guvernului Bolojan: „Putem face asta oricărei țări dorim”
Adevarul
WSJ: Ambasadoarea lui Trump ar fi spus că SUA sunt în spatele căderii Guvernului Bolojan: „Putem face asta oricărei țări dorim”
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune despre un posibil conflict cu Europa
Digi24
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune despre un posibil conflict cu Europa
Stil de viață EXTREM. O familie cu 4 copii cheltuie 4.000 de dolari la o singură sesiune de cumpărături
Mediafax
Stil de viață EXTREM. O familie cu 4 copii cheltuie 4.000 de dolari la o singură sesiune de cumpărături
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
Prosport.ro
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Vedeta din România care a decis să nu-și mai cumpere haine timp de un an: „E despre mine și neputințele mele!”
Click.ro
Vedeta din România care a decis să nu-și mai cumpere haine timp de un an: „E despre mine și neputințele mele!”
Elena Lasconi, despre „naționalismul sănătos” al lui Nicușor Dan: „Ce-ai făcut, mă, tu, ăsta care ești la conducere” pentru țară? Cite
Digi 24
Elena Lasconi, despre „naționalismul sănătos” al lui Nicușor Dan: „Ce-ai făcut, mă, tu, ăsta care ești la conducere” pentru țară? Cite
O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” VIDEO
Digi24
O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” VIDEO
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
Promotor.ro
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Espressor automat Philips la ofertă la Lidl: reducere de 200 de lei
go4it.ro
Espressor automat Philips la ofertă la Lidl: reducere de 200 de lei
Cea mai rapidă stea descoperită în Calea Lactee are o viteză uluitoare
Descopera.ro
Cea mai rapidă stea descoperită în Calea Lactee are o viteză uluitoare
Xbox trece prin momente dificile. Franciza Halo a fost cedată
Go4Games
Xbox trece prin momente dificile. Franciza Halo a fost cedată
SURSE | Setea nestăvilită a preotului Pomohaci pentru minori: ar fi produs 63 de foto și video cu telefonul său. 31 dintre ele ar fi fost trimise altor 12 „confidenți”
Gandul.ro
SURSE | Setea nestăvilită a preotului Pomohaci pentru minori: ar fi produs 63 de foto și video cu telefonul său. 31 dintre ele ar fi fost trimise altor 12 „confidenți”
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Mediafax Italia
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Același coș, prețuri diferite! Cât costă lista La Carrefour față de alte supermarketuri
Mediafax Spania
Același coș, prețuri diferite! Cât costă lista La Carrefour față de alte supermarketuri
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.