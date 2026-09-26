Cea mai ieftină casă din București se vinde cu 42.500 de euro. Locuința are o suprafață de doar 17 metri pătrați

În cartierul Andronache-Colentina din Capitală a apărut pe piața imobiliară o proprietate cu un preț mai puțin obișnuit pentru București. Este vorba despre o locuință veche de mai bine de șapte decenii, pentru care proprietarul solicită mai puțin de 50.000 de euro. Casa este însă una de dimensiuni foarte reduse, având o suprafață util ă de numai 17 metri pătrați și fiind compartimentată într-o singură cameră.

Imobilul este situat în Sectorul 2 al Bucureștiului, în apropierea unui centru comercial. Terenul aferent are o suprafață de 92 de metri pătrați și o deschidere de aproximativ 6 metri. Construită în anul 1950, casa se află într-o stare care impune renovarea completă, înainte de a putea fi folosită în condiții corespunzătoare.

Casa are o suprafață foarte redusă, fiind alcătuită dintr-o singură încăpere de doar 17 metri pătrați utili. Un avantaj îl reprezintă însă faptul că proprietatea dispune deja de toate utilitățile necesare. Astfel, noul proprietar beneficiază de racordurile existente și nu ar trebui să suporte lucr ări suplimentare pentru aducerea acestora la proprietate.

Suprafața de 92 de metri pătrați a terenului poate reprezenta un avantaj pentru viitorul proprietar. Cu o lățime de aproximativ șase metri la stradă, parcela ar putea fi amenajată sau valor ificată diferit, în funcție de proiectul ales și de condițiile impuse de legislația urbanistică.

Proprietatea este evalu ată la 42.500 de euro, sumă pentru care cumpărătorul ar primi atât construcția, cât și terenul aferent. Conform informațiilor prezentate în ofertă, locuința se numără printre cele mai accesibile case disponibile la vânzare în București.

Proiect de extindere al locuinței până la 80 de metri pătrați

Actuala construcție este foarte mică. Totuși, proprietatea ar putea fi transformată într-o locuință mai spațioasă. În oferta de vânzare este precizat că există deja o schiță preliminară care prevede atât mărirea suprafe ței casei, cât și construirea unui etaj suplimentar.

Potrivit proiectului, imobilul ar putea fi transformat într-o locuință cu parter, un etaj și mansardă. În cazul în care lucrările vor fi realizate conform planului, casa ar urma să ofere în jur de 80 de metri pătrați utili, ceea ce ar însemna o extindere considerabilă față de cei 17 metri pătrați disponibili în prezent.

Transformarea propriet ății nu ar fi una simplă, ci ar necesita o serie de lucrări de amploare. Suprafața de aproximativ 80 de metri pătrați este doar cea estimată în proiectul de extindere, în timp ce casa existentă are în continuare doar 17 metri pătrați utili. Pentru ca planul să poată fi dus la bun sfârșit, este nevoie atât ca soluția propusă să fie fezabilă din punct de vedere tehnic, cât și de obținerea tuturor autorizațiilor necesare.

Suma de 42. 500 de euro se referă la imobilul în starea în care se află în prezent, fără a include eventualele cheltuieli necesare pentru modernizare. Casa trebuie renovată complet. Prin urmare, punerea în aplicare a proiectului de extindere ar necesita un buget separat pentru finisaje și amenajări.

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