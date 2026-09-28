O aniversare romantică! Simona Halep l-a luat pe „iubi” milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!

Simona Halep a împlinit ieri 35 de ani! Fosta nr. 1 mondial la tenis a avut parte de o aniversare pe un vibe romantic. L-a așteptat pe iubitul ei, milionarul Dorin Mateiu, la aeroport, iar CANCAN.RO a surprins sărutul „oficial” de bun-venit în țară! Avem imagini cu o Simona Halep foarte sexy și fericită alături de bărbatul ei! După ce îl ia de pe Otopeni, Simona și Dorin Mateiu (regele mezelurilor) pleacă la National Golf&Country Club din comuna Niculești, în apropierea Bucureștiului, unde l-a dus pe „iubi” într-una din vilele din complex, probabil ca să aniverseze așa cum se cuvine!

Simona Halep trăiește una dintre cele mai fericite perioade din viața ei. După ce a scăpat de stresul carierei în tenis, unde a demonstrat tot ce se putea demonstra și a luat cam toate trofeele relevante pentru o tenismenă ce vrea să rămână în istoria acestui sport, după ce a divorțat de Toni Iuruc, cu care a fost căsătorită o scurtă perioadă, mai degrabă datorită afinităților de familie, iat-o pe Simona Halep făcând într-adevăr ce-și dorește EA.

Cu o ținută foarte sexy, în alb și negru, cu un top mulat, cu un nod „obraznic” pe lateral, care lasă la vedere abdomenul (un truc feminin, desigur), părul vopsit simplu, nepretențios, niște pantaloni sport care îi flatează silueta superbă, Simona Halep efectiv țopăie de încântare la ideea că vine „iubi” și vor sărbători romantic ziua ei. Intră repede într-o patiserie, de unde iese la fel de rapid, cu o pungă cu bunătăți pentru noaptea ce urmează. La ce siluetă are, Simona își permite niște dulciuri, mai ales că e ziua ei. Apropo de dulciuri, pe parcursul vizitei la patiserie Simona nu-și poate ascunde un zâmbet uriaș, irezistibil, semn că Dorin Mateiu aterizase și îi spusese să vină să-l preia. Așa da ride-sharing!

Dorin Mateiu apare pe aleea de la Otopeni, fără să aibă cine știe ce „alai”, are doar o valiză, deci n-a fost o despărțire prea lungă. Chiar și așa, Simona este fericită să-l vadă pe „iubi”, îl ajută să-și pună lucrurile în „bestia neagră” – un Range Rover puternic.

Și vine și momentul așteptat! Un sărut drăguț în mașină, apoi îndrăgostiții pornesc către „cuibușorul de nebunii” de la National Golf&Country Club, unde cazarea e într-o vilă întreagă doar pentru ei… ce să-i faci, așa e când sunt amândoi foarte bogați. Cât de bogați, avem detalii despre afacerile amândurora chiar AICI. Pe lângă faptul că deține un business care i-a adus apelativul de „Regele Mezelurilor”; Dorin Mateiu este și acționar la One United Properties, unul dintre marii dezvoltatori imobiliari din țară. Ce-a fost acolo, în cuibușorul de nebunii, nu putem ști, dar a fost cu mult dulce, și nu ne referim doar la „proviziile” luate de Simona înainte să-l ia pe Dorin Mateiu din aeroport.

Simona Halep și-a construit o carieră impresionantă, încheiată cu 24 de titluri WTA și un loc de referință în istoria sportului românesc. Printre cele mai importante realizări ale sale se numără cele două trofee de Grand Slam, obținute la Roland Garros în 2018 și la Wimbledon în 2019. Aceste succese au contribuit decisiv la consacrarea sa ca lider mondial în clasamentul WTA și ca una dintre cele mai valoroase jucătoare de tenis pe care le-a avut România. Acum, însă, e vremea să pună în aplicare urarea lui Gigi Becali, făcută chiar de ziua ei, în care patronul FCSB o îndemna să-și găsească drumul ei după retragerea din tenis. Se pare că Simona l-a găsit, dar a făcut și un mic popas, pentru o desfătare alături de iubitul său.

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