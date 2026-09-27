Doliu în România! Stela Neagu, soția scriitorului Fănuș Neagu, a murit

Stela Neagu, femeia care a împărțit viața cu marele scriitor Fănuș Neagu, a murit după 15 ani în care a păstrat vie amintirea omului pe care l-a iubit nebunește. Vestea morții sale a venit duminică și a lăsat în urmă multă tristețe în lumea literară.

Tragica veste a fost anunțată de Ionuț Vulpescu, care a transmis un mesaj în care a descris, prin cuvinte încărcate de emoție, povestea celor doi și locul pe care Stela Neagu l-a avut alături de marele scriitor.

Stela Neagu a murit

În mesajul său, deputatul a readus în prim-plan anii petrecuți împreună, cărțile care au însoțit existența lor și casa devenită, în timp, un loc al prieteniei și al întâlnirilor memorabile.

„S-a stins din viaţă doamna Stela Neagu, soţia marelui scriitor Fănuş Neagu. De fapt, Stela Neagu a fost soţia lui Fănuş Neagu în egală măsură în care Fănuş a fost soţul Stelei. Au auzit împreună când „Îngerul a strigat”, au împărţit atâtea decenii „O corabie spre Bethleem”, au văzut călcându-le casa şi străzile naturii umane frumoşii nebuni ai marilor oraşe.

A stat pe „Scaunul singurătăţii” 15 ani după moartea lui Fănuş Neagu, iar acum îl însoţeşte „Dincolo de nisipuri”. Una din cărţile celebre ale lui Fănuş a fost „Cartea cu prieteni”. Când intrai în casa lor din altă lume de pe Strada Ion Mincu, deloc întâmplător situată peste drum de restaurantul Doina, deschideai, de fapt, această carte. A prieteniei, a valorilor, a umorului, a timpului care stă în loc”, a scris Ionuţ Vulpescu.

Ionuț Vulpescu și-a amintit și de întâlnirile pe care le-a avut cu Stela Neagu și de energia pe care aceasta o transmitea.

„Am avut privilegiul unor ore fantastice în această casă. Stela Neagu avea o energie din alte timpuri şi o poftă de viaţă care ţinea, de fapt, de literatură. A rămas mai de stânga ca stânga însăşi. Cu dispariţia ei, cea mai bună generaţie postbelică, generaţia ’60, îşi pierde dintre ultimii martori deopotrivă lucizi şi idealişti până la capăt. Transmit Anitei şi lui Cornel compasiunea mea, atâta câtă poate încăpea ea în cuvinte. Dumnezeu să o ierte şi să o odihnească!”, a mai transmis Vulpescu.

Și-a pierdut marea iubire în urmă cu 15 ani

Cuvintele lui spun, de fapt, cât de mult a însemnat Stela Neagu pentru oamenii care i-au trecut pragul. A fost martoră la o epocă, a cunoscut personalități importante și a trăit ani întregi alături de unul dintre cei mai cunoscuți scriitori români.

Acum, toate acele povești rămân în urmă. Fănuș Neagu s-a stins din viață pe 24 mai 2011, la vârsta de 79 de ani. Scriitorul a murit la Spitalul Elias din București, după o lungă suferință provocată de o maladie incurabilă. A fost înmormântat la Cimitirul Bellu.

Pentru Stela Neagu, au urmat apoi 15 ani fără omul alături de care își construise viața. 15 ani în care numele lui Fănuș Neagu a rămas legat inevitabil de numele ei.

Lumea literară pierde astfel încă unul dintre oamenii care au cunoscut de aproape o generație care a făcut istorie. Iar odată cu Stela Neagu se duce și o parte din atmosfera unei lumi care, pentru cei care au trăit-o, nu mai poate fi recuperată.

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