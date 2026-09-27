Singura literă pe care chinezii nu o pot pronunța, dar nici auzi. Ce probleme au întâmpinat concurenții de la Asia Exptress 2026

Participarea la cel de-al nouălea sezon al competiției Asia Express nu le-a testat concurenților doar rezistența fizică, adaptabilitatea și spiritul de aventură, ci și capacitatea de a comunica într-un mediu cultural și lingvistic complet diferit.

Una dintre cele mai surprinzătoare provocări a avut legătură cu o simplă literă din alfabetul românesc, care pentru mulți vorbitori de limba chineză reprezintă un adevărat obstacol: litera „R”.

Singura literă pe care chinezii nu o pot pronunța, dar nici auzi

În limba chineză mandarină standard nu există consoana vibrantă „R” așa cum este ea întâlnită în română. Din acest motiv, numeroși vorbitori nativi de chineză întâmpină dificultăți atunci când trebuie să pronunțe sau chiar să distingă auditiv acest sunet.

Specialiștii în lingvistică explică fenomenul prin ceea ce se numește „transfer negativ”, situație în care particularitățile limbii materne influențează capacitatea de a reproduce sau recunoaște sunete specifice unei limbi străine.

În practică, atunci când aud un „R” pronunțat de un vorbitor de română, mulți chinezi tind să îl perceapă diferit și să îl înlocuiască, de cele mai multe ori, cu un sunet apropiat de „L” sau cu o variantă proprie. Acest lucru poate genera confuzii în conversațiile de zi cu zi, mai ales atunci când este vorba despre nume, indicații sau expresii care conțin frecvent această consoană.

Ce probleme au întâmpinat concurenții de la Asia Exptress 2026

Situații de acest gen au devenit evidente și în cadrul aventurilor trăite de concurenții de la Asia Express. Comunicarea cu localnicii s-a dovedit uneori mai dificilă decât se așteptau participanții, iar diferențele fonetice dintre cele două limbi au creat momente care au stârnit atât amuzament, cât și frustrări. Cerințe aparent simple s-au transformat în adevărate provocări atunci când anumite cuvinte conțineau litera „R”, iar interlocutorii nu reușeau să o identifice sau să o reproducă.

Un episod care a atras atenția a implicat trei cetăţene chineze puse la încercare să pronunțe celebra frază „Rică nu știa să zică râu, rățușcă, rămurică”.

Pentru un vorbitor nativ de română, expresia este deja considerată un exercițiu dificil de dicție. În cazul femeilor, provocarea s-a dovedit aproape imposibilă. Încercările repetate au fost marcate de înlocuirea literei „R” cu alte sunete, rezultatul final fiind departe de forma originală a frazei.

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