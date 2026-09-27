Patronul Dristor Doner Kebap a fost arestat în Turcia! Rețeaua lui de trafic folosea mai mulți studenți din România

Patronul Dristor Doner Kebap a fost arestat în Turcia! Rețeaua lui de trafic folosea mai mulți studenți din România
Patron Dristor Kebab. Sursa foto Colaj CANCAN
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Patronul Dristor Kebab, Ahmet Uğur Pakcan, a fost arestat în Turcia, într-un dosar de amploare în care procurorii anchetează o presupusă organizație infracțională.

Ancheta a fost coordonată de Parchetul din Ankara și a vizat o presupusă organizație condusă de Alihan Kuriş. Pakcan ar fi fost, potrivit unui martor, una dintre persoanele importante ale grupării și ar fi avut un rol în activitățile desfășurate în România și în Balcani.

G.K., un fost partener într-o afacere de tip döner din România, a oferit anchetatorilor o declarație în care a povestit ce ar fi aflat despre presupusele operațiuni ale grupului. Iar ceea ce a descris despre România este de-a dreptul exploziv.

Patronul Dristor Kebab, arestat în Turcia

Potrivit lui G.K., Ahmet Uğur Pakcan ar fi fost reprezentantul grupării în România și ar fi coordonat presupuse activități prin intermediul unor afaceri din București. În declarația sa au apărut lanțul Dristor Döner și casele de schimb valutar Dristor, potrivit Mediafax.

Martorul a mai susținut că Pakcan ar fi fost singurul responsabil oficial pentru un cămin studențesc din Capitală, despre care anchetatorii bănuiesc că ar fi avut legătură cu operațiunile financiare ale grupării.

Dristor Kebab

Dristor Kebab. Sursa foto Facebook

Și de aici începe partea care a atras atenția anchetatorilor. G.K. a susținut că studenții cazați în acel cămin ar fi fost folosiți pentru a transporta sume importante de bani între Turcia și România.

Potrivit mărturiei, cei care plecau în Turcia în perioada vacanțelor ar fi fost direcționați către M.A., un avocat din Istanbul despre care martorul a afirmat că ar fi avut legături cu gruparea. În bagajele studenților ar fi fost introduse sume importante în dolari americani, euro și lire sterline. Mai mult, aceștia ar fi primit instrucțiuni să nu deschidă valizele până la revenirea în România.

După sosirea la București, potrivit declarației, banii ar fi fost preluați de persoane despre care martorul a susținut că făceau parte din organizație și ar fi fost introduși în circuitul financiar al acesteia.

Întâlniri secrete și bani ascunși în vile

G.K. a mai susținut că membrii grupării și studenții din cămin s-ar fi întâlnit în fiecare joi. Martorul a declarat că ar fi aflat despre aceste reuniuni în timpul unei vizite în România și că ulterior ar fi discutat despre ele cu partenerul său de afaceri.

În declarația lui apare și complexul de vile „Binbir Evler”, din zona satului Gövem, provincia Bolu. G.K. a susținut că Pakcan și Kuriş ar fi organizat acolo întâlniri secrete și că locul ar fi funcționat ca un centru de coordonare al grupării. Mai mult, martorul a afirmat că acolo ar fi fost depozitate fonduri obținute prin mijloace ilicite.

El a mai susținut că Pakcan ar fi participat, la ordinul lui Kuriş, la funeraliile lui Fetullah Gülen, iar deplasarea ar putea fi verificată prin evidențele călătoriilor internaționale.

Anchetatorii au descoperit și un sistem închis de comunicare și gestionare a datelor, numit „Glooper”. Potrivit anchetei, aplicația nu ar fi fost disponibilă pe Apple App Store sau Google Play Store și nu ar fi putut fi accesată de publicul larg.

Sistemul ar fi fost dezvoltat în India, la ordinul lui Kuriş, și ar fi fost pus la dispoziția a aproximativ 3.300 de persoane din structura de conducere a grupării. Glooper nu ar fi fost folosit doar pentru mesaje. Anchetatorii susțin că platforma ar fi gestionat informații despre cămine, personal, activități administrative și chestiuni financiare. Prin intermediul ei ar fi fost transmise și instrucțiuni venite de la liderii grupării.

Ancheta continuă

Accesul la Glooper ar fi fost protejat prin trei niveluri de verificare: parolă, autentificare biometrică și autorizare externă. Astfel, simpla deținere a parolei sau a dispozitivului unui utilizator nu ar fi permis accesul în sistem.

Pentru comunicarea cu instructorii religioși ar fi existat un sistem separat, bazat pe e-mailuri criptate, în timp ce Glooper ar fi fost folosit în special pentru comunicarea conducerii, operațiuni administrative și gestionarea informațiilor.

Anchetatorii au făcut comparații cu ByLock, aplicația de mesagerie criptată asociată în anchetele turce cu FETÖ. Autoritățile au precizat însă că nu au stabilit că Glooper și ByLock ar fi folosit aceeași infrastructură tehnică.

În acest moment, Ahmet Uğur Pakcan se află în arest preventiv în Turcia, iar ancheta continuă. Pentru România, însă, partea cea mai sensibilă a dosarului rămâne cea legată de presupusul circuit financiar descris de martor: afaceri, un cămin studențesc și valize despre care s-a susținut că ar fi transportat sume importante peste graniță.

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