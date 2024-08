Doamne ferește! Ce a putut să găsească un bucureștean în șaorma comandată de la Dristor. VIDEO

Imagini dezgustătoare într-un local iubit de locuitorii din București! Atenție la sursele de unde achiziționați mâncare, mai ales pe vremea aceasta caniculară! Un client care a comandat o șaorma la farfurie de la Dristor Kebab a găsit viermi în mâncarea sa. Iată cum au reacționat internauții!

Nu întotdeauna primești ceea ce te aștepți atunci când comanzi o șaorma cu de toate. Uneori, chiar primești „de toate”, dar nu în sensul dorit. Un bucureștean a avut parte de o experiență neplăcută după ce a comandat o șaorma la farfurie de la un fast-food local și a descoperit cu groază ce se afla în mâncare.

Clientul unei shaormeri foarte cunoscute În București, Dristor Kebab, nu va uita prea curând experiența trăită. El a cerut o shaorma cu de toate, la farfurie, dar când a sosit comanda, în loc să o savureze, nu s-a putut atinge de ea, din cauză că în salată erau viermi.

Un bărbat a dezvăluit un incident neplăcut legat de o șaorma de la Dristor. În salată, a observat un vierme verde, ceea ce l-a determinat să nu mai poată mânca. În loc să se bucure de o șaorma considerată delicioasă, a fost nevoit să facă un video și să posteze totul online, împărtășind astfel experiența dezamăgitoare cu urmăritorii săi.

„La Dristor, viermi!”, a spus bărbatul care și-a comandat șaorma de la Dristor.

Internauții au reacționat rapid la incident, mulți exprimându-și îngrijorarea și indignarea în comentarii. Unii au povestit că și ei au întâmpinat probleme similare, afirmând că au găsit viermi în șaorma de la Dristor.

„Și eu am găsit… mi-au sărit în cap că e de la salată”, „Este de la salată, nu l-au văzut că e tot verde”, „Este o omidă 🐛 se aseaza pe verdeață!poți fi sigur ca salata a fost proaspătă!”, „E omida de verdeata , stati linistiti ca ati mancat peste tot dinasta, sunt si in varza si in salata..etc”, „Nu e tot carne?”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.