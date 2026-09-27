Recunoști adolescenta din imagine?! Astăzi este una dintre cele mai iubite prezentatoare TV din România

Recunoști adolescenta din imagine?! Astăzi este una dintre cele mai iubite prezentatoare TV din România
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Recunoști adolescenta din imagine? Vedeta  a făcut o incursiune emoționantă în trecut și le-a oferit celor care o urmăresc în mediul online ocazia de a vedea cum arăta în perioada adolescenței. Iată despre cine este vorba!

Fosta prezentatoare TV a publicat o fotografie de arhivă în care apare la o vârstă la care puțini și-ar fi imaginat că, peste ani, va deveni una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea românească.

Cine este adolescenta din imagine?

Imaginea a atras rapid atenția internauților, mai ales pentru că surprinde o Andreea Marin foarte diferită de aparițiile cu care publicul s-a obișnuit de-a lungul timpului. Fotografia datează de aproximativ patru decenii și readuce în prim-plan perioada în care vedeta era doar o adolescentă, cu mult înainte ca numele său să fie asociat cu televiziunea și cu proiectele care aveau să o transforme într-o prezență constantă în showbizul românesc.

Deși au trecut aproximativ 40 de ani de la momentul în care a fost realizată fotografia, imaginea demonstrează că anumite trăsături fizice ale vedetei au rămas neschimbate. Andreea Marin avea încă de atunci o statură înaltă și o prezență care atrage atenția, iar fotografia de arhivă oferă o perspectivă diferită asupra anilor săi de început.

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La vârsta de 51 de ani, Andreea Marin continuă să fie una dintre cele mai cunoscute vedete feminine din România. De-a lungul carierei, aceasta a trecut prin numeroase transformări, atât pe plan profesional, cât și personal, însă a rămas o figură apreciată de public.

Fotografia publicată recent pare să fi fost și un prilej pentru vedetă de a reflecta asupra drumului parcurs până în prezent. În urmă cu patru decenii, viața sa arăta complet diferit, iar televiziunea și succesul care aveau să vină ulterior nu făceau încă parte din povestea sa.

Andreea Marin/foto: social media

„În caz că vă întrebați cine e adolescenta lungă și slabă de altădată din fotografia în original alb-negru de acum vreo 40 ani, dar colorizată astăzi, ei bine… e subsemnata. Într-o altă viață, dar cu același suflet și aceleași valori care mă ghidează pe drumul meu. Să nu ne uităm rădăcinile. Duminică binecuvântată, dragii mei!”, a scris Andreea Marin.

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