Cine este Constanția de la Burlacii: Foc în paradis? Ce meserie își dorește să aibă

Burlacii: Foc în paradis a început oficial luni, 14 septembrie. Telespectatorii au făcut cunoștință cu cei care își caută iubirea. Constanția Cornitel este una dintre concurente și are planuri mari de viitor.

Adelina Pestrițu a pregătit unul dintre cele mai incendiare show-uri TV din România. Burlacii: Foc în paradis reunește 13 concurenți, burlaci și burlăcițe, care își caută iubirea. Constanția Cornitel este încrezătoare că va pleca din vilă cu un partener, mai ales că știe ce își dorește de la viață.

Are 24 de ani, este pasionată de artă, se lasă ghidată de emoții, însă când vine vorba de relații este o fire rațională, deoarece este de părere că nu orice poveste de dragoste merită trăită. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cine este Constanția de la Burlacii: Foc în paradis

Constanția își dorește de la această provocare o conexiune reală. Tânăra în vârstă de 24 de ani este masterandă la Arte Plastice, iar ceea ce o definește este latura creativă. Pe de altă parte, în relații se bazează în special pe sinceritate, dar și pe o personalitate puternică. Despre ea spune că este o persoană sociabilă, competitivă și pune punctul pe „i”.

Mai mult decât atât, nu trece niciodată neobservată, pentru că energia ei schimbă atmosfera. Concurenta ia mereu deciziile în funcție de instinct și nu se lasă condusă de părerile celor din jur. De asemenea, nu este prima dată când participă la o emisiune TV. Totuși, susține că de această dată nu este vorba doar despre camere, ci despre emoții, compatibilitate și, poate, cine știe, o poveste de iubire.

Ce își dorește de la emisiune

Constanția s-a înscris la emisiune cu gândul că va ieși din zona de confort, va întâlni oameni noi, cu personalități diferite. Ea își dorește să descopere ce se întâmplă când totul evoluează de la sine, dar și să afle dacă există persoane care îi vor stârni interesul de la primele interacțiuni.

Totodată, speră să găsească un partener după standardele sale, care sunt bine conturate. Nu este dispusă să facă prea multe compromisuri și vrea un bărbat care să îi ofere mai mult decât atracție și chimie. Aspiră la un om care să o surprindă de fiecare dată și care să îi demonstreze că merită o șansă.

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