Alexandra Bădescu, acuzații la adresa lui Nick Rădoi după moartea Mădălinei Apostol: „Ai terorizat-o. Fugea fata de el… o avea la mână cu nu știu ce”

Alexandra Bădescu, primele declarații după moartea Mădălinei Apostol
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Alexandra Bădescu face acuzații grave după moartea Mădălinei Apostol! Vedeta susține că Nick Rădoi ar fi contribuit la problemele acesteia. Ba mai mult, aceasta îl acuză pe fostul iubit al Mădălinei că acum ar încerca să își facă reclamă pe spatele morții acesteia. Vezi mai multe pe CANCAN.ro!

Alexandra Bădescu, acuzații după moartea Mădălinei Apostol

Mădălina Apostol a murit pe 13 septembrie, iar vestea a șocat lumea mondenă. În spațiul public a apărut și ipoteza potrivit căreia Mădălina și-ar fi luat viața. Alexandra Bădescu spune însă că refuză să creadă că Mădălina a făcut un asemenea gest intenționat. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu refuz să cred că ea s-a sinucis. Nu cred sub nicio formă că a făcut-o intenționat. Pot să cred că poate era supărată, poate pentru că era singură acasă și nu avea copiii cu ea. Poate a făcut un exces, nu știu, de alcool, de pastile, dar nu pot să cred că a fost voit. Știu cât de mult își iubea copiii, știu cât de mult a fost dedicată copiilor și știu că de mult și-a dorit fetița. Își iubea băieții foarte tare.”

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Relația dintre Alexandra Bădescu și Mădălina Apostol

Alexandra spune că Mădălina a avut un rol important într-o perioadă dificilă din viața sa. Aceasta povestește că Mădălina obișnuia să ajute numeroase femei din cercul său.

„După cum știți, am lucrat câțiva ani alături de Mădălina. Personal, pe mine m-a ajutat într-una dintre cele mai grele perioade ale mele. Eram după divorț și eram o mamă singură, cu o fetiță. Nu doar mie, ci și altor fete le-a dat o mână de ajutor atunci când se închideau foarte multe porți. Îmi vine greu să cred că și-ar fi lăsat copiii. Știu cât de mult își iubea copiii și cât de dedicată le era lor.

Când fata mea avea doi ani, băiatul mare cred că avea șase ani și era pasionat de dansuri. Îl aducea la Bellagio, cu căști, îl urca pe scenă. Și pe celălalt mic îl lua cu ea. Am fost la mese făcute de ea și gătea senzațional. Ne-a primit pe toate fetele la ea în casă. În ceea ce privește suicidul, poate a fost accidental. Cu asta pot să mă împac. Dacă și-a lăsat copiii voit, eu refuz. Eu, personal, refuz să cred asta.”

Mădălina Apostol era o femeie independentă

Alexandra Bădescu îl acuză pe Nick Rădoi

În continuare, fostul fotomodel a lansat o serie de acuzații la adresa lui Nick Rădoi, partenerul Mădălinei Apostol. Alexandra Bădescu susține că milionarul nu și-a ajutat iubita, ci din contră, ar fi „avut-o la mână cu ceva”.

„Există bărbați care manipulează până într-un grad în care, împreună cu familia, femeile ajung să facă niște gesturi extreme împotriva voinței lor. Femeia este singură și atunci ei vin cu bărbatul, soacra, fratele, cumnatul, nu mai știu care, peste ea. Când toți fac presiuni și fata este sensibilă, cred că se pot întâmpla. (…) Eu nu l-am cunoscut pe acest om și am o problemă foarte mare.

Mi-am dorit să nu intru în direct până când nu venea și domnul acesta, Petrișor Dan sau cum îl cheamă. Tragedia acestei familii, care are trei copii care suferă că și-au pierdut mama, iar el a chemat toată presa la aeroport să-l primească pe el. Să vorbească despre această femeie senzațională, care a schimbat multe vieți și a ajutat multe tinere. A primit multe fete în casa ei, să doarmă atunci când erau supărate cu iubiții, date afară din casă sau ceva. A venit acest obosit milionar. Deci el acum a salvat-o pe Mădălina? Nu, el a îngropat-o pe Mădălina, înțelegi?”

„Tu trebuia să o ajuți de când era cu tine. Tu ai terorizat-o. Fugea fata de el și că o avea la mână cu nu știu ce. Habar n-am cu ce o avea la mână. Nu exista ceva care putea să spună moșul ăsta despre ea și să fie mai important decât ce a fost ea. Și ce a însemnat ea pentru șaisprezece mii de persoane din România și pentru femeile, manechinele și modelele din România. Iar el vine acum și are obrăznicia să-și facă publicitate, să cheme toată presa să-l aștepte la aeroport.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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