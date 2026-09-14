De ce s-au despărțit Iasmina și Bogdan Mocanu, de fapt. Concurentul a făcut dezvăluirea la Burlacii: Foc în Paradis

Bogdan Mocanu participă la noua emisiune de la PRO TV, Burlacii: Foc în Paradis, unde speră să își găsească marea dragoste. În cadrul show-ului, influencerul a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu Iasmina, dar și despre motivele care au dus, în cele din urmă, la separarea lor.

Bogdan Mocanu și Iasmina au avut o relație de aproximativ un an, marcată de despărțiri și împăcări. Deși au încercat să își salveze povestea de iubire, în cele din urmă au ajuns la concluzia că există prea multe lucruri care îi diferențiază.

Iasmina a recunoscut că a suferit după separare, însă a preferat să nu dezvăluie detalii despre ceea ce s-a întâmplat în cuplu, precizând că au existat și momente dificile.

Cei doi au filmat separat un material în care au vorbit despre relația lor și despre despărțire. Ei nu s-au întâlnit față în față la filmările pentru Burlacii: Foc în Paradis, însă au discutat deschis despre perioada petrecută împreună și despre motivele care au dus la separare.

Bogdan Mocanu, dezvăluiri despre despărțirea de Iasmina

Bogdan Mocanu a vorbit însă despre perioada respectivă și a susținut că a fost foarte implicat în relație și că a încercat să îi ofere fostei partenere tot ce putea. Cu toate acestea, lucrurile pe care el le făcea pentru cuplu nu ar fi fost suficiente pentru Iasmina.

Influencerul a povestit și despre un moment în care a plâns în fața fostei iubite, iar reacția acesteia l-a afectat. În timp ce actualul concurent de la Burlacii: Foc în Paradis susține că încearcă să lase amintirile în urmă, Iasmina a recunoscut că l-a iubit și că despărțirea nu i-a fost ușoară.

Bogdan Mocanu: S-a dat ultimatumul, s-a dat. Ea a dat ultimatumul. Iasmina: S-au întâmplat multe în relația noastră. Nu ne potriveam din multe puncte de vedere. Bogdan Mocanu: Eu cred că o femeie, cu cât vede că ești dispus să faci mai multe lucruri pentru ea și cu cât ești mai implicat emoțional și cu cât îi dai impresia că nimic din ce face nu te poate face pe tine ca bărbat să pleci, te trece pe o listă de fraieri. Bogdan Mocanu: Am scăpat o dată de față cu ea (nr. lacrimi). Reporter: Și ea ce a zis? Bogdan Mocanu: M-a înjurat. Iasmina Da, am suferit. Bogdan Mocanu: Încep să reprim aceste amintiri. Reporter: Nu te-a iubit ea pe tine? Bogdan Mocanu: Da, nu m-a iubit. Iasmina: L-am iubit. Bogdan Mocanu: Nu m-a iubit.

Acum, Bogdan Mocanu încearcă să privească înainte și să descopere dacă poate începe o nouă poveste de iubire în cadrul emisiunii Burlacii: Foc în Paradis. Participarea sa vine după o perioadă în care a renunțat să mai caute cu orice preț dragostea.

„Depinde de voi dacă o să îmi dați un coșmar sau o să am parte de un vis. Am încetat să caut dragostea. Iubirea și moartea nu trebuie să le cauți niciodată, că te găsesc ele pe tine. Un bărbat mai are nevoie de o femeie, o femeie de un bărbat niciodată. Niciodată.”, a spus Bogdan Mocanu in clipul de prezentare la Burlacii: Foc în paradis.

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