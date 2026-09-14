Ce a apărut în fața vilei din Păulești în care generalul Dorin Ioniță a fost găsit fără suflare + Imagini din curte

Primele imagini de la locul morții generalului Dorin Ioniță scot la iveală detalii care ridică noi întrebări! Generalul-locotenent a fost găsit fără viață vineri dimineață, în Păulești, județul Prahova. Dorin Ioniță avea o plagă prin împușcare la nivelul capului. Lângă trupul său a fost descoperită și o armă deținută legal. Reporterii noștri au ajuns la proprietatea unde s-a produs tragedia și au transmis imagini de la fața locului! CANCAN.ro are primele detalii în exclusivitate!

Ce a apărut în fața vilei din Păulești

Proprietatea este împrejmuită parțial cu o bandă, însă nu este clar cine a amplasat-o acolo. Echipa Cancan nu a reușit să confirme dacă banda aparține anchetatorilor sau dacă a fost pusă de familie. De asemena, nici camere de supraveghere nu au fost identificate în zonă. Vezi emisiunea integrală aici!

„Suntem în Păulești, chiar în fața imobilului în care, vineri dimineață, generalul Dorin Ioniță a fost găsit fără viață. Este locul în care s-a încheiat o noapte care ridică foarte multe întrebări. După cum vedeți, imobilul este chiar cel din spatele meu. Este împrejmuit în acest moment cu o bandă roz, dar n-aș putea spune că este un element de anchetă al poliției. Nu aș putea să vă confirm în momentul ăsta că cercetările la fața locului s-au încheiat sau nu. Banda nu știm dacă este pusă de familie ca spațiu privat sau e lăsată de poliție”, a transmis echipa de la fața locului.

Ce se vede în spatele garajului unde a fost găsit generalul

Din imaginile transmise, construcția pare să fie un garaj. În spatele acesteia se poate observa un teren bine întreținut. Ba mai mult, în spatele acestuia se observă și ceea ce pare a fi o terasă.

„Așa cum vedem noi din față, aici pare să fie un garaj. Ușile par să se ridice, iar în spatele acestui garaj nu pare să fie o vilă. Este un teren bine întreținut și par și niște materiale de construcție.”

Un alt detaliu observat de echipa noastră este o portiță aflată lângă garaj. Aceasta pare să delimiteze proprietatea de imobilul aflat în apropiere. Unde duce portița însă, nu s-a putut stabili la o primă vedere.

Noaptea tragediei rămâne în centrul anchetei

Cu doar o seară înainte, amanta acestuia în vârstă de 46 de ani reclamase la 112 că ar fi fost agresată de general. Polițiștii au emis atunci un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile.

Rămâne de stabilit însă tot ce s-a întâmplat în orele dintre plecarea generalului de acasă și descoperirea trupului său.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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