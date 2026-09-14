PRO TV a învins Asia Express în bătălia pentru rating! Ce a difuzat postul din Pache Protopopescu

Asia Express este una dintre cele mai urmărite producții de televiziune din România, iar telespectatorii urmăresc cu interes parcursul concurenților pe Drumul Mătăsii. Cele opt echipe rămase în competiție luptă în continuare pentru un loc în marea finală, însă ediția de duminică, 13 septembrie, a adus o premieră în acest sezon. Pro TV a reușit să se impună în fața show-ului de la Antena 1 cu două filme în care joacă Jason Statham.

În data de 13 septembrie, în intervalul orar 20:00-23:25, Pro TV a ocupat prima poziție în clasamentul audiențelor, în timp ce Asia Express s-a clasat pe locul al doilea. Filmele „Mecanicul” și „Întâlnire explozivă” au adunat, împreună, o medie de 1.247.000 de telespectatori pe minut la nivel național. În același interval, producția de la Antena 1 a fost urmărită de 933.000 de persoane, conform Pagina de media.

PRO TV a învins Antena 1 la ratng

Diferența dintre cele două posturi a fost una importantă, Pro TV având un avantaj de peste 300.000 de telespectatori pe minut. La nivel național, postul a înregistrat un rating de 7,2% și o cotă de piață de 21,7%, în timp ce Antena 1 a obținut un rating de 5,4% și un share de 16,2%.

Și în mediul urban, Pro TV a reușit să se impună în fața emisiunii Asia Express. Filmele cu Jason Statham au fost urmărite, în medie, de 643.000 de telespectatori pe minut, în timp ce show-ul de la Antena 1 a avut 571.000. Astfel, diferența dintre cele două posturi a fost de 72.000 de persoane.

Pe segmentul comercial 20-60 ABCD, avantajul Pro TV a fost și mai mare. Cele două filme au atras 617.000 de telespectatori, față de 411.000 pentru Asia Express, rezultând o diferență de 206.000 de persoane.

Succesul filmelor cu Jason Statham nu este o premieră pentru Pro TV. Postul a apelat și în trecut la producții în care joacă actorul britanic atunci când s-a aflat în competiție directă cu show-uri importante de la Antena 1, iar strategia s-a dovedit din nou eficientă.

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