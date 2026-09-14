PRO TV a învins Asia Express în bătălia pentru rating! Ce a difuzat postul din Pache Protopopescu

PRO TV a învins Asia Express în bătălia pentru rating! Ce a difuzat postul din Pache Protopopescu
Galerie Foto 11
PRO TV a învins Antena 1 la rating
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Asia Express este una dintre cele mai urmărite producții de televiziune din România, iar telespectatorii urmăresc cu interes parcursul concurenților pe Drumul Mătăsii. Cele opt echipe rămase în competiție luptă în continuare pentru un loc în marea finală, însă ediția de duminică, 13 septembrie, a adus o premieră în acest sezon. Pro TV a reușit să se impună în fața show-ului de la Antena 1 cu două filme în care joacă Jason Statham.

În data de 13 septembrie, în intervalul orar 20:00-23:25, Pro TV a ocupat prima poziție în clasamentul audiențelor, în timp ce Asia Express s-a clasat pe locul al doilea. Filmele „Mecanicul” și „Întâlnire explozivă” au adunat, împreună, o medie de 1.247.000 de telespectatori pe minut la nivel național. În același interval, producția de la Antena 1 a fost urmărită de 933.000 de persoane, conform Pagina de media.

Concurenții de la Asia Express

PRO TV a învins Antena 1 la ratng

Diferența dintre cele două posturi a fost una importantă, Pro TV având un avantaj de peste 300.000 de telespectatori pe minut. La nivel național, postul a înregistrat un rating de 7,2% și o cotă de piață de 21,7%, în timp ce Antena 1 a obținut un rating de 5,4% și un share de 16,2%.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
11 poze

Și în mediul urban, Pro TV a reușit să se impună în fața emisiunii Asia Express. Filmele cu Jason Statham au fost urmărite, în medie, de 643.000 de telespectatori pe minut, în timp ce show-ul de la Antena 1 a avut 571.000. Astfel, diferența dintre cele două posturi a fost de 72.000 de persoane.

Pe segmentul comercial 20-60 ABCD, avantajul Pro TV a fost și mai mare. Cele două filme au atras 617.000 de telespectatori, față de 411.000 pentru Asia Express, rezultând o diferență de 206.000 de persoane.

Succesul filmelor cu Jason Statham nu este o premieră pentru Pro TV. Postul a apelat și în trecut la producții în care joacă actorul britanic atunci când s-a aflat în competiție directă cu show-uri importante de la Antena 1, iar strategia s-a dovedit din nou eficientă.

CITEȘTE ȘI: Valerie Lungu, mărturisiri după Asia Express 2026: „Aș repeta această experiență la nesfârșit”

Cum a rămas Gabi Torje fără 600.000 de euro. Țeapa uriașă care i-a golit buzunarele

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
O fostă jurnalistă din România a fost diagnosticată cu cancer de piele. Ce mesaj a transmis de pe patul de spital
O fostă jurnalistă din România a fost diagnosticată cu cancer de piele. Ce mesaj a transmis de pe patul de spital
Pieton lovit de un tramvai în față la Park Lake. Victima ar fi traversat strada printr-un loc nepermis
Pieton lovit de un tramvai în față la Park Lake. Victima ar fi traversat strada printr-un loc nepermis
Marius Tucă Show începe marți, 15 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: George Simion
Marius Tucă Show începe marți, 15 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: George Simion
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 15 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Dumitrescu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 15 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Dumitrescu
Prietenii generalului Dorin Ioniță știau despre amanta lui. Ce spune un coleg de muncă
Prietenii generalului Dorin Ioniță știau despre amanta lui. Ce spune un coleg de muncă
Ca la MECI: Un diplomat a GOLIT borcanul cu alune și s-a lins pe degete. Nu s-a oprit
Mediafax
Ca la MECI: Un diplomat a GOLIT borcanul cu alune și s-a lins pe degete. Nu s-a oprit
Nicușor Dan îl laudă pe Alexandru Nazare, la nunta căruia a participat. „A fost un ministru bun, este profesionist”. Ministrul Finanțelor, în cărți pentru a fi desemnat premier
Gandul.ro
Nicușor Dan îl laudă pe Alexandru Nazare, la nunta căruia a participat. „A fost un ministru bun, este profesionist”. Ministrul Finanțelor, în cărți pentru a fi desemnat premier
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport.ro
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
„Și ce-mi faceți?” Ce se întâmplă într-o clasă a VII-a în timpul orei: „Unul doarme, patru filmează pentru TikTok, iar alții țipă”
Adevarul
„Și ce-mi faceți?” Ce se întâmplă într-o clasă a VII-a în timpul orei: „Unul doarme, patru filmează pentru TikTok, iar alții țipă”
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Anaconda uriașă pe malul Dunării. O femeie a dat nas în nas cu șarpele de doi metri
Mediafax
Anaconda uriașă pe malul Dunării. O femeie a dat nas în nas cu șarpele de doi metri
Cu ce probleme de sănătate s-ar fi confruntat Mădălina Apostol. Urma un tratament medicamentos! Cum au arătat ultimele luni din viața ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce probleme de sănătate s-ar fi confruntat Mădălina Apostol. Urma un tratament medicamentos! Cum au arătat ultimele luni din viața ei
Averea lui Gigi Becali, din nou peste un miliard de euro: „Doar terenul de acolo face 400.000.000 de euro”
Prosport.ro
Averea lui Gigi Becali, din nou peste un miliard de euro: „Doar terenul de acolo face 400.000.000 de euro”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Reacția Savetei Bogdan, după ce Jean Paler a suferit al doilea AVC: „În România muncești până cazi lat!”
Click.ro
Reacția Savetei Bogdan, după ce Jean Paler a suferit al doilea AVC: „În România muncești până cazi lat!”
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Digi 24
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Care este a zecea țară europeană care intră sub umbrela nucleară a Franţei
Digi24
Care este a zecea țară europeană care intră sub umbrela nucleară a Franţei
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Promotor.ro
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Singurul actor cu care Morgan Freeman a refuzat să lucreze
go4it.ro
Singurul actor cu care Morgan Freeman a refuzat să lucreze
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Nicușor Dan îl laudă pe Alexandru Nazare, la nunta căruia a participat. „A fost un ministru bun, este profesionist”. Ministrul Finanțelor, în cărți pentru a fi desemnat premier
Gandul.ro
Nicușor Dan îl laudă pe Alexandru Nazare, la nunta căruia a participat. „A fost un ministru bun, este profesionist”. Ministrul Finanțelor, în cărți pentru a fi desemnat premier
O româncă I-A SEDUS pe italieni! E printre cele mai populare! Nu este Mădălina Ghenea...
Mediafax Italia
O româncă I-A SEDUS pe italieni! E printre cele mai populare! Nu este Mădălina Ghenea...
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.