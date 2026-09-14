Ce relație a avut, de fapt, Kennya cu ispita Narcis. Imaginile cu cei doi s-au viralizat pe TikTok

După ce imaginile cu Kennya și Narcis de la Insula Iubirii au devenit virale pe TikTok, internetul a luat foc! Clipurile au fost întoarse pe toate părțile, iar întrebările despre relația dintre cei doi nu au întârziat să apară. Dominatoarea Kennya a venit în platoul emisiunii CANCAN pe Insulă, unde a vorbit deschis despre povestea cu ispita masculină, dar și despre o latură mai puțin cunoscută a activității ei. În plus, ne-a dat detalii super-picante despre legătura neștiută dintre ea și o concurentă din acest sezon de la emisiunea de la Antena 1.

Kennya a explicat că legătura dintre ea și Narcis nu a fost una apărută peste noapte și nici nu s-a rezumat strict la imaginile care au făcut acum furori pe TikTok. Cei doi se cunosc de aproximativ șase ani, au început să vorbească pe Facebook, s-au întâlnit ulterior și au ajuns să filmeze împreună. Relația dintre ei s-a încheiat, însă au rămas prieteni.

Narcis nu este singurul nume care apare în poveste. Kennya a făcut o dezvăluire neașteptată și despre Nattasha, concurenta din acest sezon al emisiunii. Cele două se cunosc de ceva vreme, sunt prietene și au ajuns inclusiv să filmeze împreună în Polonia, după ce s-au întâlnit la un eveniment în Grecia. Emisiunea CANCAN pe Insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, de la ora 21.00, pe canalul de Youtube CANCAN.

Kennya spune adevărul despre relația cu Narcis de la Insula Iubirii: „Nu mă așteptam”

CANCAN.RO: A existat o relație între voi, în afara de partea profesională?

Kennya: Noi ne știm de 6 ani, cred că un an și jumătate noi am vorbit de Facebook, apoi ne-am întâlnit, am vorbit o perioadă, apoi am și filmat, apoi am rămas prieteni, dar nu mă aștepta să se facă așa circ pe TikTok pe subiectul ăsta.

CANCAN.RO: Dar pe Nattasha, concurenta din acest sezon o cunoști?

Kennya: Cred că era frumos dacă puneați filmările cu mine și Nattasha, nu cu Narcis, hai să-l lăsăm pe Narcis în pace. Eu și Nattasha suntem prietene, ne-am întâlnit la un eveniment în Grecia, am filmat împreună în Polonia.

CANCAN.RO: Dar știu că există niște cursuri speciale, e o meserie până la urmă.

Kennya: Știu că sunt școli, e o școală la Londra, sunt mai multe cursuri, care se fac online, nu e ușor și nu e pentru toată lumea. Nattasha a făcut acele cursuri. Eu am învățat toate lucrurile astea de la profesoarele care fac asta.

CANCAN.RO: Deci vorbim despre o școală în adevăratul sens al cuvântului.

Kennya: Da. și eu vreau să-mi fac o școală, unde să predau, pentru doamnele care nu vor să mai pună gene. Era ceva viral pe TikTok, spuneau unii, de ce aș mai face cursuri de gene când puteam să fac școala aceasta.

CANCAN.RO: Dar cum arată un curs? Mergem și ne luăm notițe, ca la școală?

Kennya: Trebuie, în primul rând, să trecem prin psihologia bărbatului și să înțelegem de unde vin aceste dorințe, dintr-o traumă, sau dintr-o experiență din adolescență. Știi că mulți bărbați au ajuns să aibă astfel de dorințe din cauza personajului Cat Woman?

Urmărește aici ediția integrală a emisiunii Cancan pe Insulă:



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