Maurice Munteanu și Connie Preda, „întâmpinați” de polițiști la Asia Express. Care este motivul

Drumul Mătăsii i-a adus pe concurenți în fața unor situații complet neașteptate: fără bani, fără mâncare, extenuați fizic și psihic după o zi plină de provocări. În timp ce căutau cazare, Maurice Munteanu și Connie Preda au fost întâmpinați de… polițiștii din Uzbekistan!

În ediția din această seară a episodului 6 Asia Express, Drumul Mătăsii îi poartă pe concurenți prin situații și întâmplări neprevăzute. Ceea ce trebuia să fie o misiune clasică de căutare a cazării după o zi lungă și tensionată, noaptea începe cum nu se putea mai rău pentru Maurice Munteanu și Connie Preda.

Maurice Munteanu și Connie Preda, nas în nas cu poliția

În ediția de luni, 14 septembrie, concurenții intră în cursă pentru imunitatea mare din Uzbekistan. Echipele se apropie cu pași repezi de China, iar proba mimei din această seară îi va pune în dificultate pe concurenți. Maurice Munteanu și Connie Preda reușesc să fie prima echipă care pleacă de la Irina Fodor, avantaj de care vor profita până la ultimul strop de energie. Însă, la finalul cursei, se pare că barierele lingvistice și diferențele de cultură din acest sezon le dau mari bătăi de cap.

În drumul spre cazare, cei doi au avut parte de o situație complet neprevăzută. S-au oprit la o casă ce inițial părea primitoare, însă după ce s-au rugat de localnici să le ofere un acoperiș desupra capului pentru câteva ore, gazdele la ușa cărora au bătut s-au speriat de insistențele lor, dar și de camerele de filmat, și au chemat poliția.

„Am ajuns la o casă ce părea primitoare. Se întâmplă că, la nici două minute, să vină miliția. Nu știam ce casă să alegem mai întâi”, a spus Maurice Munteanu în timpul testimonialelor.

După acest moment nefericit, cei doi pleacă pe jos în căutarea unui loc de dormit. Mergând cu pași mici spre cazare, ei întâlnesc alți localnici, de data aceasta binevoitori în adevăratul sens al cuvântului. Ajunși în casa lor, Maurice și Connie rămân uimiți de ospitalitatea lor.

„Satul se dovedește a fi extrem de generos și primitor. A venit un domn extrem de comunicativ, cu zâmbetul pe buze care a zis: „Come, come” (n.r vino, vino). Am ajuns la o casă, iar pe mine m-a impresionat soția domnului care avea o privire blândă, dar fermă, foarte intensă. Comunicarea nonverbală a funcționat, ne-au prezentat toată casa. Cred că a fost cea mai emoționantă cazare. Era o familie cu reale probleme financiare, aveau și 4 copii, oameni extrem de generoși, ne-au dat până și prosoape curate și ne-au schimbat așternuturile”, a mai spus Maurice Munteanu la Antena 1.

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