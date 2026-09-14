De ce Mădălina Apostol „era mereu extrem de tristă”. Mara Bănică a vorbit despre durerea din sufletul regretatei vedete

De ce Mădălina Apostol „era mereu extrem de tristă”. Mara Bănică a vorbit despre durerea din sufletul regretatei vedete
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Mara Bănică era una dintre cele mai bune prietene ale Mădălinei Apostol.
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Vestea morții Mădălinei Apostol, partenera de viață a lui Nick Radoi, a scos la iveală o serie de probleme pe care ea le-a ascuns de-a lungul anilor. Deși apropiații au încercat mereu să-i fie alături, aceasta vorbea extrem de rar despre suferințele sale, încercând să mascheze drama prin care trecea.

Mădălina Apostol a murit la doar 40 de ani, în noaptea de sâmbătă spre duminică (12-13 septembrie), după ce a pierdut lupta cu o depresie severă. Partenera lui Nick Radoi era mamă a trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. După separarea de fostul partener, Mădălina s-a stabilit în America, în timp ce aceștia au rămas să locuiască în România.

Mădălina Apostol/ sursă foto: social media

Marele regret al Mădălinei Apostol

Cea mai mare suferință a Mădălinei Aposol ar fi fost faptul că nu se afla alături de copiii ei când pleca din țară. Mara Bănică, una dintre bunele sale prietene, susține că a văzut tot timpul o tristețe apăsătoare în ochii Mădălinei din cauză că nu a putut niciodată să îi aibă pe toți cei trei copii ai săi alături.

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„Eu am fost la ei în vizită în Mexic, am stat trei săptămâni. O avea pe cea mică, nu era acolo cu ea. Au fost ceva probleme cu tatăl fetiței și nu a putut să o ia în Statele Unite. Primii ani din viață i-a petrecut fără fetiță, nu mai spun fără băieții cei mari.

Dacă vă uitați la pozele Mădălinei, mie mi se pare că a avut o tristețe în privire în permanență. Indiferent că era Revelion, Crăciun, era mereu extrem de tristă pentru că ea pruncii nu a putut să îi aibă niciodată pe toți trei lângă ea acolo unde stătea”, a declarat Mara Bănică la Antena Stars.

La un moment dat, ea ar fi încercat să îi aducă pe copii în SUA, alături de ea, însă tatăl lor s-ar fi opus mutării. Prin urmare, ultimii ani din viața Mădălinei au fost un drum nesfârșit între România și America, în încercarea de a păstra o legătură cât mai strânsă cu copiii ei, dar și de partenerul ei de viață, Nick Radoi.

Mădălina Apostol și cei trei copii ai săi/ Sursa foto: Instagram

De ce nu a acceptat Mădălina Apostol să fie soția lui Nick Radoi

Povestea de dragoste dintre Nick Radoi și Mădălina Apostol a început în urmă cu aproape 20 de ani. Au trecut prin mai multe despărțiri și împăcări, însă niciodată nu au ajuns în fața altarului. În perioada în care nu au format un cuplu, Mădălina Apostol a avut o relație din care a rezultat o fetiță, însă, legătura cu Nick Rădoi nu ar fi fost întreruptă definitiv. Cei doi au continuat să păstreze contactul, iar ulterior au ajuns din nou să fie împreună.

Milionarul ar fi cerut-o în căsătorie de trei ori, însă ea nu ar fi acceptat niciuna dintre cererile sale. Motivul principal ar fi fost chiar copiii ei, rămași în România. Cel mai probabil, ea nu își putea imagina o viață de familie în SUA cât timp cei mici erau departe de ea.

„Normal că așa este frumos, să accepți cadoul (n.r. inelul de logodnă). Au fost, de fiecare dată, sub formă de cadou, ulterior au venit și cererile în căsătorie, însă eu am fost sinceră într-o secundă și am spus că nu este momentul, dar, când vom găsi cel mai potrivit moment, o vom face. Nu am zis da și apoi nu.

N-aș putea să las de tot România, având copiii aici. M-am descurcat tot timpul, indiferent că m-a ajutat sau nu. Nu pot să spun că nu m-a ajutat, dar anul acesta (n.r. în 2021), de frică că poate îmi prelungesc șederea în România, a preferat să se retragă. A fost stresat și cu renovarea și cu ce făcea el, lucruri de care nu mi-a spus (…). Eu am fost mereu cea sacrificată și, tot timpul, când am fost pusă în fața situației pe cine aleg să sacrific, oricât de mult m-am obișnuit cu acest om sau oricât de mult mi-am dorit să fiu cu el, el a fost primul sacrificat”, spunea Mădălina Apostol, la Xtra Night Show, în 2021.

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