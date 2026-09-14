Meseria la care visa Prințul William în copilărie. Motivul avea legătură cu mama sa, Prințesa Diana

Meseria la care visa Prințul William în copilărie. Motivul avea legătură cu mama sa, Prințesa Diana
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Sursa foto: Profimedia
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Prințul William a visat cândva să devină polițist pentru a-și putea proteja mama, pe Prințesa Diana, în loc să moștenească tronul, însă fratele său mai mic, Prințul Harry, l-a făcut să înțeleagă că menirea sa era să devină cândva rege.

William, în prezent în vârstă de 44 de ani, s-a născut al doilea în ordinea succesiunii la tronul britanic în 1982 și a devenit moștenitor direct al tronului după decesul bunicii sale, Regina Elisabeta a II-a, în 2022, potrivit Radar Online.

Însă, potrivit lui Andrew Morton, biograful Dianei, tânărul prinț conștientiza deja că îndatoririle regale aveau să-i modeleze viitorul.

Morton, care a colaborat cu Diana la cartea din 1992 intitulată „Diana: Her True Story”, a relatat o discuție purtată de cei doi frați cu mama lor.

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Morton a relatat în carte o conversație purtată de William cu mama sa.

„Când voi fi mare, vreau să fiu polițist și să am grijă de tine, mami”, i-ar fi spus William Prințesei Diana.

Prințul Harry, care se afla alături de ei, ar fi intervenit însă imediat pentru a-i aminti fratelui său că viitorul lui fusese deja stabilit.

„Ba nu, nu poți. Trebuie să fii rege”, i-ar fi răspuns Harry.

Sursa foto: Profimedia

Schimbul de replici dintre cei doi frați avea loc într-o perioadă în care William începea să înțeleagă poziția neobișnuită în care se afla și responsabilitățile pe care urma să le aibă în cadrul Familiei Regale.

Remarca de atunci a lui William a reflectat atenția mediatică intensă de care avea parte Diana la acea vreme, ea fiind una dintre cele mai cunoscute femei din lume, și fiind urmărită constant de fotografi de-a lungul vieții, până la decesul său survenit în urma unui accident de mașină la Paris, pe 31 august 1997, la vârsta de 36 de ani, amintește publicația.

Prințul William a confirmat că voia să devină polițist

Povestea nu apare însă doar în biografiile dedicate Familiei Regale. Ajuns la maturitate, William a confirmat că meseria de polițist se număra printre planurile sale din copilărie.

În timpul unui interviu acordat BBC în 2009, Prințul de Wales a fost întrebat ce meserie și-ar fi ales dacă nu ar fi fost membru al Familiei Regale.

William a explicat că, în diferite perioade ale copilăriei, s-a gândit la mai multe cariere.

„Cu mult timp în urmă îmi doream să fiu polițist, când eram mai mic. Curând am aflat că probabil nu era o idee bună”, a spus el.

Ulterior, William a devenit interesat de o carieră în armată și a urmat Academia Militară Regală Sandhurst.

Sursa foto: Profimedia

Prințul a servit în cadrul Forțelor Armate britanice și s-a pregătit ulterior ca pilot. Între 2010 și 2013, a lucrat ca pilot de căutare și salvare în cadrul Royal Air Force, participând la misiuni desfășurate în Țara Galilor.

Mai târziu, William a devenit pilot de ambulanță aeriană pentru East Anglian Air Ambulance, activitate pe care a desfășurat-o până în 2017, înainte de a se dedica integral atribuțiilor regale.

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