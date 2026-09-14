Meseria la care visa Prințul William în copilărie. Motivul avea legătură cu mama sa, Prințesa Diana

Prințul William a visat cândva să devină polițist pentru a-și putea proteja mama, pe Prințesa Diana, în loc să moștenească tronul, însă fratele său mai mic, Prințul Harry, l-a făcut să înțeleagă că menirea sa era să devină cândva rege.

William, în prezent în vârstă de 44 de ani, s-a născut al doilea în ordinea succesiunii la tronul britanic în 1982 și a devenit moștenitor direct al tronului după decesul bunicii sale, Regina Elisabeta a II-a, în 2022, potrivit Radar Online.

Însă, potrivit lui Andrew Morton, biograful Dianei, tânărul prinț conștientiza deja că îndatoririle regale aveau să-i modeleze viitorul.

Morton, care a colaborat cu Diana la cartea din 1992 intitulată „Diana: Her True Story”, a relatat o discuție purtată de cei doi frați cu mama lor.

Morton a relatat în carte o conversație purtată de William cu mama sa.

„Când voi fi mare, vreau să fiu polițist și să am grijă de tine, mami”, i-ar fi spus William Prințesei Diana.

Prințul Harry, care se afla alături de ei, ar fi intervenit însă imediat pentru a-i aminti fratelui său că viitorul lui fusese deja stabilit.

„Ba nu, nu poți. Trebuie să fii rege”, i-ar fi răspuns Harry.

Schimbul de replici dintre cei doi frați avea loc într-o perioadă în care William începea să înțeleagă poziția neobișnuită în care se afla și responsabilitățile pe care urma să le aibă în cadrul Familiei Regale.

Remarca de atunci a lui William a reflectat atenția mediatică intensă de care avea parte Diana la acea vreme, ea fiind una dintre cele mai cunoscute femei din lume, și fiind urmărită constant de fotografi de-a lungul vieții, până la decesul său survenit în urma unui accident de mașină la Paris, pe 31 august 1997, la vârsta de 36 de ani, amintește publicația.

Prințul William a confirmat că voia să devină polițist

Povestea nu apare însă doar în biografiile dedicate Familiei Regale. Ajuns la maturitate, William a confirmat că meseria de polițist se număra printre planurile sale din copilărie.

În timpul unui interviu acordat BBC în 2009, Prințul de Wales a fost întrebat ce meserie și-ar fi ales dacă nu ar fi fost membru al Familiei Regale.

William a explicat că, în diferite perioade ale copilăriei, s-a gândit la mai multe cariere.

„Cu mult timp în urmă îmi doream să fiu polițist, când eram mai mic. Curând am aflat că probabil nu era o idee bună”, a spus el.

Ulterior, William a devenit interesat de o carieră în armată și a urmat Academia Militară Regală Sandhurst.

Prințul a servit în cadrul Forțelor Armate britanice și s-a pregătit ulterior ca pilot. Între 2010 și 2013, a lucrat ca pilot de căutare și salvare în cadrul Royal Air Force, participând la misiuni desfășurate în Țara Galilor.

Mai târziu, William a devenit pilot de ambulanță aeriană pentru East Anglian Air Ambulance, activitate pe care a desfășurat-o până în 2017, înainte de a se dedica integral atribuțiilor regale.

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