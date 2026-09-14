Bob Mackie a murit la 87 de ani. Celebrul designer a creat ținute pentru Cher, Madonna și Marilyn Monroe

Bob Mackie, celebrul creator de modă și costume care a lucrat cu unele dintre cele mai mari vedete de la Hollywood, a murit la vârsta de 87 de ani. Designerul a rămas cunoscut în special pentru colaborarea sa îndelungată cu Cher, dar a creat ținute și pentru nume precum Marilyn Monroe, Madonna, Tina Turner, Diana Ross și Barbra Streisand.

Designerul Bob Mackie a murit

Bob Mackie a murit luni, 14 septembrie, potrivit unui anunț publicat pe conturile sale de pe rețelele sociale, relatează The Independent.

„Cu inima grea vă anunțăm că domnul Bob Mackie a murit astăzi. Și-a trăit din plin cei 87 de ani, îndeplinindu-și visul de a fi creator de modă și costume, ceea ce și-a dorit dintotdeauna”, a transmis echipa designerului.

În mesaj se mai precizează că „geniul și creațiile sale extraordinare vor dăinui pentru totdeauna”. Cauza morții nu a fost făcută publică.

Mackie a avut o carieră de peste șase decenii și a contribuit la crearea unora dintre cele mai cunoscute apariții din istoria divertismentului american.

A câștigat nouă premii Emmy și un premiu Tony și a primit trei nominalizări la Oscar pentru costumele realizate pentru filmele „Lady Sings the Blues”, „Funny Lady” și „Pennies from Heaven”. În 2002, a fost inclus în Television Hall of Fame.

Bob Mackie a creat unele dintre cele mai cunoscute ținute

Numele lui Bob Mackie a devenit aproape inseparabil de cel al lui Cher, cu care designerul a colaborat timp de mai multe decenii.

Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Mackie lucra pentru „The Carol Burnett Show”, iar ulterior acesta a devenit creator de costume pentru „The Sonny & Cher Comedy Hour”.

Mackie s-a aflat în spatele multora dintre ținutele extravagante purtate de Cher de-a lungul carierei sale. Printre cele mai cunoscute se numără apariția artistei la gala Oscar din 1986, când aceasta a purtat o ținută neagră cu paiete și abdomenul la vedere, completată de o spectaculoasă coafură cu pene.

De-a lungul anilor, designerul a lucrat și cu Carol Burnett, Tina Turner, Diana Ross, Barbra Streisand, Liza Minnelli, Bette Midler, Madonna, Elton John și numeroase alte vedete. De asemenea, Mackie a realizat schița pentru rochia devenită celebră pe care Marilyn Monroe a purtat-o în mai 1962, când i-a cântat președintelui american John F. Kennedy „Happy Birthday, Mr. President”.

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