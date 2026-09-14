Ce se va întâmpla cu adeverința de asigurat la sănătate. Senatul a adoptat o propunere legislativă nouă

Ce se va întâmpla cu adeverința de asigurat la sănătate. Senatul a adoptat o propunere legislativă nouă
Angajații nu vor mai avea nevoie de adeverință / Sursa foto: Shutterstock
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Românii ar putea scăpa treptat de drumurile la medic pentru obținerea adeverinței de asigurat. Senatorii au adoptat un proiect de lege care prevede eliminarea documentului în format fizic, atunci când statutul de asigurat poate fi verificat electronic. Măsura ar urma să fie aplicată până la 31 decembrie 2027, însă propunerea trebuie să treacă și de Camera Deputaților.

Potrivit proiectului, verificarea electronică va deveni metoda principală prin care medicii confirmă dacă o persoană beneficiază de asigurare de sănătate. Rezultatul obținut în sistemul informatic al CNAS va avea aceeași valoare juridică precum adeverința clasică.

Astfel, atunci când pacientul merge la medicul de familie sau la spital, nu va mai trebui să prezinte automat documente fizice pentru a demonstra că este asigurat. Furnizorul de servicii medicale va putea genera și păstra un document electronic securizat, care atestă statutul persoanei la data și ora verificării.

Sursa foto: Shutterstock

Cine va fi obligat să prezinte adeverința de sănătate

Adeverința nu va dispărea complet. Documentul ar putea fi solicitat în situații excepționale, când verificarea electronică nu este posibilă din cauza unor probleme tehnice sau a lipsei temporare a datelor din sistemele informatice.

De asemenea, persoanele care nu apar temporar în baza de date a CNAS vor putea dovedi că sunt asigurate prin documentele necesare. O excepție importantă îi vizează pe cei care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național de sănătate. În cazul acestora, adeverința va putea fi folosită în continuare.

Până la finalul anului 2027, cardul național de sănătate și cartea electronică de identitate vor putea fi utilizate alternativ pentru autentificarea în platforma informatică și pentru dovedirea calității de asigurat.

Inițiatorii susțin că schimbarea va reduce timpul pierdut și deplasările inutile. Totodată, lipsa cardului sau a adeverinței nu va putea duce la plata serviciilor medicale atunci când statutul de asigurat este confirmat electronic.

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