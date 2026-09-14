Ce a făcut Edmond Niculușcă la 3 săptămâni după scandalul „Merdeneaua”. Patronul de la „Mița Biciclista” a ieșit în stradă

La trei săptămâni după scandalul „Merdeneaua”, unul dintre cele mai comentate episoade gastronomico‑sociale ale verii bucureștene, Edmond Niculușcă a reapărut în spațiul public într‑un mod complet diferit față de momentul care l‑a transformat în țintă a criticilor.

Dacă atunci era acuzat că ironizează consumatorii tradiționali ai Patiseriei Amzei, acum a revenit la activitatea care l‑a consacrat cu mulți ani înainte de Mița Biciclista: tururile culturale prin București.

Ce a făcut Edmond Niculușcă la 3 săptămâni după scandalul „Merdeneaua”

Scandalul „Merdeneaua” a pornit de la un videoclip filmat chiar în fața Patiseriei Amzei, în care Niculușcă ironiza clienții care preferă merdenelele cu margarină și „spărtură de brânză”. Reacția publicului a fost explozivă: sute de oameni au mers demonstrativ să cumpere merdenele, hashtagul „Je suis merdenea” a devenit viral, iar presa internațională – inclusiv Le Monde – a prezentat episodul ca pe o revoltă simbolică împotriva gentrificării și a snobismului urban.

În mijlocul acestui val de critici, Niculușcă și‑a cerut scuze public, recunoscând că a greșit și că nu a respectat „buna vecinătate” și „bunul gust”. Antropologii au explicat că nu merdeneaua în sine a stârnit scandalul, ci clasificarea consumatorului ca „specie”, un gest perceput ca o formă de respingere culturală.

Patronul de la „Mița Biciclista” a ieșit în stradă

După trei săptămâni de tăcere, Niculușcă a revenit în stradă exact acolo unde a început cariera sa publică: în mijlocul oamenilor, povestind despre București. ARCEN, organizația pe care a fondat‑o, a împlinit 20 de ani, iar el a anunțat reluarea tururilor ghidate, o tradiție pe care o practica săptămânal încă de acum 15 ani. În locul tensiunilor din Piața Amzei, Niculușcă a apărut în fața sutelor de participanți la turul „Prin Bucureștii lui Mircea Eliade”, un traseu urban dedicat istoriei și atmosferei capitalei interbelice.

„S-a încheiat prima zi de tururi ghidate aniversare ARCEN 20 ani. Sute de oamenii au fost alături de noi ‘Prin Bucureștii lui Mircea Eliade’. Vom continua cu multe momente emoționante și în săptămânile următoare. Revederea cu voi, în mijlocul străzii, a fost extrem de emoționantă!”, a scris el pe Facebook.

Totuşi, comentariile la postare sunt dezactivate, semn că probabil Edmond încă se simte cu musca pe căciulă, nedorindu-şi un nou val de hate din partea internauţilor.

Reapariția lui Edmond în rolul de ghid urban marchează o schimbare de ton după controversa care l‑a pus în centrul atenției. În locul discursului despre patiserii și gusturi, a revenit la poveștile despre oraș, patrimoniu și identitate culturală – domeniul în care și‑a construit reputația înainte ca Mița Biciclista să devină subiect de dezbatere națională. Tururile ARCEN au atras din nou public numeros, semn că, dincolo de scandal, interesul bucureștenilor pentru istoria orașului rămâne puternic.

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