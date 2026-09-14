Ce ar fi provocat moartea lui Hayden Panettiere. Actrița ar fi luat o singură pastilă

Apar noi informații despre moartea actriței Hayden Panettiere, la aproape o lună după ce aceasta a fost găsită fără viață într-o locuință din Carolina de Sud.

Ce ar fi provocat moartea lui Hayden Panettiere

Potrivit unor surse din cadrul forțelor de ordine, vedeta ar fi murit după ce a luat o singură pastilă despre care anchetatorii cred că era oxicodonă contrafăcută, care conținea fentanil. Autoritățile încearcă acum să afle de unde provenea medicamentul.

Hayden Panettiere ar fi luat pastila în dimineața zilei de 16 august, cu doar câteva ore înainte de a fi găsită inconștientă, potrivit TMZ, care citează mai multe surse din cadrul forțelor de ordine.

Anchetatorii cred că era vorba despre o pastilă vândută drept oxicodonă, un opioid puternic eliberat în mod normal pe bază de prescripție medicală, însă aceasta ar fi conținut fentanil. Sursele publicației susțin că o singură pastilă ar fi fost suficientă pentru a provoca moartea actriței.

Hayden Panettiere ar fi cumpărat medicamente de pe piața neagră

Potrivit anchetatorilor, Hayden Panettiere ar fi cumpărat mai multe medicamente de la un dealer din Los Angeles cu care ar fi avut legături de mai mult timp.

Actrița și iubitul ei, Brian Hickerson, au călătorit cu avionul din Los Angeles în Carolina de Sud cu o zi înainte de moartea acesteia. Sursele susțin că Panettiere ar fi consumat unele dintre medicamente în timpul călătoriei. În dimineața următoare, actrița ar fi luat pastila despre care anchetatorii cred acum că era oxicodonă contrafăcută și conținea fentanil.

Administrația pentru Combaterea Drogurilor din SUA (DEA) s-a implicat în anchetă și încearcă să stabilească proveniența pastilei și identitatea persoanelor implicate în distribuirea acesteia.

Anchetatorii s-ar concentra inclusiv asupra dealerului din Los Angeles de la care Hayden Panettiere ar fi cumpărat medicamentele, potrivit sursei citate.

Autopsia efectuată după moartea actriței nu a identificat semne de traumă, iar autoritățile au continuat investigațiile în așteptarea rezultatelor testelor toxicologice.

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