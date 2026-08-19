Mesajele de amenințare pe care iubitul lui Hayden Panettiere i le-ar fi trimis actriței. „E timpul să mergem la război”

Noi detalii ies la iveală despre relația tumultuoasă dintre Hayden Panettiere și Brian Hickerson, la câteva zile după moartea actriței. Documente judiciare arată că Hickerson i-ar fi trimis acesteia mai multe mesaje amenințătoare după arestarea sa din 2020 pentru violență domestică, deși exista un ordin care îi interzicea să o contacteze.

Ce mesaje îi trimitea iubitul lui Hayden Panettiere

Potrivit Page Six, mesajele apar în documente depuse în instanță în urma incidentului din 2020. Într-unul dintre ele, Hickerson i-ar fi scris lui Panettiere: „Cred că e timpul să mergem la război”.

Mesajele ar fi fost trimise după ce Hickerson a fost arestat în februarie 2020, în urma unei altercații cu Panettiere. Autoritățile au obținut ulterior un ordin de protecție prin care bărbatul nu avea voie să o contacteze.

Cu toate acestea, potrivit documentelor citate de Page Six, Hickerson ar fi continuat să îi trimită mesaje. Într-unul dintre acestea, el ar fi făcut referire la presupuse materiale compromițătoare pe care le-ar fi putut divulga dacă actrița nu renunța la plângere.

Hickerson a fost condamnat ulterior pentru agresarea lui Panettiere și a primit o pedeapsă de 45 de zile de închisoare pentru violență domestică.

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Relația dintre Hayden și Brian a fost tensionată

Panettiere și Hickerson au început să formeze un cuplu în 2018, la scurt timp după despărțirea actriței de fostul ei logodnic, Vladimir Klitschko. Relația a fost marcată de mai multe episoade controversate și acuzații de violență.

În 2020, Hickerson a fost arestat după ce poliția a intervenit la locuința celor doi din Wyoming. Ulterior, Panettiere a vorbit public despre abuzul pe care susținea că l-a suferit în timpul relației.

Cei doi s-au despărțit, dar au reluat legătura ulterior. În ultimii ani, Hickerson a susținut că relația lor se transformase într-o prietenie, iar cei doi au fost din nou văzuți împreună.

Hickerson a fost alături de Panettiere în călătoria acesteia în Carolina de Sud, cu o zi înainte ca actrița să fie găsită inconștientă. Panettiere a murit pe 16 august, la vârsta de 36 de ani.

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