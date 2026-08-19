Mesajele de amenințare pe care iubitul lui Hayden Panettiere i le-ar fi trimis actriței. „E timpul să mergem la război”

Mesajele de amenințare pe care iubitul lui Hayden Panettiere i le-ar fi trimis actriței. „E timpul să mergem la război”
Sursa foto: Profimedia

Noi detalii ies la iveală despre relația tumultuoasă dintre Hayden Panettiere și Brian Hickerson, la câteva zile după moartea actriței. Documente judiciare arată că Hickerson i-ar fi trimis acesteia mai multe mesaje amenințătoare după arestarea sa din 2020 pentru violență domestică, deși exista un ordin care îi interzicea să o contacteze.

Ce mesaje îi trimitea iubitul lui Hayden Panettiere

Potrivit Page Six, mesajele apar în documente depuse în instanță în urma incidentului din 2020. Într-unul dintre ele, Hickerson i-ar fi scris lui Panettiere: „Cred că e timpul să mergem la război”.

Mesajele ar fi fost trimise după ce Hickerson a fost arestat în februarie 2020, în urma unei altercații cu Panettiere. Autoritățile au obținut ulterior un ordin de protecție prin care bărbatul nu avea voie să o contacteze.

Cu toate acestea, potrivit documentelor citate de Page Six, Hickerson ar fi continuat să îi trimită mesaje. Într-unul dintre acestea, el ar fi făcut referire la presupuse materiale compromițătoare pe care le-ar fi putut divulga dacă actrița nu renunța la plângere.

Hickerson a fost condamnat ulterior pentru agresarea lui Panettiere și a primit o pedeapsă de 45 de zile de închisoare pentru violență domestică.

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Relația dintre Hayden și Brian a fost tensionată

Panettiere și Hickerson au început să formeze un cuplu în 2018, la scurt timp după despărțirea actriței de fostul ei logodnic, Vladimir Klitschko. Relația a fost marcată de mai multe episoade controversate și acuzații de violență.

În 2020, Hickerson a fost arestat după ce poliția a intervenit la locuința celor doi din Wyoming. Ulterior, Panettiere a vorbit public despre abuzul pe care susținea că l-a suferit în timpul relației.

Cei doi s-au despărțit, dar au reluat legătura ulterior. În ultimii ani, Hickerson a susținut că relația lor se transformase într-o prietenie, iar cei doi au fost din nou văzuți împreună.

Hickerson a fost alături de Panettiere în călătoria acesteia în Carolina de Sud, cu o zi înainte ca actrița să fie găsită inconștientă. Panettiere a murit pe 16 august, la vârsta de 36 de ani.

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