Mario Fresh, probleme de sănătate înainte să ajungă la concertul lui Celine Dion din Paris: ”Direct la spital mă duc”

Vacanța la Paris a lui Mario Fresh s-a transformat într-un fiasco, după ce s-a ales cu o enterocolită în urmă cu mai bine de 10 zile. În timp ce artistul mănâncă pâine prăjită, Miruna Gavrilă, iubita sa, își răsfață papilele gustative cu preparate franțuzești.

Mario Fresh și Miruna Gavrilă se află în aceste clipe la Paris, unde au mers special pentru concertul lui Celine Dion. În timp ce așteptau spectacolul, cei doi au pierdut vremea la un brunch în capitala Franței, însă ceea ce trebuia să fie o ieșire romantică s-a transformat într-un chin pentru artist.

Mario (care de data asta nu prea a fost Fresh) s-a filmat în timp ce se afla la masă cu iubita sa. În timp ce ea savura cu poftă dintr-un somon fume, artistul încerca să se împace cu gândul că, după mai multe zile de regim alimentar strict, o bere nu are ce să-i facă rău, cedând în cele din urmă în fața „blondei” brumate din Paris. Totuși, înainte de ultima înghițitură de bere, artistul a mărturisit că abia așteaptă să ajungă în România pentru a merge direct la spital.

„Suntem în Paris, urmează să o vedem pe scenă pe Celine Dion, cea mai frumoasă voce de pe pământul ăsta. De 11 zile trec printr-o enterocolită, indigestie, nu sunt deloc bine cu stomacul (…) Iubita mea se simte foarte bine, mănâncă somon și pâine prăjită, ceea ce de 11 zile bag, dar azi am cedat și am băut o bere. Oare ce se poate întâmpla dacă beau și eu o bere pe enterocolita asta? Ce pățesc? Că oricum sunt rău. Când ajung acasă vineri, direct la spital mă duc, să stau acolo până mă fac ăia bine, că nu mai pot”, a spus Mario Fresh, pe TikTok.

Cine este iubita lui Mario Fresh

După câteva luni de la despărțirea de Alexia Eram, fiica Andreei Esca, alături de care a format un cuplu timp de 8 ani, Mario Fresh și-a refăcut viața alături de o viitoare stomatoloagă. Miruna Gavrilă are 26 de ani și este originară din Galați. În prezent, ea studiază Medicina Dentară la Universitatea „Titu Maiorescu” din București.

Născută pe 6 iulie 2000, Miruna a absolvit Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din orașul natal. Tânăra pare să fie extrem de ambițioasă, fiind pasionată nu doar de domeniul medical, ci și de modă și călătorii.

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