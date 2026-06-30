Mario Fresh și iubita, prima apariție împreună la TV! Cu ce se ocupă Marina Gavrilă, de fapt

Mario Fresh și Miruna Gavrilă au avut prima apariție TV de când sunt împreună. Dacă până acum au fost discreți, de curând, cei doi au fost prezenți în platoul emisiunii „Furnicuțele”, difuzată pe Antena 1, acolo unde au vorbit despre cum s-au cunoscut, dar și despre ocupația tinerei.

Mario Fresh și Miruna Gavrilă trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste. Ea este cea care i-a adus liniștea, după despărțirea de Alexia Eram și au preferat să stea departe de ochii lumii. Totuși, recent, au avut prima lor apariție televizată, ceea ce a fost o surpriză neașteptată pentru telespectatori. Denise Rifai a fost curioasă să afle cum s-au cunoscut, iar ei au fost mai sinceri ca niciodată. Mai mult decât atât, artistul se mândrește cu profesia pe care o are iubita lui.

Cum s-au cunoscut Mario Fresh și Miruna Gavrilă

Mario Fresh este unul dintre cei mai de succes artiști din țara noastră. În urmă cu ceva timp, el și fiica Andreei Esca, Alexia Eram, au decis să meargă pe drumuri separate. Ulterior, cântărețul și-a găsit liniștea în brațele Mirunei Gavrilă, care 25 de ani, este originară din Galați și se bucură și ea de succes profesional.

Totuși, puțini știu cum s-au cunoscut cei doi. În cadrul emisiunii, tânăra a povestit că s-au întâlnit prin intermediul unei prietene și fără ea nu ar fi ajuns în acest punct.

Ne-am cunoscut printr-o prietenă comună. Ea ne-a adus cumva în același loc, a declarat Miruna Gavrilă.

De asemenea, ea a explicat că a fost conexiune de la început și au simțit că s-au cunoscut dinainte.

Ne-am mișcat destul de repede. De prima dată când ne-am întâlnit era de parcă ne cunoșteam de foarte mult timp. Totul a fost natural, a mai adăugat ea.

Cu ce se ocupă Miruna Gavrilă

Pe lângă momentul întâlnirii, Miruna a povestit și cu ce se ocupă. Ea a declarat că a absolvit Facultatea de Medicină, iar acum este medic stomatolog generalist.

Eu am terminat Facultatea de Medicină, iar acum profesez în domeniu. Sunt medic stomatolog generalist, a spus iubita lui Mario Fresh.

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