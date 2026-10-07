Jennifer Lopez și Keith Urban ar avea o relație secretă. Ce se întâmplă între cei doi după divorțurile de Ben Affleck și Nicole Kidman

Apar noi zvonuri cu privire la o posibilă relație între Jennifer Lopez și Keith Urban. Cei doi artiști, care au trecut prin divorțuri intens mediatizate, ar fi devenit tot mai apropiați în ultima perioadă și s-ar fi întâlnit în secret, susțin surse din anturajul lor.

Jennifer Lopez, în vârstă de 57 de ani, și Keith Urban, în vârstă de 58 de ani, ar fi în contact frecvent și s-ar fi apropiat după despărțirile de Ben Affleck, respectiv Nicole Kidman, potrivit RadarOnline.

Cei doi se cunosc de mai bine de un deceniu. Lopez și Urban au făcut parte din juriul „American Idol” în 2014 și 2015, perioadă în care între ei ar fi existat deja o apropiere evidentă.

„Chimia dintre ei a existat întotdeauna, încă din perioada «American Idol». Dar amândoi erau căsătoriți atunci, așa că exista o limită clară pe care niciunul dintre ei nu ar fi depășit-o”, a declarat o sursă pentru publicație.

Jennifer Lopez și Keith Urban ar fi devenit tot mai apropiați

Situația s-ar fi schimbat după încheierea căsniciilor celor doi. Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au finalizat divorțul în 2025, în timp ce Keith Urban și Nicole Kidman s-au despărțit după aproape două decenii de căsnicie.

Sursele citate de RadarOnline susțin că Lopez și Urban au început să vorbească tot mai des și să își facă confidențe despre experiențele prin care au trecut.

„Vorbesc foarte mult și au încredere unul în celălalt. Amândoi înțeleg cum este să treci printr-un divorț sub privirile întregii lumi”, susține o persoană apropiată celor doi.

În ultima perioadă, cei doi s-ar fi întâlnit și în secret, departe de atenția publicului. Potrivit surselor publicației, apropierea lor nu ar fi însă, cel puțin deocamdată, o relație oficială.

Keith Urban s-ar gândi la o relație cu Jennifer Lopez

Urban ar fi cel care ia în calcul posibilitatea ca legătura dintre ei să evolueze într-o direcție romantică. Sursele susțin că artistul country apreciază energia și încrederea lui Jennifer Lopez, iar faptul că amândoi sunt muzicieni și cunosc presiunea celebrității ar fi contribuit la apropierea lor.

„Keith este într-un punct în care se gândește la ceea ce urmează în viața lui. Jennifer este o persoană pe care o admiră și cu care se simte confortabil. Ideea că între ei ar putea exista ceva mai mult nu este exclusă”, a mai susținut o sursă.

Jennifer Lopez a vorbit în ultima perioadă despre viața sa după divorțul de Ben Affleck și despre faptul că experiențele ultimilor ani au determinat-o să se concentreze mai mult asupra propriei persoane.

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