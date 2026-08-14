Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Nicole Kidman, mărturisiri după divorțul de Keith Urban. „Aveam o cu totul altă imagine despre cum urma să fie viața mea”

Nicole Kidman, mărturisiri după divorțul de Keith Urban. „Aveam o cu totul altă imagine despre cum urma să fie viața mea”

De: Daniel Matei 14/08/2026 | 22:10
Nicole Kidman, mărturisiri după divorțul de Keith Urban. „Aveam o cu totul altă imagine despre cum urma să fie viața mea”
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nicole Kidman a vorbit deschis despre perioada de după divorțul de Keith Urban și despre felul în care despărțirea i-a schimbat perspectiva asupra viitorului. Actrița australiană spune că nu se aștepta ca viața ei să arate astfel și recunoaște că a trecut printr-o perioadă în care s-a simțit „foarte speriată și profund vulnerabilă”, potrivit People, care citează interviul acordat de vedetă pentru British Vogue.

Nicole Kidman, mărturisiri după divorțul de Keith Urban

Nicole Kidman și Keith Urban au divorțat oficial în ianuarie 2026, după aproape 20 de ani de căsnicie. Cei doi au împreună două fiice, Sunday Rose și Faith Margaret.

În interviul pentru British Vogue, actrița în vârstă de 59 de ani a recunoscut că despărțirea a fost o experiență pe care nu și-o imaginase.

„Dar, în același timp, îmi spun: «Bine, nu mă așteptam la asta. Aveam o cu totul altă imagine despre cum urma să fie viața mea, dar asta este situația acum».”

Kidman a explicat că oamenii își fac planuri și își imaginează cum va arăta viitorul, însă realitatea poate ajunge să fie cu totul diferită.

„Îți faci toate aceste planuri și ai toate aceste idei despre cum va fi totul, iar apoi… nu este așa. Trebuie să te adaptezi. Trebuie să te obișnuiești. Viitorul este complet necunoscut pentru mine acum.”

Nicole Kidman spune că a fost „foarte speriată”

Divorțul a fost cu atât mai dificil cu cât Kidman este obișnuită să-și trăiască viața personală sub atenția constantă a presei. Actrița a recunoscut că, la un moment dat, s-a simțit copleșită de schimbarea prin care trecea.

„A fost un moment în care am fost foarte speriată și profund vulnerabilă, iar asta te expune”, a povestit actrița.

Kidman spune însă că a avut de ales între a se retrage și a înfrunta situația, iar în cele din urmă a preferat să meargă înainte.

„Și, în același timp, îmi spun: «Ei bine, pot fie să nu înfrunt deloc situația și să mă retrag, fie să merg înainte cu o speranță enormă».”

Actrița a spus că sprijinul primit de la femeile importante din viața sa a ajutat-o să treacă peste această perioadă și să accepte faptul că unele lucruri nu pot fi controlate.

Al doilea divorț al actriței

Nicole Kidman a mai trecut printr-un divorț extrem de mediatizat, cel de Tom Cruise. Cei doi s-au căsătorit în 1990 și au divorțat în 2001, după aproximativ 11 ani de căsnicie.

Întrebată dacă experiența acelei despărțiri a ajutat-o să facă față mai ușor divorțului de Keith Urban, Kidman a avut un răspuns simplu: „Este ceva nou de fiecare dată!”

Actrița a mărturisit că încearcă să privească această etapă a vieții cu mai multă deschidere și să nu își mai facă planuri rigide pentru viitor.

Kidman și Urban s-au căsătorit în 2006 și au două fiice împreună. Divorțul lor a fost finalizat în ianuarie 2026, după ce Kidman a depus actele în septembrie 2025, invocând diferențe ireconciliabile.

CITEȘTE ȘI:

Insula europeană care a devenit magnet pentru vedetele de la Hollywood. Nicole Kidman, Zoe Saldaña și Katy Perry, printre vedetele surprinse aici

Nicole Kidman are iubit nou? Cine este bărbatul care o face să râdă după divorțul de Keith Urban

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ariana Grande și Ricky Alvarez, din nou împreună. Cei doi au recunoscut că au iar o relație
Showbiz internațional
Ariana Grande și Ricky Alvarez, din nou împreună. Cei doi au recunoscut că au iar o relație
Diddy îl acuză pe Lil Rod că i-a furat imaginile private și le-a dat lui 50 Cent. Filmările au ajuns în documentarul Netflix
Showbiz internațional
Diddy îl acuză pe Lil Rod că i-a furat imaginile private și le-a dat lui 50 Cent. Filmările…
Ce gătim de Sfânta Maria. 5 rețete tradiționale pentru masa de sărbătoare
Mediafax
Ce gătim de Sfânta Maria. 5 rețete tradiționale pentru masa de sărbătoare
Pensii mai mari pentru românii care au lucrat înainte de 2001. Cine beneficiază și cât poate primi în plus
Gandul.ro
Pensii mai mari pentru românii care au lucrat înainte de 2001. Cine beneficiază...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
Marian Godină s-a trezit cu o nouă plângere la poliție. Cine l-a reclamat în legătură cu fiicele sale
Adevarul
Marian Godină s-a trezit cu o nouă plângere la poliție. Cine l-a reclamat...
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști la Brașov nu își mai lua tratamentul pentru ep
Digi24
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști...
Grătarele și focurile de tabără, interzise din cauza incendiilor! Britanicii, avertizați direct pe telefoane
Mediafax
Grătarele și focurile de tabără, interzise din cauza incendiilor! Britanicii, avertizați direct pe...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ioana Ginghină, emoționată înainte ca fiica ei să împlinească 18 ani: „Nu e ușor deloc”
Click.ro
Ioana Ginghină, emoționată înainte ca fiica ei să împlinească 18 ani: „Nu e ușor deloc”
Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect
Digi 24
Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre „probabilul” război nuclear
Digi24
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre...
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM a parcurs o mașină
Promotor.ro
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
go4it.ro
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Descopera.ro
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Pensii mai mari pentru românii care au lucrat înainte de 2001. Cine beneficiază și cât poate primi în plus
Gandul.ro
Pensii mai mari pentru românii care au lucrat înainte de 2001. Cine beneficiază și cât...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Alertă fără precedent în Anglia și Țara Galilor. Oamenii, avertizați pe telefon din cauza incendiilor
Alertă fără precedent în Anglia și Țara Galilor. Oamenii, avertizați pe telefon din cauza incendiilor
Ariana Grande și Ricky Alvarez, din nou împreună. Cei doi au recunoscut că au iar o relație
Ariana Grande și Ricky Alvarez, din nou împreună. Cei doi au recunoscut că au iar o relație
Laura Cosoi, imagini emoționante imediat după ce a devenit mamă pentru a cincea oară. Cum a apărut ...
Laura Cosoi, imagini emoționante imediat după ce a devenit mamă pentru a cincea oară. Cum a apărut soțul ei după naștere
L’Equipe, reacție spectaculoasă după noul aur al lui David Popovici: „Rezultatul este mereu același”
L’Equipe, reacție spectaculoasă după noul aur al lui David Popovici: „Rezultatul este mereu același”
Pasajul Băneasa, blocat de un incendiu violent. O mașină a explodat după ce a luat foc
Pasajul Băneasa, blocat de un incendiu violent. O mașină a explodat după ce a luat foc
David Popovici, mesaj puternic după aurul de la 200 m liber: „Trebuie să ai o încredere nebunească ...
David Popovici, mesaj puternic după aurul de la 200 m liber: „Trebuie să ai o încredere nebunească în tine”
Vezi toate știrile