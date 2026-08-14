Nicole Kidman a vorbit deschis despre perioada de după divorțul de Keith Urban și despre felul în care despărțirea i-a schimbat perspectiva asupra viitorului. Actrița australiană spune că nu se aștepta ca viața ei să arate astfel și recunoaște că a trecut printr-o perioadă în care s-a simțit „foarte speriată și profund vulnerabilă”, potrivit People, care citează interviul acordat de vedetă pentru British Vogue.

Nicole Kidman, mărturisiri după divorțul de Keith Urban

Nicole Kidman și Keith Urban au divorțat oficial în ianuarie 2026, după aproape 20 de ani de căsnicie. Cei doi au împreună două fiice, Sunday Rose și Faith Margaret.

În interviul pentru British Vogue, actrița în vârstă de 59 de ani a recunoscut că despărțirea a fost o experiență pe care nu și-o imaginase.

„Dar, în același timp, îmi spun: «Bine, nu mă așteptam la asta. Aveam o cu totul altă imagine despre cum urma să fie viața mea, dar asta este situația acum».”

Kidman a explicat că oamenii își fac planuri și își imaginează cum va arăta viitorul, însă realitatea poate ajunge să fie cu totul diferită.

„Îți faci toate aceste planuri și ai toate aceste idei despre cum va fi totul, iar apoi… nu este așa. Trebuie să te adaptezi. Trebuie să te obișnuiești. Viitorul este complet necunoscut pentru mine acum.”

Nicole Kidman spune că a fost „foarte speriată”

Divorțul a fost cu atât mai dificil cu cât Kidman este obișnuită să-și trăiască viața personală sub atenția constantă a presei. Actrița a recunoscut că, la un moment dat, s-a simțit copleșită de schimbarea prin care trecea.

„A fost un moment în care am fost foarte speriată și profund vulnerabilă, iar asta te expune”, a povestit actrița.

Kidman spune însă că a avut de ales între a se retrage și a înfrunta situația, iar în cele din urmă a preferat să meargă înainte.

„Și, în același timp, îmi spun: «Ei bine, pot fie să nu înfrunt deloc situația și să mă retrag, fie să merg înainte cu o speranță enormă».”

Actrița a spus că sprijinul primit de la femeile importante din viața sa a ajutat-o să treacă peste această perioadă și să accepte faptul că unele lucruri nu pot fi controlate.

Al doilea divorț al actriței

Nicole Kidman a mai trecut printr-un divorț extrem de mediatizat, cel de Tom Cruise. Cei doi s-au căsătorit în 1990 și au divorțat în 2001, după aproximativ 11 ani de căsnicie.

Întrebată dacă experiența acelei despărțiri a ajutat-o să facă față mai ușor divorțului de Keith Urban, Kidman a avut un răspuns simplu: „Este ceva nou de fiecare dată!”

Actrița a mărturisit că încearcă să privească această etapă a vieții cu mai multă deschidere și să nu își mai facă planuri rigide pentru viitor.

Kidman și Urban s-au căsătorit în 2006 și au două fiice împreună. Divorțul lor a fost finalizat în ianuarie 2026, după ce Kidman a depus actele în septembrie 2025, invocând diferențe ireconciliabile.

CITEȘTE ȘI:

Insula europeană care a devenit magnet pentru vedetele de la Hollywood. Nicole Kidman, Zoe Saldaña și Katy Perry, printre vedetele surprinse aici

Nicole Kidman are iubit nou? Cine este bărbatul care o face să râdă după divorțul de Keith Urban