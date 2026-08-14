Acasă » Știri » David Popovici, mesaj puternic după aurul de la 200 m liber: „Trebuie să ai o încredere nebunească în tine”

David Popovici, mesaj puternic după aurul de la 200 m liber: „Trebuie să ai o încredere nebunească în tine”

De: Elisa Tîrgovățu 14/08/2026 | 21:24
David Popovici, mesaj puternic după aurul de la 200 m liber: „Trebuie să ai o încredere nebunească în tine”
David Popovici, mesaj puternic după aurul de la 200 m liber: „Trebuie să ai o încredere nebunească în tine” / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

David Popovici a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, cucerind aurul la Campionatele Europene de Natație de la Paris. Românul a dominat cursa și și-a lăsat adversarii în urmă, adăugând o nouă performanță importantă în palmares. După competiție, înotătorul a mărturisit că își dorește o perioadă mai liniștită, petrecută în România, alături de familie, departe de rutiă și de presiunea antrenamentelor.

Campionul a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber, la Paris. El și-a confirmat încă o dată statutul de lider al natației europene. Victoria îi aduce o performanță remarcabilă: românul a reușit dubla de aur la 100 și 200 de metri liber la trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene, intrând astfel în istoria competiției.

„Am ajuns să înot de dragul de a excela”

După cursa de la Paris, David Popovici a vorbit despre felul în care își privește în prezent parcursul sportiv. Înotătorul român spune că obiectivul său nu mai este reprezentat de trofee și medalii. Pentru el, dorința de a-și atinge constant cel mai înalt nivel de performanță se află acum pe primul loc.

Olimpicul spune că păstrează o relație bună cu sportivii alături de care concurează. Însă, lucrurile se schimbă în momentul în care începe cursa. Atunci, toată atenția sa este concentrată pe propriul rezultat și pe obiectivul de a se ridica la cel mai înalt nivel.

„În primul rând, sunt foarte fericit (…) Sunt foarte mândru de mine și de oamenii mei (…) Acum am ajuns să înot nu pentru obiective și titluri, ci de dragul de a excela. De ce să nu fiu cel mai bun? (…) Oricât de bun prieten ești cu adversarii (…), în momentul în care ajungi să concurezi împotriva lor, nu ai cum să…

Trebuie să te pregătești din tot sufletul să reușești (…) Am controlat, așa am simțit și eu (…) Am acum trei duble, acum din aceste două probe și va trebui să sărbătoresc. Deși nimic nu e dat, nu e sigur, trebuie să ai o încredere, să ai o încredere nebunească în tine, să manifestezi că asta se va întâmpla. Nu mă interesează cine vine”, a declarat David Popovici.

Sursa foto: Social media

Cum va sărbători victoria

După succesul de la Paris, David Popovici a spus că nu își dorește o petrecere spectaculoasă, ci o seară liniștită alături de cei dragi. Înotătorul vrea să profite de moment fără grija programului de antrenament din ziua următoare și să se bucure de timpul petrecut cu familia.

Imediat după cursă, sportivul le-a transmis părinților că ar putea ieși împreună la cină pentru a marca victoria.

„O să stau mai mult prin țară, am tot călătorit anii ăștia (…) Vreau să mă bucur de viață, pentru că, deși înotul este una dintre cele mai importante părți din viața mea, nu este viața mea (…) Este un hobby la care sunt foarte bun (…) Simt că celebrăm cu toții și că e o victorie pentru milioane de telespectatori (…)

Încerc să fac tot posibilul să nu fiu doar un înotător bun, ci să fiu și un reper pentru cei tineri (…) În seara asta, o să merg să mănânc ceva, le-am făcut semn în tribună alor mei să mergem să mâncăm ceva, să avem o cină cu toții, unde să nu grăbesc că trebuie să ajung la următorul antrenament”, a mai spus David Popovici.

CITEȘTE ȘI: Ce aliment nu consumă niciodată David Popovici: „Mănânc cu ochii închiși, ca să dorm la loc”

Dan Negru, mesaj pentru David Popovici după reușita de la Paris: „Abia atunci performanța lui va avea valoare”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cristina Petre a lăsat trecutul în urmă. „Am pierdut multe pe drum”
Știri
Cristina Petre a lăsat trecutul în urmă. „Am pierdut multe pe drum”
Misterul morții lui George se adâncește. Salvamont spune că tânărul se afla pe traseul corect
Știri
Misterul morții lui George se adâncește. Salvamont spune că tânărul se afla pe traseul corect
Ce gătim de Sfânta Maria. 5 rețete tradiționale pentru masa de sărbătoare
Mediafax
Ce gătim de Sfânta Maria. 5 rețete tradiționale pentru masa de sărbătoare
Guvernul Bolojan a îndatorat România extern cu 3,4 miliarde de euro în primele șase luni. Deficitul de cont curent a depășit 14 miliarde de euro
Gandul.ro
Guvernul Bolojan a îndatorat România extern cu 3,4 miliarde de euro în primele...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
Marian Godină s-a trezit cu o nouă plângere la poliție. Cine l-a reclamat în legătură cu fiicele sale
Adevarul
Marian Godină s-a trezit cu o nouă plângere la poliție. Cine l-a reclamat...
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști la Brașov nu își mai lua tratamentul pentru ep
Digi24
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști...
O ciupercă îi face pe oameni să vadă „elfi” peste tot! Medicii se confruntă cu sute de cazuri anual
Mediafax
O ciupercă îi face pe oameni să vadă „elfi” peste tot! Medicii se...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Afacerea pe care Sorana de la A.S.I.A. a pus-o pe picioare. De ce își deschide artista tocmai acum un atelier de artă
Click.ro
Afacerea pe care Sorana de la A.S.I.A. a pus-o pe picioare. De ce își deschide...
Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect
Digi 24
Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre „probabilul” război nuclear
Digi24
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre...
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM a parcurs o mașină
Promotor.ro
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
go4it.ro
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Descopera.ro
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Guvernul Bolojan a îndatorat România extern cu 3,4 miliarde de euro în primele șase luni. Deficitul de cont curent a depășit 14 miliarde de euro
Gandul.ro
Guvernul Bolojan a îndatorat România extern cu 3,4 miliarde de euro în primele șase luni....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cristina Petre a lăsat trecutul în urmă. „Am pierdut multe pe drum”
Cristina Petre a lăsat trecutul în urmă. „Am pierdut multe pe drum”
Misterul morții lui George se adâncește. Salvamont spune că tânărul se afla pe traseul corect
Misterul morții lui George se adâncește. Salvamont spune că tânărul se afla pe traseul corect
Putin le-ar fi cerut serviciilor secrete să „distrugă NATO și UE din interior”. Republica Moldova, ...
Putin le-ar fi cerut serviciilor secrete să „distrugă NATO și UE din interior”. Republica Moldova, piesă-cheie în planul Kremlinului
Eva Zaharescu și iubitul medic, de-a v-ați ascunselea pe Instagram. Ce s-a întâmplat în escapada ...
Eva Zaharescu și iubitul medic, de-a v-ați ascunselea pe Instagram. Ce s-a întâmplat în escapada romantică n-a rămas doar în vacanță
David Popovici, regele probei de 200 m! Aur pentru România după o cursă fabuloasă
David Popovici, regele probei de 200 m! Aur pentru România după o cursă fabuloasă
Recrutări în Armata Română, în plină vară. Cine poate prinde unul dintre cele 177 de locuri
Recrutări în Armata Română, în plină vară. Cine poate prinde unul dintre cele 177 de locuri
Vezi toate știrile