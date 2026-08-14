David Popovici, mesaj puternic după aurul de la 200 m liber: „Trebuie să ai o încredere nebunească în tine”

David Popovici a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, cucerind aurul la Campionatele Europene de Natație de la Paris. Românul a dominat cursa și și-a lăsat adversarii în urmă, adăugând o nouă performanță importantă în palmares. După competiție, înotătorul a mărturisit că își dorește o perioadă mai liniștită, petrecută în România, alături de familie, departe de rutiă și de presiunea antrenamentelor.

Campionul a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber, la Paris. El și-a confirmat încă o dată statutul de lider al natației europene. Victoria îi aduce o performanță remarcabilă: românul a reușit dubla de aur la 100 și 200 de metri liber la trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene, intrând astfel în istoria competiției.

„Am ajuns să înot de dragul de a excela”

După cursa de la Paris, David Popovici a vorbit despre felul în care își privește în prezent parcursul sportiv. Înotătorul român spune că obiectivul său nu mai este reprezentat de trofee și medalii. Pentru el, dorința de a-și atinge constant cel mai înalt nivel de performanță se află acum pe primul loc.

Olimpicul spune că păstrează o relație bună cu sportivii alături de care concurează. Însă, lucrurile se schimbă în momentul în care începe cursa. Atunci, toată atenția sa este concentrată pe propriul rezultat și pe obiectivul de a se ridica la cel mai înalt nivel.

„În primul rând, sunt foarte fericit (…) Sunt foarte mândru de mine și de oamenii mei (…) Acum am ajuns să înot nu pentru obiective și titluri, ci de dragul de a excela. De ce să nu fiu cel mai bun? (…) Oricât de bun prieten ești cu adversarii (…), în momentul în care ajungi să concurezi împotriva lor, nu ai cum să… Trebuie să te pregătești din tot sufletul să reușești (…) Am controlat, așa am simțit și eu (…) Am acum trei duble, acum din aceste două probe și va trebui să sărbătoresc. Deși nimic nu e dat, nu e sigur, trebuie să ai o încredere, să ai o încredere nebunească în tine, să manifestezi că asta se va întâmpla. Nu mă interesează cine vine”, a declarat David Popovici.

Cum va sărbători victoria

După succesul de la Paris, David Popovici a spus că nu își dorește o petrecere spectaculoasă, ci o seară liniștită alături de cei dragi. Înotătorul vrea să profite de moment fără grija programului de antrenament din ziua următoare și să se bucure de timpul petrecut cu familia.

Imediat după cursă, sportivul le-a transmis părinților că ar putea ieși împreună la cină pentru a marca victoria.

„O să stau mai mult prin țară, am tot călătorit anii ăștia (…) Vreau să mă bucur de viață, pentru că, deși înotul este una dintre cele mai importante părți din viața mea, nu este viața mea (…) Este un hobby la care sunt foarte bun (…) Simt că celebrăm cu toții și că e o victorie pentru milioane de telespectatori (…) Încerc să fac tot posibilul să nu fiu doar un înotător bun, ci să fiu și un reper pentru cei tineri (…) În seara asta, o să merg să mănânc ceva, le-am făcut semn în tribună alor mei să mergem să mâncăm ceva, să avem o cină cu toții, unde să nu grăbesc că trebuie să ajung la următorul antrenament”, a mai spus David Popovici.

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