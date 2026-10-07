Secretul unei vedete a ieșit la iveală după 7 luni! Este însărcinată cu un băiețel, dar identitatea tatălui rămâne un mister

Secretul unei vedete a ieșit la iveală după 7 luni! Este însărcinată cu un băiețel, dar identitatea tatălui rămâne un mister
Galerie Foto 5
Keshia Chanté va deveni mamă, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Keshia Chanté are toate motivele să radieze de fericire. Cântăreața și prezentatoarea TV canadiană, în vârstă de 38 de ani, a reușit să păstreze timp de șapte luni unul dintre cele mai importante secrete din viața sa: este însărcinată cu primul copil. Vedeta și-a ascuns burtica sub haine supradimensionate și a fost atentă la fotografiile publicate, iar acum a decis să facă marele anunț. Keshia va deveni mama unui băiețel, deși era convinsă că va avea o fetiță.

Keshia Chanté este însărcinată cu primul copil

După luni întregi în care și-a ascuns sarcina, Keshia Chanté a confirmat că se pregătește să devină mamă pentru prima dată. Artista originară din Ottawa a realizat și o ședință foto de maternitate la Casa Loma, iar vestea vine după șapte luni în care a reușit să țină totul departe de ochii publicului.

Potrivit HELLO, vedeta recunoaște că se aștepta să aibă o fetiță, în special pentru că ea însăși este îndrăgostită de roz și de tot ceea ce ține de o garderobă feminină. Surpriza a fost mare atunci când a aflat că va avea un băiat, însă acum abia așteaptă să descopere moda pentru cei mici.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

„Sunt atât de entuziasmată. Sunt foarte feminină. Sunt mereu îmbrăcată în roz. Totul este roz, roz și iar roz. Așa că am crezut că voi avea o fetiță, dar este băiat! Sunt atât de entuziasmată de toate hainele pentru băieți!”

Kesia Chante este însărcinată, sursa-captură social media Kesia Chante

Primele luni de sarcină au fost extrem de grele

Deși acum se simte bine și se bucură de perioada sarcinii, începutul nu a fost deloc ușor pentru Keshia Chanté. Primul trimestru a venit cu stări atât de puternice încât artista spune că ajunsese să nu poată păstra în organism nici măcar o înghițitură de apă.

Sensibilitatea la mirosuri și sunete devenise copleșitoare, iar problemele au determinat-o să se izoleze aproape complet timp de două luni. În această perioadă, spune Keshia, a pierdut 14 livre, adică aproximativ 6,3 kilograme.

„M-a făcut praf. Nu puteam să țin în mine nici măcar o înghițitură de apă. Am ajuns să pierd peste 6 kg. Totul, fiecare miros, fiecare sunet, absolut orice, era copleșitor. Practic, m-am închis în camera mea timp de două luni.”

Keshia Chanté visează să devină o „mamă Disney”

Odată depășită perioada dificilă, vedeta a început să se bucure mult mai mult de sarcină. Se joacă din nou cu moda, iar Rihanna se numără printre sursele sale preferate de inspirație în ceea ce privește ținutele de maternitate.

Keshia se gândește deja și la felul în care va arăta viața alături de fiul ei. Își imaginează o casă decorată pentru fiecare sărbătoare, mici surprize pregătite pentru copil și bilețele strecurate în pachetul său de prânz.

„Pur și simplu mă văd ca fiind mama care decorează casa și sărbătorește fiecare ocazie, care îi pune bilețele în pachetul pentru prânz. Îmi imaginez că voi fi un fel de mamă Disney.”

Cine este tatăl copilului? Artista păstrează misterul

Dacă sarcina nu mai este un secret, Keshia Chanté nu este încă pregătită să dezvăluie prea multe despre tatăl copilului. În privința statutului relației lor, vedeta se limitează să confirme, cu subînțeles, că „nu este disponibilă”.

Artista a dezvăluit însă că ideea de a deveni părinți i-a aparținut partenerului său, care era pregătit pentru acest pas.

„Eu sunt un spirit foarte liber și voi accepta orice îmi rezervă universul. Dar el a spus că este pregătit. El a pus la cale planul și i-a ieșit! Dumnezeu să-l binecuvânteze.”

Părinții au deja planuri muzicale pentru băiețel

Muzica ar putea ocupa un loc important în viața copilului încă de la o vârstă foarte fragedă. Viitorii părinți glumesc deja că îl vor duce în studioul de înregistrări imediat ce va fi capabil să gângurească și să „țină nota”.

Keshia speră, de asemenea, ca băiețelul să moștenească o serie de trăsături pe care ea le admiră la tatăl lui. Îl descrie pe acesta drept un om foarte inteligent și creativ, ale cărui activități reprezintă permanent o sursă de inspirație pentru ea.

„Este genial și extrem de creativ și face permanent lucruri care mă inspiră. Așa că mi-ar plăcea foarte mult să văd că fiul meu îi moștenește gesturile și stilul.”

Ce vrea să facă imediat după naștere

Keshia Chanté are deja și o listă cu lucrurile pe care abia așteaptă să le facă după venirea pe lume a copilului. Printre micile plăceri de care îi este dor se numără sushi, posibilitatea de a sta din nou întinsă pe burtă și revenirea la o rutină de antrenamente.

Mai presus de toate acestea, însă, artista visează la momentele simple petrecute alături de băiețelul ei. Își imaginează zile relaxate la piscină, cu muzică în fundal, și speră ca fiul său să iubească apa.

„Visul meu este pur și simplu să stau în piscină, pe un colac, alături de copilul meu, să ascultăm muzică și să ne bucurăm de moment. Sper să fie un mic iubitor de apă.”

Keshia Chanté se pregătește pentru „era de mommy-mogul”

Vedeta spune că așteaptă cu nerăbdare toate acele momente aparent mărunte care marchează primii ani din viața unui copil, de la primul zâmbet și primul râs până la primii pași. În același timp, nu intenționează să renunțe la carieră, ci speră ca fiul său să crească văzându-și mama muncind și făcând ceea ce iubește.

Muzica va rămâne inevitabil prezentă, iar Keshia visează deja să își ducă băiețelul în studioul de înregistrări și la plajă. Pentru artista canadiană începe astfel un capitol complet nou, pe care l-a botezat deja „era de mommy-mogul”.

„Aștept cu nerăbdare toate momentele mici, cum ar fi atunci când gângurește, primul zâmbet, primul pas și primul râs. Sunt nerăbdătoare să îl duc într-un studio de muzică, să îl duc la plajă. Vreau să intru în era mea de mommy-mogul, vom vedea când se activează. Vreau ca fiul meu să își vadă mama ocupată și făcând ceea ce iubește.”

CITEȘTE ȘI: Este din nou însărcinată, la 8 luni după ce și-a pierdut copilul! Mărturisirea dureroasă a influenceriței: „Sunt atât de speriată”

 Anne Hathaway, însărcinată și mai elegantă ca niciodată! Ce ținută a ales pentru una dintre cele mai importante premiere ale anului

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Destinația din Europa care a pierdut peste 100.000 de pasageri în doar câteva luni. Decizia care a lovit puternic turismul
Destinația din Europa care a pierdut peste 100.000 de pasageri în doar câteva luni. Decizia care a lovit puternic turismul
„Dragă 112, mă simt singur”. Mesajul unui octogenar care a devenit viral. Gestul făcut de oamenii legii
„Dragă 112, mă simt singur”. Mesajul unui octogenar care a devenit viral. Gestul făcut de oamenii legii
Andrei Petrache a fost dat dispărut pe 2 octombrie. Mesajul sfâșietor transmis de mama tânărului de 26 de ani
Andrei Petrache a fost dat dispărut pe 2 octombrie. Mesajul sfâșietor transmis de mama tânărului de 26 de ani
Unchiul lui Vlad Bălțățeanu, primele declarații după ce a fost agresat de presupusul criminal al Valentinei: ”Eram eu de vină?”
Unchiul lui Vlad Bălțățeanu, primele declarații după ce a fost agresat de presupusul criminal al Valentinei: ”Eram eu de vină?”
Motivul pentru care dosarul în cazul primei victime a lui Vlad Bălțățeanu nu a fost soluționat: ”Am fost avertizat!”
Motivul pentru care dosarul în cazul primei victime a lui Vlad Bălțățeanu nu a fost soluționat: ”Am fost avertizat!”
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
Mediafax
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
Presa internațională: Controversatul General Coldea ar putea fi inculpat pentru fapte penale în Albania. Este consilierul pe probleme de securitate al premierului Edi Rama
Gandul.ro
Presa internațională: Controversatul General Coldea ar putea fi inculpat pentru fapte penale în Albania. Este consilierul pe probleme de securitate al premierului Edi Rama
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Româncă de 24 de ani, înjunghiată de 78 de ori de un student obsedat de „Dexter”. Cum a pregătit camera terorii
Adevarul
Româncă de 24 de ani, înjunghiată de 78 de ori de un student obsedat de „Dexter”. Cum a pregătit camera terorii
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
Digi24
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
Cosmopolis deschide a treia cale de acces spre București și devine prima comunitate cu ieșire în A3 și viitoarea A0
Mediafax
Cosmopolis deschide a treia cale de acces spre București și devine prima comunitate cu ieșire în A3 și viitoarea A0
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Flavia Mihășan, taxată de Mircea Badea după intervenția la nas. Greșeala care i-a atras atenția prezentatorului: „Nu există operație pentru asta”
Click.ro
Flavia Mihășan, taxată de Mircea Badea după intervenția la nas. Greșeala care i-a atras atenția prezentatorului: „Nu există operație pentru asta”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
Digi24
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
Promotor.ro
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Lidl pregătește oferta pentru toamnă. Două aparate PARKSIDE care merită atenție sezonul acesta
go4it.ro
Lidl pregătește oferta pentru toamnă. Două aparate PARKSIDE care merită atenție sezonul acesta
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Go4Games
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Presa internațională: Controversatul General Coldea ar putea fi inculpat pentru fapte penale în Albania. Este consilierul pe probleme de securitate al premierului Edi Rama
Gandul.ro
Presa internațională: Controversatul General Coldea ar putea fi inculpat pentru fapte penale în Albania. Este consilierul pe probleme de securitate al premierului Edi Rama
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
Mediafax Italia
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Mediafax Spania
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.