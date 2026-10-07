Secretul unei vedete a ieșit la iveală după 7 luni! Este însărcinată cu un băiețel, dar identitatea tatălui rămâne un mister

Keshia Chanté are toate motivele să radieze de fericire. Cântăreața și prezentatoarea TV canadiană, în vârstă de 38 de ani, a reușit să păstreze timp de șapte luni unul dintre cele mai importante secrete din viața sa: este însărcinată cu primul copil. Vedeta și-a ascuns burtica sub haine supradimensionate și a fost atentă la fotografiile publicate, iar acum a decis să facă marele anunț. Keshia va deveni mama unui băiețel, deși era convinsă că va avea o fetiță.

Keshia Chanté este însărcinată cu primul copil

După luni întregi în care și-a ascuns sarcina, Keshia Chanté a confirmat că se pregătește să devină mamă pentru prima dată. Artista originară din Ottawa a realizat și o ședință foto de maternitate la Casa Loma, iar vestea vine după șapte luni în care a reușit să țină totul departe de ochii publicului.

Potrivit HELLO, vedeta recunoaște că se aștepta să aibă o fetiță, în special pentru că ea însăși este îndrăgostită de roz și de tot ceea ce ține de o garderobă feminină. Surpriza a fost mare atunci când a aflat că va avea un băiat, însă acum abia așteaptă să descopere moda pentru cei mici.

„Sunt atât de entuziasmată. Sunt foarte feminină. Sunt mereu îmbrăcată în roz. Totul este roz, roz și iar roz. Așa că am crezut că voi avea o fetiță, dar este băiat! Sunt atât de entuziasmată de toate hainele pentru băieți!”

Primele luni de sarcină au fost extrem de grele

Deși acum se simte bine și se bucură de perioada sarcinii, începutul nu a fost deloc ușor pentru Keshia Chanté. Primul trimestru a venit cu stări atât de puternice încât artista spune că ajunsese să nu poată păstra în organism nici măcar o înghițitură de apă.

Sensibilitatea la mirosuri și sunete devenise copleșitoare, iar problemele au determinat-o să se izoleze aproape complet timp de două luni. În această perioadă, spune Keshia, a pierdut 14 livre, adică aproximativ 6,3 kilograme.

„M-a făcut praf. Nu puteam să țin în mine nici măcar o înghițitură de apă. Am ajuns să pierd peste 6 kg. Totul, fiecare miros, fiecare sunet, absolut orice, era copleșitor. Practic, m-am închis în camera mea timp de două luni.”

Keshia Chanté visează să devină o „mamă Disney”

Odată depășită perioada dificilă, vedeta a început să se bucure mult mai mult de sarcină. Se joacă din nou cu moda, iar Rihanna se numără printre sursele sale preferate de inspirație în ceea ce privește ținutele de maternitate.

Keshia se gândește deja și la felul în care va arăta viața alături de fiul ei. Își imaginează o casă decorată pentru fiecare sărbătoare, mici surprize pregătite pentru copil și bilețele strecurate în pachetul său de prânz.

„Pur și simplu mă văd ca fiind mama care decorează casa și sărbătorește fiecare ocazie, care îi pune bilețele în pachetul pentru prânz. Îmi imaginez că voi fi un fel de mamă Disney.”

Cine este tatăl copilului? Artista păstrează misterul

Dacă sarcina nu mai este un secret, Keshia Chanté nu este încă pregătită să dezvăluie prea multe despre tatăl copilului. În privința statutului relației lor, vedeta se limitează să confirme, cu subînțeles, că „nu este disponibilă”.

Artista a dezvăluit însă că ideea de a deveni părinți i-a aparținut partenerului său, care era pregătit pentru acest pas.

„Eu sunt un spirit foarte liber și voi accepta orice îmi rezervă universul. Dar el a spus că este pregătit. El a pus la cale planul și i-a ieșit! Dumnezeu să-l binecuvânteze.”

Părinții au deja planuri muzicale pentru băiețel

Muzica ar putea ocupa un loc important în viața copilului încă de la o vârstă foarte fragedă. Viitorii părinți glumesc deja că îl vor duce în studioul de înregistrări imediat ce va fi capabil să gângurească și să „țină nota”.

Keshia speră, de asemenea, ca băiețelul să moștenească o serie de trăsături pe care ea le admiră la tatăl lui. Îl descrie pe acesta drept un om foarte inteligent și creativ, ale cărui activități reprezintă permanent o sursă de inspirație pentru ea.

„Este genial și extrem de creativ și face permanent lucruri care mă inspiră. Așa că mi-ar plăcea foarte mult să văd că fiul meu îi moștenește gesturile și stilul.”

Ce vrea să facă imediat după naștere

Keshia Chanté are deja și o listă cu lucrurile pe care abia așteaptă să le facă după venirea pe lume a copilului. Printre micile plăceri de care îi este dor se numără sushi, posibilitatea de a sta din nou întinsă pe burtă și revenirea la o rutină de antrenamente.

Mai presus de toate acestea, însă, artista visează la momentele simple petrecute alături de băiețelul ei. Își imaginează zile relaxate la piscină, cu muzică în fundal, și speră ca fiul său să iubească apa.

„Visul meu este pur și simplu să stau în piscină, pe un colac, alături de copilul meu, să ascultăm muzică și să ne bucurăm de moment. Sper să fie un mic iubitor de apă.”

Keshia Chanté se pregătește pentru „era de mommy-mogul”

Vedeta spune că așteaptă cu nerăbdare toate acele momente aparent mărunte care marchează primii ani din viața unui copil, de la primul zâmbet și primul râs până la primii pași. În același timp, nu intenționează să renunțe la carieră, ci speră ca fiul său să crească văzându-și mama muncind și făcând ceea ce iubește.

Muzica va rămâne inevitabil prezentă, iar Keshia visează deja să își ducă băiețelul în studioul de înregistrări și la plajă. Pentru artista canadiană începe astfel un capitol complet nou, pe care l-a botezat deja „era de mommy-mogul”.

„Aștept cu nerăbdare toate momentele mici, cum ar fi atunci când gângurește, primul zâmbet, primul pas și primul râs. Sunt nerăbdătoare să îl duc într-un studio de muzică, să îl duc la plajă. Vreau să intru în era mea de mommy-mogul, vom vedea când se activează. Vreau ca fiul meu să își vadă mama ocupată și făcând ceea ce iubește.”

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