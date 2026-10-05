Este din nou însărcinată, la 8 luni după ce și-a pierdut copilul! Mărturisirea dureroasă a influenceriței: „Sunt atât de speriată”

Este din nou însărcinată, la 8 luni după ce și-a pierdut copilul! Mărturisirea dureroasă a influenceriței: „Sunt atât de speriată”
Galerie Foto 5
Jaz Smith este din nou gravidă, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Jaz Smith este din nou însărcinată, la opt luni după ce a trecut prin pierderea unei sarcini, însă vestea pe care și-a dorit-o atât de mult vine la pachet cu o teamă pe care influencerița nu încearcă să o ascundă. Creatoarea de conținut în vârstă de 29 de ani și soțul ei, Kevin Callari, așteaptă primul lor copil, iar anunțul a fost făcut prin intermediul unor imagini în care Jaz își arată burtica și ecografia. După experiența dureroasă din februarie, vedeta mărturisește însă că îi este greu să trăiască noua sarcină cu aceeași bucurie și lipsă de griji pe care le-a simțit prima dată.

Jaz Smith a anunțat că este însărcinată

Potrivit PEOPLE, influencerița în vârstă de 29 de ani a anunțat sâmbătă, 3 octombrie, că așteaptă primul copil împreună cu soțul ei, Kevin Callari, cu care s-a căsătorit în mai 2025.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Jaz Smith a publicat o fotografie în care apare așezată în brațele soțului său, pe o verandă, purtând un cardigan parțial descheiat care îi lasă la vedere burtica de gravidă. Kevin Callari ține în mână imaginea unei ecografii, iar influencerița a ales un mesaj extrem de simplu pentru a anunța vestea.

„Apropo, sunt însărcinată”, a scris ea.

Ulterior, Jaz a publicat și un videoclip în care apare afară, zâmbind și arătând ecografia spre cameră, în timp ce soțul său se află lângă ea. Filmarea a fost însoțită de mesajul „mama și tata”.

Jaz Smith, sursa-captură social media justjazzzyidk

A pierdut o sarcină în luna februarie

Bucuria actualei sarcini vine după o perioadă extrem de dificilă pentru cei doi. În februarie, Jaz Smith dezvăluia într-un vlog publicat pe YouTube că rămăsese însărcinată, dar că începuse să piardă sarcina.

„Recent, Kevin și cu mine am aflat că sunt însărcinată… Din păcate, ieri am început să pierd sarcina. Chiar nu este deloc plăcut. Momentul este foarte prost”, povestea ea atunci.

Creatoarea de conținut explica faptul că ea și soțul său încercau în mod activ să aibă un copil, motiv pentru care vestea pierderii sarcinii a afectat-o profund.

„Sunt supărată. Urăsc faptul că lucrul acesta nu este sub controlul meu. Să treci de la atâta entuziasm la așa ceva… Este pur și simplu îngrozitor”, mărturisea Jaz Smith, cu lacrimi în ochi.

În acea perioadă, influencerița spunea că Kevin Callari i-a fost alături și a reprezentat un sprijin important pentru ea.

„Sunt atât de speriată”

La opt luni după experiența dureroasă, Jaz Smith este din nou însărcinată, dar recunoaște că pierderea suferită i-a schimbat complet felul în care trăiește această perioadă.

Într-un vlog publicat luni, 5 octombrie, în care documentează actuala sarcină, influencerița a vorbit despre teama care a apărut odată cu vestea că va deveni mamă.

„Este trist cum, atunci când ești însărcinată pentru prima dată și sarcina nu se încheie cu venirea pe lume a copilului, experiența aceea îți răpește ceva din ceea ce simți a doua oară”, a spus Jaz Smith.

Teama de a trece din nou printr-o pierdere a făcut-o chiar să ezite atunci când a venit vorba despre momentul în care urma să le spună celor apropiați că este însărcinată.

„Nu știu dacă vreau să le spun oamenilor… Când le spun, nici măcar nu filmez momentul, deși mi-ar plăcea să păstrez acele amintiri. Dar nici măcar nu simt entuziasm, pentru că sunt atât de speriată”, a explicat influencerița.

De ce nu reușește să se bucure pe deplin de veste

Jaz Smith spune că reacția sa nu are nicio legătură cu lipsa dorinței de a deveni mamă. Dimpotrivă, își dorește foarte mult un copil, însă experiența pierderii primei sarcini a făcut-o să se teamă să se atașeze de ideea că totul va merge bine.

„Chiar și reacția mea când am aflat… nici măcar nu a fost una de entuziasm. Și nu pentru că nu vreau să am un copil. Îmi doresc atât de mult să am un copil, dar motivul este că nu vreau să mă entuziasmez și apoi să fiu dezamăgită din nou”, a mărturisit ea.

Pentru Jaz Smith și Kevin Callari, actuala sarcină marchează astfel începutul unui nou capitol, la numai opt luni după momentul dureros prin care au trecut. Cei doi, care s-au căsătorit în mai 2025, așteaptă acum primul lor copil.

CITEȘTE ȘI: Anne Hathaway, însărcinată și mai elegantă ca niciodată! Ce ținută a ales pentru una dintre cele mai importante premiere ale anului

Bucurie uriașă în familia Jenner: Brody Jenner a devenit tată pentru a doua oară. Soția lui a trecut printr-un travaliu „intens”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
O țară riscă să dispară până în anul 2100. Care este motivul
O țară riscă să dispară până în anul 2100. Care este motivul
Sfântul Apostol Toma, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 6 octombrie 2026
Sfântul Apostol Toma, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 6 octombrie 2026
Doliu în lumea sportului! Mihai Cîmpeanu, fostul pilot de raliuri, a murit
Doliu în lumea sportului! Mihai Cîmpeanu, fostul pilot de raliuri, a murit
Răzvan Lucescu, în doliu după moartea nașului său! Fostul internațional Ilie Datcu s-a stins din viață
Răzvan Lucescu, în doliu după moartea nașului său! Fostul internațional Ilie Datcu s-a stins din viață
Vladimir Putin, acuzat că ar încerca să ascundă apariția unui caz de ciumă pneumonică în Rusia. Ce informații au dispărut
Vladimir Putin, acuzat că ar încerca să ascundă apariția unui caz de ciumă pneumonică în Rusia. Ce informații au dispărut
De la „Te iubesc” la despărțire într-o săptămână. Ce s-a întâmplat cu relația lui Elon Musk
Mediafax
De la „Te iubesc” la despărțire într-o săptămână. Ce s-a întâmplat cu relația lui Elon Musk
Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. A fost jurnalist și ambasadorul României la Paris
Gandul.ro
Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. A fost jurnalist și ambasadorul României la Paris
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Cât costă biletele la concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică Jr. la Sala Palatului: „Nu te îmbogățești, poate numai spiritual”
Adevarul
Cât costă biletele la concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică Jr. la Sala Palatului: „Nu te îmbogățești, poate numai spiritual”
Cine este Luca Niculescu, pe care președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pentru funcția de premier
Digi24
Cine este Luca Niculescu, pe care președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pentru funcția de premier
Război declarat somonului în restaurante. 120 de bucătari celebri îl vor scos din meniu
Mediafax
Război declarat somonului în restaurante. 120 de bucătari celebri îl vor scos din meniu
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ce frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii”
Click.ro
Ce frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Steve Jobs, omagiat de Apple la 15 ani de la moartea sa. Mesajele publicate de John Ternus și Tim Cook
go4it.ro
Steve Jobs, omagiat de Apple la 15 ani de la moartea sa. Mesajele publicate de John Ternus și Tim Cook
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. A fost jurnalist și ambasadorul României la Paris
Gandul.ro
Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. A fost jurnalist și ambasadorul României la Paris
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Mediafax Italia
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Încă puțin și...”
Mediafax Spania
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Încă puțin și...”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.