Este din nou însărcinată, la 8 luni după ce și-a pierdut copilul! Mărturisirea dureroasă a influenceriței: „Sunt atât de speriată”

Jaz Smith este din nou însărcinată, la opt luni după ce a trecut prin pierderea unei sarcini, însă vestea pe care și-a dorit-o atât de mult vine la pachet cu o teamă pe care influencerița nu încearcă să o ascundă. Creatoarea de conținut în vârstă de 29 de ani și soțul ei, Kevin Callari, așteaptă primul lor copil, iar anunțul a fost făcut prin intermediul unor imagini în care Jaz își arată burtica și ecografia. După experiența dureroasă din februarie, vedeta mărturisește însă că îi este greu să trăiască noua sarcină cu aceeași bucurie și lipsă de griji pe care le-a simțit prima dată.

Jaz Smith a anunțat că este însărcinată

Potrivit PEOPLE, influencerița în vârstă de 29 de ani a anunțat sâmbătă, 3 octombrie, că așteaptă primul copil împreună cu soțul ei, Kevin Callari, cu care s-a căsătorit în mai 2025.

Jaz Smith a publicat o fotografie în care apare așezată în brațele soțului său, pe o verandă, purtând un cardigan parțial descheiat care îi lasă la vedere burtica de gravidă. Kevin Callari ține în mână imaginea unei ecografii, iar influencerița a ales un mesaj extrem de simplu pentru a anunța vestea.

„Apropo, sunt însărcinată”, a scris ea.

Ulterior, Jaz a publicat și un videoclip în care apare afară, zâmbind și arătând ecografia spre cameră, în timp ce soțul său se află lângă ea. Filmarea a fost însoțită de mesajul „mama și tata”.

A pierdut o sarcină în luna februarie

Bucuria actualei sarcini vine după o perioadă extrem de dificilă pentru cei doi. În februarie, Jaz Smith dezvăluia într-un vlog publicat pe YouTube că rămăsese însărcinată, dar că începuse să piardă sarcina.

„Recent, Kevin și cu mine am aflat că sunt însărcinată… Din păcate, ieri am început să pierd sarcina. Chiar nu este deloc plăcut. Momentul este foarte prost”, povestea ea atunci.

Creatoarea de conținut explica faptul că ea și soțul său încercau în mod activ să aibă un copil, motiv pentru care vestea pierderii sarcinii a afectat-o profund.

„Sunt supărată. Urăsc faptul că lucrul acesta nu este sub controlul meu. Să treci de la atâta entuziasm la așa ceva… Este pur și simplu îngrozitor”, mărturisea Jaz Smith, cu lacrimi în ochi.

În acea perioadă, influencerița spunea că Kevin Callari i-a fost alături și a reprezentat un sprijin important pentru ea.

„Sunt atât de speriată”

La opt luni după experiența dureroasă, Jaz Smith este din nou însărcinată, dar recunoaște că pierderea suferită i-a schimbat complet felul în care trăiește această perioadă.

Într-un vlog publicat luni, 5 octombrie, în care documentează actuala sarcină, influencerița a vorbit despre teama care a apărut odată cu vestea că va deveni mamă.

„Este trist cum, atunci când ești însărcinată pentru prima dată și sarcina nu se încheie cu venirea pe lume a copilului, experiența aceea îți răpește ceva din ceea ce simți a doua oară”, a spus Jaz Smith.

Teama de a trece din nou printr-o pierdere a făcut-o chiar să ezite atunci când a venit vorba despre momentul în care urma să le spună celor apropiați că este însărcinată.

„Nu știu dacă vreau să le spun oamenilor… Când le spun, nici măcar nu filmez momentul, deși mi-ar plăcea să păstrez acele amintiri. Dar nici măcar nu simt entuziasm, pentru că sunt atât de speriată”, a explicat influencerița.

De ce nu reușește să se bucure pe deplin de veste

Jaz Smith spune că reacția sa nu are nicio legătură cu lipsa dorinței de a deveni mamă. Dimpotrivă, își dorește foarte mult un copil, însă experiența pierderii primei sarcini a făcut-o să se teamă să se atașeze de ideea că totul va merge bine.

„Chiar și reacția mea când am aflat… nici măcar nu a fost una de entuziasm. Și nu pentru că nu vreau să am un copil. Îmi doresc atât de mult să am un copil, dar motivul este că nu vreau să mă entuziasmez și apoi să fiu dezamăgită din nou”, a mărturisit ea.

Pentru Jaz Smith și Kevin Callari, actuala sarcină marchează astfel începutul unui nou capitol, la numai opt luni după momentul dureros prin care au trecut. Cei doi, care s-au căsătorit în mai 2025, așteaptă acum primul lor copil.

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