Tatăl primei victime a lui Vlad Bălțățeanu, dezvăluiri despre coșmarul trăit de fiica sa: ”A avut nevoie de îngrijiri medicale”

Tatăl victimei lui Băltățeanu din 2022, dezvăluiri în premieră
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Înainte de tragedia Valentinei Tănasie, Vlad Băltățeanu ar mai fi fost acuzat de agresarea unei adolescente. Tatăl victimei susține că dosarul deschis în 2022 nu a primit o soluție până acum. Bărbatul a făcut dezvăluiri la Dan Capatos Show despre coșmarul trăit de fiica sa. Potrivit declarațiilor sale, adolescenta ar fi fost agresată după ce Vlad ar fi devenit gelos. Ce a urmat pare desprins dintr-un film de groază. Fata ar fi fost supusă mai multor agresiuni din partea călăului Valentinei. CANCAN.RO are toate detaliile în premieră!

Tatăl fetei susține că fiica s-ar fi cunoscut cu Vlad de aproximativ trei săptămâni. Adolescenta ar fi mers la locuința acestuia pentru a-l ajuta la curățenie. Ulterior, Vlad ar fi devenit violent din cauza faptului că tânăra stătea pe telefon. Vezi emisiunea integrală aici!

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„Se știau de aproximativ trei săptămâni, parcă. Se mai văzuseră, dar relația avea mai puțin de o lună. Dacă ar fi comunicat cu mine, mă duceam după ea. Indiferent că îl cunoștea de nu știu de cât timp, n-aș fi fost de acord.”

Tatăl fetei spune că lipsa comunicării dintre părinți poate avea consecințe grave asupra copiilor. Bărbatul spune că dacă ar fi reușit să aibă o comunicare mai bună cu mama fetei, de care divorțase de aproximativ 16 ani, fiica lor nu ar mai fi ajuns să fie victima lui Băltățeanu.

„Dacă doi oameni maturi nu prea se înțeleg și nu au o comunicare privind copilul, e clar că cel mic ascultă de cel cu care stă. Dacă fata mea nu era neagră la față, eu nu știam.”

Vlad Bălțățeanu/ sursa foto: social media

Vlad Bălțățeanu/ sursa foto: social media

Tatăl victimei: „Am văzut că avea mai multe vânătăi”

Bărbatul susține că și-a dat seama că fiica sa fusese agresată după ce a observat leziunile. Deși tânăra îi mărturisese tatălui său calvarul prin care a trecut, acesta spune că ar fi fost oricum de detectat cu ochiul liber ce i se întâmplase fetei. Ulterior, ar fi mers împreună cu aceasta la poliție și la expertiza medico-legală.

„Am mers luni, dacă nu mă înșel, tot eu cu ea, pentru raport. A fost violență extremă, viol, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Am făcut câteva investigații chiar la Parchet. Știam că ceva trebuie să se întâmple cu dosarul ăsta. În momentul în care lucram, eram în serviciu cu un coleg și chiar discutam despre așa ceva. Eu am făcut câteva investigații chiar la Parchet, dar nu mi s-a dat voie datorită faptului că nu mai era minoră. Vlad n-a fost chemat la audieri. Eu din dialogul cu foștii băieți de acolo am aflat că el era luat în vizor. Era în scandaluri, avea diferite amenzi pe tulburarea liniștii publice.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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