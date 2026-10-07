Constantin Mărie, mesaj sfâșietor după moartea soției. Promisiunea pe care i-a făcut-o Cristinei: ”Dumnezeu a vrut să o scape de chin”

Cristina Mărie, prietena de familie a lui Culiță Sterp, s-a stins din viață la doar 37 de ani. În vara acestui an, femeia fusese diagnosticată cu o formă rară și agresivă de boală, iar din păcate, toate eforturile medicale nu au mai putut să o salveze. Îngenuncheat de durere, Constantin, soțul acesteia, încearcă să proceseze drama prin care trece, scriindu-și suferința în mesaje dureroase pentru regretata lui soție.

În urmă cu doar câteva luni, Cristina Mărie a primit diagnosticul de tumoră infiltrativă localizată în trunchiul cerebral, una dintre cele mai complexe și sensibile regiuni ale sistemului nervos. În sprijinul acesteia se mobilizase o întreagă comunitate de oameni, familie, prieteni și necunoscuți care au empatizat cu suferința sa. Inclusiv Culiță Sterp, care îi este prieten bun soțului ei. Artistul își îndemnase de nenumărate ori urmăritorii să îi sprijine cazul și să doneze orice sumă pentru a strânge banii necesari tratamentului.

Constantin, mesaj sfâșietor după moartea Cristinei Mărie

Din păcate, miercuri, 7 octombrie, corpul Cristinei a pierdut bătălia cu boala. În urma ei rămân un soț care încă nu își revine din șocul suferit și Cleopatra, fiica lor, care va fi nevoită să crescă fără mamă. Îngenuncheat de dor și suferință, Constantin a rămas să își plângă partenera de viață, așternându-și durerea în rânduri sfâșietoare. Într-un mesaj pe Facebook, bărbatul privește moartea Cristinei ca pe o eliberare, în încercarea de a scăpa de chinul și suferința din ultimele luni. Acesta și-a luat rămas-bun de la aleasa inimii sale și i-a făcut o promisiune din partea lui și a fiicei lor, Cleopatra: că vor rămâne la fel de uniți, continuând să fie o familie închegată și puternică, exact așa cum erau când se bucurau toți trei de viață. Cristina și Constantin s-au cunoscut în adolescență, când ea avea doar 17 ani, fiind „crescută” de cel alături de care doar moarte a despărțit-o.

„Soarele meu, Cristina, s-a stins din viață… După o perioadă grea de spitalizare și suferință, Dumnezeu a ales să o cheme la El, probabil pentru că a vrut să o scape de chin și să îi ofere liniștea pe care o merita. A plecat dintre noi cel mai pur suflet, un om cu o bunătate și o bucurie cum nu s-a mai întâlnit pe acest pământ. Știu sigur că ea nu ar vrea să ne vadă dărâmați de durere. Cristina ar vrea ca noi să o păstrăm exact așa cum a fost: veselă, luminoasă și plină de viață în sufletele noastre. Ar vrea să ne amintim de râsul ei, de căldura ei și de fiecare clipă în care ne-a luminat zilele. Eu și fata noastră, Cleopatra, îi promitem astăzi, cu inima frântă, dar plină de recunoștință, că vom rămâne uniți. Ne vom iubi exact așa cum ne-am iubit mereu toți trei, continuând să fim cea mai bună familie, așa cum am fost mereu când ea era lângă noi. Dragostea ei ne va ghida pașii, iar legătura noastră sfântă nu va dispărea niciodată. Te vom purta în tot ce facem, soarele nostru. Îți mulțumim pentru fiecare secundă de fericire pe care ne-ai dăruit-o. Drum lin către lumină, omul nostru pur! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a scris soțul Cristinei pe o rețea de socializare.

Cristina Mărie a sperat că se va vindeca până în ultima clipă

În ciuda suferinței și a perioadei delicate prin care trecea, Cristina a reușit să strângă o întreagă comunitate de partea sa. Atât ea, cât și Constantin, soțul ei, erau cunoscuți și respectați prin prisma meserie lor, fiind crescători pasionați de câini, dar și ca arbitri la concursurile de frumusețe pentru rasa American Bully. Aceștia dețineau o canisă care îi adusese aproape de foarte mulți oameni din zona orașului Oradea.

Din momentul în care a primit cruntul diagnostic, Cristina nu a încetat nicio clipă să spere într-o minune. În această perioadă de grea încercare ea s-a apropiat și mai mult de credință și de Divinitate, agâțându-se de fiecare fir de speranță. Dovada stă chiar în ultima sa postare de pe social media, de pe patul de spital. Ea s-a filmat în timp ce dansa și aștepta cu zâmbetul pe buze să intre în sala de operație pentru o nouă intervenție chirurgicală.

„Mă operez. Intru cu Dumnezeu în suflet și cu o singură convingere: MĂ ÎNTORC MAI PUTERNICĂ! Nu îmi este scris să renunț. Mi-e scris să lupt. Doamne, ține-mă de mână. De aici, totul în mâinile Tale”, a scris Cristina în ultima sa postare de pe Facebook.

În ciuda gravității situației, ea și-a păstrat optimismul până în ultima secundă. În urma consultărilor cu medicii specialiști din țară și din străinătate, Cristina primise recomandarea de a urma un tratament avansat la cea mai bună clinică din Germania, locul unde spera să își găsească salvarea.

Ultima postare făcută de Cristina Mărie, înainte să moară la 37 de ani. A sperat la un miracol până în ultima clipă

Cristina Mărie, prietena de familie a lui Culiță Sterp, a murit la doar 37 de ani. Boala rară de care suferea