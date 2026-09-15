Ce se întâmplă dacă pui prea mult detergent în mașina de spălat. Rufele pot ieși mai puțin curate

Atunci când rufele sunt foarte murdare, poate părea logic să adaugi mai mult detergent în mașina de spălat. În realitate, o cantitate mai mare nu înseamnă neapărat haine mai curate.

Excesul de detergent poate avea chiar efectul opus, lăsând reziduuri pe țesături și favorizând apariția mirosurilor neplăcute atât pe haine, cât și în mașina de spălat.

Detergenții moderni sunt, în general, concentrați, astfel că nu este nevoie de o cantitate foarte mare pentru o spălare obișnuită. Folosirea detergentului în exces poate îngreuna clătirea, mai ales în cazul mașinilor moderne, care utilizează cantități mai mici de apă.

Potrivit Consumer Reports, detergentul suplimentar nu face neapărat hainele mai curate. Dimpotrivă, poate lăsa pe țesături reziduuri care atrag murdăria și favorizează apariția mirosurilor neplăcute.

De ce prea mult detergent poate face rufele mai puțin curate

Detergentul trebuie îndepărtat din țesături în timpul procesului de clătire. Atunci când cantitatea folosită este prea mare, mașinii îi poate fi mai greu să elimine tot produsul.

Astfel, o parte din detergent poate rămâne pe fibre chiar și după terminarea programului. Hainele pot deveni lipicioase sau rigide ori pot prezenta urme și pete de detergent.

Problema poate fi și mai evidentă în cazul mașinilor de spălat cu eficiență ridicată, care sunt proiectate să folosească mai puțină apă. Tocmai din acest motiv, o cantitate prea mare de detergent poate fi mai dificil de eliminat complet la clătire.

Reziduurile pot reține, de asemenea, mirosurile în țesături. Astfel, încercarea de a obține haine mai curate și mai parfumate folosind detergent suplimentar poate produce rezultatul opus.

Excesul de detergent poate afecta și mașina de spălat

Problemele nu se limitează la haine. Detergentul care nu este eliminat complet se poate acumula și în interiorul mașinii de spălat. În timp, depunerile, umezeala și resturile provenite de pe haine pot crea condiții favorabile pentru apariția mirosurilor neplăcute și a mucegaiului.

O cantitate prea mare de detergent poate produce și prea multă spumă. Unele mașini încearcă să compenseze prin folosirea unei cantități suplimentare de apă sau prin prelungirea clătirii, ceea ce înseamnă că o simplă greșeală de dozare poate crește consumul de apă și durata programului.

În plus, acumulările de detergent în sertarul dozatorului și în alte zone ale mașinii pot face întreținerea aparatului mai dificilă.

Reziduurile pot provoca probleme persoanelor cu pielea sensibilă

Detergentul rămas pe haine poate deveni deranjant și pentru piele. Reziduurile rămase pe țesături pot provoca mâncărimi sau iritații, în special în cazul persoanelor cu alergii ori cu pielea sensibilă.

Problema poate apărea mai ales atunci când rufele nu sunt clătite suficient sau când mașina este încărcată excesiv, deoarece hainele nu mai au suficient spațiu pentru a se mișca, iar apa nu poate circula eficient printre ele.

Cât detergent ar trebui să folosești

Cantitatea potrivită nu este aceeași în orice situație. Trebuie luate în calcul dimensiunea încărcăturii, cât de murdare sunt hainele, tipul și concentrația detergentului, tipul mașinii de spălat și duritatea apei.

De aceea, este important să fie respectate instrucțiunile de dozare ale detergentului și recomandările producătorului mașinii de spălat, în loc să fie adăugat detergent „din ochi”.

Dacă după spălare hainele prezintă urme de detergent, sunt rigide sau par să nu fi fost clătite bine, cantitatea folosită poate fi prea mare. În această situație, reducerea dozei la următoarea spălare și, dacă este necesar, folosirea unui ciclu suplimentar de clătire pot ajuta la eliminarea reziduurilor.

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