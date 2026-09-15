”Un băiețel”. Gabriela Cristea a făcut anunțul despre un nou copil, în fața lui Tavi Clonda

Gabriela Cristea a avut un invitat special la podcastul său. Este vorba chiar de soțul ei, Tavi Clonda. Cei doi au vorbit despre relația lor, iar în final, prezentatoarea TV a făcut anunțul despre un nou copil.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Aceștia își declară dragostea de fiecare dată când au ocazia. De curând, artistul a fost invitat la podcastul soției sale, acolo unde a fost mai sincer ca niciodată și a vorbit despre relația lor.

El recunoaște că nu este mereu ușor să fii partenerul Gabrielei Cristea, pentru că este o femeie puternică și independentă. Totuși, un subiect a atras atenția fanilor. Prezentatoarea TV a vorbit pe scurt, mai în glumă, mai în serios, despre o posibilă sarcină. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Gabriela Cristea a făcut anunțul despre un nou copil, în fața lui Tavi Clonda

Gabriela Cristea s-a retras din televiziune pentru a se dedica familiei. Totuși, este în continuare foarte activă în mediul online, mai ales că are propriul podcast, în cadrul căruia aduce invitați care mai de care. Cel mai recent episod îl are în prim-plan pe soțul ei, Tavi Clonda.

Aceasta spune că este o ediție personală, din care fanii ei pot afla mai multe despre începuturile relației lor, prejudecățile cu care s-au confruntat de-a lungul timpului, familie, sacrificii, momentele grele, secretul căsniciei, dar și despre copii. Ea și Tavi au două fetițe, însă în cadrul podcastului, vedeta a recunoscut că își dorește un băiețel.

„Ideea e că aș vrea să ne oprim, pentru că aș vrea să mergem să repetăm. Poate facem și un băiețel”, a declarat Gabriela Cristea la propriul podcast.

Adevărul despre rivalitatea dintre Gabriela Cristea și Mirela Vaida

Recent, Gabriela Cristea și Mirela Vaida au fost față în față la podcastul vedetei. Între cele două, s-a zvonit ani la rând că ar fi rivale, însă realitatea este cu totul alta. Cele două au ținut să clarifice asta și au explicat că nu a fost niciodată într-o competiție.

Mirela Vaida: Din moment ce noi suntem aici, împotriva a tot ceea ce s-a zis și s-a scris despre noi atâția ani, este mai mult decât o dovadă de maturitate. Gabriela Cristea: Adică nu pot două femei care sunt și mame și gospodine, au și carieră în spate, știu ce-și doresc de la viață, să fie și prietene? Mirela Vaida: Imaginează-ți ce dramă a fost și chiar a fost, că doar am fost acolo. După plecarea ta de la „Noră pentru mama”, după 5 ani în care aveai emisiune zi de zi și era una de succes… am venit eu, una de la Etno. Eu eram la Etno Tv. Să vină una ca mine, la început de drum, necunoscută, și să ia locul Gabrielei Cristea… a fost o dramă națională. Eu nu mi-am dorit niciodată televiziune. Televiziunea m-a găsit pe mine, a fost discuția celor două prezentatoare TV.

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