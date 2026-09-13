Adelina Pestrițu dă tot din casă despre Burlacii. Ce s-a întâmplat în emisiunea de la Pro TV: „Au plecat acasă dezamăgiți”

Adelina Pestrițu a dat startul unui nou capitol al carierei sale, fiind moderatoarea emisiunii de tip reality-show „Burlacii: Foc în Paradis”. Vedeta a vorbit despre show-ul care le-a pus concurenților răbdarea la încercare, dar i-a și dezvoltat personal. Unii dintre ei au plecat din Turcia dezamăgiți că nu au primit trandafirul, simbolul emisiunii, alții și-au găsit iubirea pe meleagurile turcești. După ce au fost difuzate primele imagini din emsiune, în care apele au fost foarte tulburi prin prisma conflictului pe care Tina Ulmeanu l-a avut, moderatoarea emisiunii dezvăluie ce feedback a primit, dar și noi detalii despre una dintre cele mai pasionale emisiuni. În interviul exclusiv pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO, prezentatoarea tv a dezvăluit ce s-a întâmplat în culisele showului, dar și ce răsturnări de situații au avut loc. Și, dacă unii concurenți au plecat din Turcia dezamăgiți că nu au primit trandafirul, unul dintre ei însă a ales să i-l ofere chiar moderatoarei emisiunii.

Mai sunt doar câteva zile până când noul reality show de la Pro TV, Burlacii: Foc în paradis urmează să fie difuzat, iar moderatoarea emisiunii, Adelina Pestrițu, a oferit un interviu în care ne-a dezvăluit detalii picante despre noul reality show care promite dramă, aventură și multe răsturnări de situație. Ce a descoperit ea pe parcursul showului, dar și ce feed-back a primit după difuzarea primelor imagini, aflăm de la ea.

Adelina Pestrițu, noi detalii despre emisiunea pe care o prezintă: „Au plecat acasă dezamăgiți”

CANCAN.RO: De la cine ai primit trandafirul?

Adelina Pestrițu: Dacă vorbim de acesta din mână, să știi că mi l-a oferit un burlac care a participat la „Burlacii: Foc în paradis”. Este simbolul emisiunii și tocmai de aceea mi l-a oferit. Trandafirul este cel care te ține în competiție sau te poate da afară.

CANCAN.RO: Să înțeleg că au fost concurenți care nu și-au găsit neapărat iubirea acolo. Există și cazuri de genul acesta, nu?

Adelina Pestrițu: Da, au fost și concurenți care au plecat singuri acasă și dezamăgiți, dar au fost concurenți care au plecat cu inima plină și cu speranța că de data aceasta va fi bine. Este un reality show în care veți descoperi relații de dragoste așa cum vedeți în filme. Și nu exagerez când spun asta, dar trebuie să ne urmăriți începând din 14 septembrie să descoperiți.

CANCAN.RO: Abia așteptăm, am văzut câteva imagini, deja au fost difuzate inclusiv pe paginile de Instagram și Tiktok. Ce feedback ai primit?

Adelina Pestrițu: Feedback-ul este foarte bun până în prezent. Bineînțeles că oamenii de-abia așteaptă să vadă mai mult și eu aștept să văd mai mult pentru că, chiar dacă am trăit cu ei în casă cinci săptămâni și i-am descoperit, le-am ascultat poveștile, i-am cunoscut, aștept să îi văd și din canapea, să îi văd la televizor și sunt entuziasmată că în sfârșit că această producție se lansează.

CANCAN.RO:Am înțeles de la anumiți concurenți că ai fost persoana potrivită, la momentul potrivit, le-ai dat sfaturi, i-ai ajutat, s-a simțit treaba asta?

Adelina Pestrițu: Atât cât m-am priceput și eu, îmi place să ascult oamenii și să îi cunosc exact așa cum sunt ei, și dacă sfatul meu este binevenit și este cerut, de ce nu? Mi-am dorit foarte mult să fiu prietena lor, mai întâi de toate și dincolo de rolul de moderator al emisiunii.

CANCAN.RO: Ce a fost totuși cel mai dificil pentru tine la filmări?

Adelina Pestrițu: Să-i văd plângând, să-i văd că pleacă acasă dezamăgiți și descurajați pentru că își puneau speranța ca în paradis să-și găsească jumătatea. Și s-au întâmplat atât de multe încât unii dintre ei, din păcate, au plecat acasă sau chiar au fost eliminați și, din păcate, nu au găsit perechea pe sufletul lor.

CANCAN.RO: Ce vor descoperi oamenii pe parcursul show-ului? Ce vor vedea la început și ulterior?

Adelina Pestrițu: Dacă ar fi să fac o retrospectivă a celor întâmplate, să știi că sunt foarte multe lucruri. Vor descoperi situații limită, răsturnări de situație, oameni care luptă pentru ceea ce e al lor, care sunt dispuși să lupte cu toate armele pe masă, oameni pe care poate îi vor percepe ușor diferit la început, dar pe parcurs vor descoperi latura lor sensibilă, poveștile lor de viață, unele mai frumoase, altele mai puțin frumoase și vor descoperi niște oameni care chiar își pun toate speranțele în această aventură în care au pornit.

CANCAN.RO: Este ceva ce ai învățat tu din această experiență?

Adelina Pestrițu: Sunt lucruri pe care să spunem că le știam, lucruri care s-au reconfirmat și, chiar urmărindu-i, mi-am dat seama că niciodată nu trebuie să renunți la a crede în iubire și la a crede că într-o zi o să fii fericit.

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