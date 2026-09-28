Robert Lele, mesaj dur pentru Dana Roba după ce a criticat-o pe Andra Volos: „Te-am ruga să-ți ridici bretonul”

Robert Lele, mesaj dur pentru Dana Roba după ce a criticat-o pe Andra Volos: „Te-am ruga să-ți ridici bretonul”
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La câteva luni după schimbul anterior de replici dintre Andra Volos și Dana Roba, tensiunile dintre cele două au reizbucnit în spațiul public.

De această dată, motivul disputei a fost machiajul purtat de influenceriță în ziua nunții sale cu Robert Lele, eveniment care a avut loc recent. Dana Roba a analizat public apariția miresei și a lansat o serie de critici dure la adresa rezultatului final.

Robert Lele sare în apărarea Andrei Volos

În urma comentariilor făcute de make-up artista din Timișoara, Robert Lele a intervenit pentru a-și apăra soția și a transmis un mesaj ferm pe rețelele sociale.

Ce s-a întâmplat la petrecerea unde Robert Lele a fost întors din drum

Robert Lele

Artistul a răspuns într-un videoclip publicat pe TikTok, unde a făcut referire atât la aspectul fizic al Danei Roba, cât și la activitatea acesteia.

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„Am avea și noi o curiozitate mare, dacă tot ai comentat machiajul soției mele. Te-am ruga cu toții să îți ridici puțin bretonul să vedem dacă te putem machia unul dintre noi. Știm că ai o problemă facială. Vrem să știm dacă îți putem machia acea scrumieră. Tu nu ești make-up artistă, tu ești actriță de filme pentru adulți”, a declarat Robert Lele, pe TikTok.

Dana Roba şi Andra Volos, din nou la cuţite

Reacția artistului a venit după ce Dana Roba a analizat în detaliu machiajul purtat de Andra Volos în ziua nunții și a susținut că lucrarea nu ar fi fost realizată la standardele pe care le consideră potrivite pentru un astfel de eveniment.

 Dana Roba

Make-up artista a afirmat că rezultatul i-a lăsat impresia unui machiaj realizat de o persoană lipsită de experiență și a criticat mai multe detalii tehnice ale look-ului de mireasă.

„E ceva rău de tot! Nu mi-a plăcut nimic! Cred că a fost machiată de către vreo cursantă, vreo începătoare și, da, 100% pe mocangeală. În cazul în care a plătit 1000 de lei machiajul ăsta și geana îi stă așa și linia de tuș arată horror este îngrozitor, strigător la cer. Nu ai voie să arăți așa în ziua nunții. Așa nu! Dacă ai plătit, ia-ți banii înapoi! Ai tot dreptul. Nu are cum să ți-o ia geana la fugă sau să îți pice în supă, când dansezi”, a declarat Dana Roba.

În ciuda valului de comentarii apărute după declarațiile make-up artistei, Andra Volos a transmis că este mulțumită de modul în care a arătat în ziua nunții.

Andra Volos în ziua nunţii

Influencerița a precizat că are încredere în echipa care s-a ocupat de organizarea evenimentului și de pregătirea sa pentru marele moment. Totodată, aceasta a subliniat că persoana care i-a realizat machiajul are experiență în domeniu și că este mândră de colaboratorii care au contribuit la una dintre cele mai importante zile din viața sa.

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