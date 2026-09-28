Flavia Mihășan și-a luat inima în dinți și s-a operat la nas. Primele imagini după intervenția estetică

Flavia Mihășan și-a luat inima în dinți și s-a operat la nas. Primele imagini după intervenția estetică
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Flavia Mihășan
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Flavia Mihășan și-a surprins recent urmăritorii cu imagini realizate la scurt timp după intervenția chirurgicală la nivelul nasului. Vedeta a decis să le ofere fanilor o privire asupra perioadei de recuperare și a publicat fotografii imediat după procedură.

După intervenția estetică, Flavia Mihășan a revenit în mediul online cu primele fotografii în care poate fi văzută după procedură. Vedeta a oferit și câteva detalii despre decizia de a face această schimbare, mărturisind că este mulțumită de felul în care a decurs totul.

Motivul pentru care asistenta TV a recurs la această intervenție

După ani în care a evitat intervenția din cauza temerilor, Flavia Mihășan și-a făcut, în cele din urmă, curaj să apeleze la operația la nivelul nasului. Vedeta a vorbit cu comunitatea sa din mediul online despre emoțiile și gândurile care au însoțit-o înainte de a ajunge pe masa de operație.

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7 poze

Partenera de viață a lui Andrei Ciobanu susține că problema nu era doar de ordin estetic. Vedeta suferea de o deviație de sept și probleme cu valva nazală, care îi afectau respirația. Aceasta a fost principala cauză pentru care nu putea inspira suficient aer, iar acest lucru o obosea.

„În sfârșit, am avut curajul să fac ceva ce îmi doresc de peste 10 ani. M-am operat la nas! Chinuiala mea a durat o veșnicie. Aveam o deviație de sept foarte mare și o superbă disfuncție a valvei nazale. Adică pe românește: mi se lipeau nările când respiram.

Pur și simplu simțeam că nu am niciodată suficient de mult aer, iar asta mă obosea teribil”, a relatat Flavia Mihășan într-un filmuleț postat pe rețelele de socializare.

Vedeta a precizat că, deși medicii i-au confirmat în repetate rânduri diagnosticul, ea a preferat să amâne intervenția tocmai din cauza temerilor de operație.

„Ani de zile am tot mers la controale, iar diagnosticul era mereu același, dar frica mă ținea în loc. Chiar m-am programat de trei ori la operație și de trei ori am dat înapoi și nu m-am dus. Îmi era super frică. Dacă nu o să iasă”, a mai adăugat Flavia.

Sursa foto: Social media

După două săptămâni de la intervenție, fosta asistentă TV a împărtășit cu urmăritorii săi primele imagini cu rezultatul intervenției. Ea a publicat un filmuleț și a explicat internauților că rezultatul final nu este cel vizbil.

„În timp o să se mai desumfle și o să coboare și vârful nasului. Nu pot să cred”, a mai spus Flavia.

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