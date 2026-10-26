Melodia pe care Remi Dobre i-a compus-o Biancăi Iotu, înainte să fie „tradus” cu Narcis Bujor la Insula Iubirii: „Îți dau dureri de cap, știu că te-ai săturat”

Melodia pe care Remi Dobre i-a compus-o Biancăi Iotu, înainte să fie „tradus” cu Narcis Bujor la Insula Iubirii: „Îți dau dureri de cap, știu că te-ai săturat”
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Înainte să ajungă la „Insula iubirii”, Remi i-a făcut promisiuni Biancăi / Sursa foto: Social media
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Înainte de a pleca în Thailanda la filmările pentru „Insula Iubirii”, Remi Dobre îi dedica iubitei sale, Bianca Iotu, o melodie de dragoste cu versuri care, privite în contextul celor întâmplate ulterior, capătă o cu totul altă semnificație.

Piesa „Bărbat Bine”, semnată de George Copilău și realizată pentru Remi Dobre, a fost lansată pe 1 martie 2026. Imaginile pentru videoclipul în care apar cei doi îndrăgostiți au fost filmate înainte de participarea la emisiune. Numai că promisiunile de iubire din cântec aveau să fie puse la încercare în cel mai neașteptat mod!

Remi Dobre îi promitea Biancăi Iotu că nu se va despărți de ea

Melodia „Bărbat Bine” a fost gândită ca o declarație de dragoste pentru Bianca, femeia pe care Remi o prezenta drept marea sa iubire. Versurile vorbesc despre atașament, promisiuni și despre locul special pe care partenera îl ocupă în viața unui bărbat, chiar și atunci când în jur apar tentații.

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„Așa am avut tot ce am vrut mereu, dar fără tine nu sunt eu, în jur tot felul de tipe, ispite peste ispite, dar tu ești viața mea, îmi ești jurăminte”, sunt câteva dintre versurile care descriu povestea pe care Remi părea să o trăiască alături de Bianca.

Privite acum, cu toate evenimentele petrecute în Thailanda, cuvintele capătă o ironie aparte. Dacă în melodie versurile vorbeau despre ispitele care nu ar putea schimba ceea ce simte Remi pentru iubita sa, experiența de la „Insula Iubirii” avea să arate că lucrurile nu sunt întotdeauna atât de simple.

În timpul emisiunii, apropierea sa de Daniela a schimbat dinamica relației cu Bianca. Cu alte cuvinte, promisiunile din cântec au ajuns să fie privite prin prisma alegerilor făcute în fața camerelor.

Concurentul a recunoscut că mai creează probleme, dar iubește până peste cap / Sursa foto: Social media

„Îți dau dureri de cap, știu că te-ai săturat”

Un alt fragment al piesei pare să descrie chiar tensiunile care aveau să apară între cei doi, cauzate de infidelitatea concurentului de la Insula Iubirii.

„Îți dau dureri de cap, știu că te-ai săturat, dar poți să stai liniștită, de tine nu mă despart”.

Mesajul era unul de împăcare și de reasigurare, o promisiune că, indiferent de dificultățile din cuplu, relația va continua. În realitate, însă, participarea la emisiune a adus momente tensionate. Astfel, Bianca a ajuns să ia o decizie care a marcat simbolic ruptura dintre ei.

Dacă nu a fost Remi cel care să pună primul punct relației, Bianca a fost cea care a aruncat în foc talismanul asociat poveștii lor, într-un moment cu o puternică încărcătură emoțională. Ulterior, și Remi a renunțat la obiectul simbolic, făcând și câteva semne obscene deasupra focului care le-a mistuit iubire. Gestul Biancăi a arătat că promisiunile din melodie nu mai erau suficiente pentru a ține relația pe linia de plutire.

CITEȘTE ȘI: Gestul ofensator făcut de Remi Dobre, după ce a aruncat colierul în foc. Ce i-a transmis Biancăi Iotu, de fapt

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