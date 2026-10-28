Ispita-pilot Eduard Vlădescu, necazuri cu banii. Blue Air i-a dat „țeapă” după perioada petrecută la cunoscuta companie aeriană

Ispita-pilot Eduard Vlădescu, necazuri cu banii. Blue Air i-a dat „țeapă” după perioada petrecută la cunoscuta companie aeriană
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Ispita-pilot Eduard Vlădescu a ajuns în mijlocul unui scandal de proporții cu compania aeriană Blue Air. Bărbatul a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, că a muncit pe brânci, dar a rămas cu buzunarele goale: „Nu am primit niciun salariu”! Și asta nu e tot. Nici până în ziua de azi situația nu s-a rezolvat, iar banii pe care îi așteaptă au rămas doar o amintire pe hârtie.

Înainte să ajungă ispită la „Insula Iubirii” și să o cucerească pe Claudia Ion, Eduard Vlădescu a încercat să-și facă un nume pe terenul de fotbal. A trecut și pe la Petrolul, însă visul de a deveni mare fotbalist s-a sfârșit repede.

A schimbat apoi macazul, s-a apucat de modeling, a plecat la Londra și a lucrat cu Cătălin Botezatu. În 2019, a decis să lase în urmă toate aceste experiențe și să intre în lumea aviației. A terminat școala de pilotaj în doi ani și s-a angajat. Numai că primul job în domeniu i-a adus și o dezamăgire pe măsură.

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„Eu am jucat fotbal cam toată viața. Am fost și pe la Petrolul, am fost promovat acolo, dar nu s-a concretizat nimic și nu am ajuns un mare fotbalist pentru că, în România, dacă nu ai susținere și un impresar, e greu să te descurci.

Apoi am făcut modeling, am fost plecat din țară, la Londra, după care am lucrat cu Cătălin Botezatu. În 2019, m-am apucat de școala de pilotaj. Am terminat-o în doi ani. Am fost primul care a terminat și, automat, primul care s-a angajat”, a spus el pentru CANCAN.RO.

A fost „țepuit” de compania Blue Air

Ispita-pilot a povestit, pentru CANCAN.RO, că în 2021 s-a angajat la Blue Air, a făcut trecerea către pilotajul comercial și s-a specializat pe Boeing. Numai că, după toată munca depusă, s-a ales cu buzunarele goale. N-a încasat nici măcar un salariu.

Eduard a povestit că experiența l-a durut enorm. Până să ajungă la manșa unui avion comercial, a investit în pregătire, a învățat ani la rând și a muncit ca să-și câștige locul în aviație. Iar când a venit momentul să fie plătit pentru munca lui, leafa nu a mai apărut.

„M-am angajat în 2021 la Blue Air. Am stat la Blue Air în perioada în care am făcut trecerea de la pilot la pilot comercial și m-am specializat pe Boeing. M-am angajat acolo, dar nu am primit niciun salariu, deoarece, în perioada respectivă, se pregăteau de faliment și fusesem angajat printr-un contract cu Hong Kong, o vrăjeală de genul acesta. Deci nu am primit niciun ban, niciun salariu.

Eduard Vlădescu

Eduard Vlădescu. Sursa foto Social media

După aceea, am plecat în Polonia, am zburat pentru companii din Olanda și pentru Turkish Airlines, iar o parte dintre zboruri au fost către Emirate. Am peste 3.000 de ore de zbor.

A fost dureros că nu am primit salariul de la Blue Air, pentru că investești mult și înveți extrem de mult ca să ajungi să lucrezi pentru o companie aeriană, iar apoi să nu primești niciun ban”, a povestit ispita pilot.

„Sunt criticat că m-am dus la Insula Iubirii”

Dacă povestea cu salariul neîncasat de la Blue Air l-a lăsat cu un gust amar, nici participarea la „Insula Iubirii” nu l-a scutit de gura lumii. Eduard Vlădescu a povestit că a fost criticat pentru că, deși este pilot, a ales să intre în rolul de ispită. Bărbatul care a cucerit-o pe Claudia Ion nu s-a lăsat intimidat de comentariile celor din jur și a spus răspicat ce crede despre valul de critici.

„Sunt criticat pentru că m-am dus la Insula Iubirii fiind pilot. Uite că m-am dus! Și ce? Cred că sunt ok în emisiunea asta. Este viața mea personală, așa că nu cred că ar trebui să intereseze pe nimeni”, a mai spus el.

VEZI ȘI: Ce i-a spus Claudia Ion lui Eduard Vlădescu, după ce l-a altoit în club. Cuvântul care a pus internetul pe jar

Avem imaginile cu Claudia Ion și ispita-pilot de la Insula iubirii. Eduard Vlădescu le-a stricat relația, chiar înainte să se logodească

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