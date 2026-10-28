Ispita-pilot Eduard Vlădescu, necazuri cu banii. Blue Air i-a dat „țeapă” după perioada petrecută la cunoscuta companie aeriană

Ispita-pilot Eduard Vlădescu a ajuns în mijlocul unui scandal de proporții cu compania aeriană Blue Air. Bărbatul a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, că a muncit pe brânci, dar a rămas cu buzunarele goale: „Nu am primit niciun salariu”! Și asta nu e tot. Nici până în ziua de azi situația nu s-a rezolvat, iar banii pe care îi așteaptă au rămas doar o amintire pe hârtie.

Înainte să ajungă ispită la „Insula Iubirii” și să o cucerească pe Claudia Ion, Eduard Vlădescu a încercat să-și facă un nume pe terenul de fotbal. A trecut și pe la Petrolul, însă visul de a deveni mare fotbalist s-a sfârșit repede.

A schimbat apoi macazul, s-a apucat de modeling, a plecat la Londra și a lucrat cu Cătălin Botezatu. În 2019, a decis să lase în urmă toate aceste experiențe și să intre în lumea aviației. A terminat școala de pilotaj în doi ani și s-a angajat. Numai că primul job în domeniu i-a adus și o dezamăgire pe măsură.

„Eu am jucat fotbal cam toată viața. Am fost și pe la Petrolul, am fost promovat acolo, dar nu s-a concretizat nimic și nu am ajuns un mare fotbalist pentru că, în România, dacă nu ai susținere și un impresar, e greu să te descurci. Apoi am făcut modeling, am fost plecat din țară, la Londra, după care am lucrat cu Cătălin Botezatu. În 2019, m-am apucat de școala de pilotaj. Am terminat-o în doi ani. Am fost primul care a terminat și, automat, primul care s-a angajat”, a spus el pentru CANCAN.RO.

A fost „țepuit” de compania Blue Air

Ispita-pilot a povestit, pentru CANCAN.RO, că în 2021 s-a angajat la Blue Air, a făcut trecerea către pilotajul comercial și s-a specializat pe Boeing. Numai că, după toată munca depusă, s-a ales cu buzunarele goale. N-a încasat nici măcar un salariu.

Eduard a povestit că experiența l-a durut enorm. Până să ajungă la manșa unui avion comercial, a investit în pregătire, a învățat ani la rând și a muncit ca să-și câștige locul în aviație. Iar când a venit momentul să fie plătit pentru munca lui, leafa nu a mai apărut.

„M-am angajat în 2021 la Blue Air. Am stat la Blue Air în perioada în care am făcut trecerea de la pilot la pilot comercial și m-am specializat pe Boeing. M-am angajat acolo, dar nu am primit niciun salariu, deoarece, în perioada respectivă, se pregăteau de faliment și fusesem angajat printr-un contract cu Hong Kong, o vrăjeală de genul acesta. Deci nu am primit niciun ban, niciun salariu.

După aceea, am plecat în Polonia, am zburat pentru companii din Olanda și pentru Turkish Airlines, iar o parte dintre zboruri au fost către Emirate. Am peste 3.000 de ore de zbor. A fost dureros că nu am primit salariul de la Blue Air, pentru că investești mult și înveți extrem de mult ca să ajungi să lucrezi pentru o companie aeriană, iar apoi să nu primești niciun ban”, a povestit ispita pilot.

„Sunt criticat că m-am dus la Insula Iubirii”

Dacă povestea cu salariul neîncasat de la Blue Air l-a lăsat cu un gust amar, nici participarea la „Insula Iubirii” nu l-a scutit de gura lumii. Eduard Vlădescu a povestit că a fost criticat pentru că, deși este pilot, a ales să intre în rolul de ispită. Bărbatul care a cucerit-o pe Claudia Ion nu s-a lăsat intimidat de comentariile celor din jur și a spus răspicat ce crede despre valul de critici.

„Sunt criticat pentru că m-am dus la Insula Iubirii fiind pilot. Uite că m-am dus! Și ce? Cred că sunt ok în emisiunea asta. Este viața mea personală, așa că nu cred că ar trebui să intereseze pe nimeni”, a mai spus el.

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