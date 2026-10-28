Cum arată Nattasha Black fără pic de machiaj? Ce intervenții estetice are concurenta de la Insula Iubirii

Nattasha Black
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Nattasha Black, concurentă în sezonul X al emisiunii Insula Iubirii, a atras atenția în mediul online după ce a publicat imagini în care apare complet nemachiată. Fotografiile au fost realizate înaintea unei ședințe foto profesionale și au fost distribuite chiar de ea pe rețelele de socializare.

Cunoscută publicului încă de la debutul său în emisiune, Nattasha Black s-a aflat de mai multe ori în centrul atenției din cauza declarațiilor făcute despre activitatea sa profesională. De profesie dominatoare, concurenta a vorbit deschis despre meseria sa, iar partenerul ei, Lorenzo, a declarat că, deși nu este neapărat încântat de ceea ce face aceasta, o susține.

Nattasha Black s-a afișat fără machiaj

În apropierea Halloween-ului, Nattasha Black a apelat la o ședință foto profesională pe care a prezentat-o urmăritorilor din mediul online. Pe lângă imaginile finale, concurenta de la Insula Iubirii a publicat și cadre realizate înainte de aplicarea machiajului.

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Foto: Instagram

Bruneta a apărut complet naturală, fără produse cosmetice, imaginile fiind distribuite pe conturile sale de socializare.

Foto: Instagram

Apariția sa a atras atenția internauților, care au putut să o vadă într-o ipostază diferită de cele cu care este obișnuit publicul.

Ce intervenții estetice a recunoscut că are

În trecut, Nattasha Black a vorbit despre intervențiile estetice la care a apelat pentru a-și modifica aspectul fizic. Concurenta a explicat că a ales să facă o rinoplastie, un implant mamar și o procedură de tip lipo vaser 360.

Totodată, aceasta a precizat că a trecut de două ori prin intervenții la nivelul sânilor pentru a ajunge la rezultatul dorit.

„Pentru mine a decurs bine operația (n.r. de rinoplastie), nu am fost vânătă sub ochi și am putut să plec din spital. Am rinoplastie, am sânii făcuți de două ori și am lipo vaser 360. Eu am avut sânii foarte mici și la prima operație pe care am făcut-o acum nouă ani, mi-au putut pune o mărime mai mică și după doi ani am vrut să fie o mărime mai mare”, a spus bruneta, în mediul online.

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