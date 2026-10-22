Narcis Bujor, dezvăluire neașteptată despre Nattasha Black: ”Am creat un zid ca să ascundem ceea ce suntem, de fapt”

Narcis Bujor
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Narcis Bujor este una dintre cele mai cunoscute ispite masculine din universul „Insula Iubirii”, iar în ultima perioadă a ajuns frecvent în atenția publicului datorită aparițiilor sale din sezonul 9 al emisiunii. Recent, tatuatorul a vorbit despre Nattasha Black, concurenta cu care a fost asociat de numeroși telespectatori încă de la începutul sezonului.

Invitat în podcastul lui Bursucu’, Narcis Bujor a mărturisit că, din punctul său de vedere, publicul nu s-a înșelat atunci când a observat asemănări între el și Nattasha Black. Ispita a explicat că există anumite trăsături comune între ei, în special în ceea ce privește modul în care aleg să își protejeze vulnerabilitățile și emoțiile.

Ce au în comun Narcis Bujor şi Nattasha Black

Potrivit acestuia, concurenta afișează o imagine puternică și dominantă, însă consideră că dincolo de această aparență există o latură sensibilă pe care nu o arată foarte des și pe care, în opinia lui, încearcă să o țină ascunsă.

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„Lumea n-a greșit atunci când a zis că eu și Nattasha de asemănăm foarte mult. Din anumite puncte de vedere. Am creat un zid ca să ascundem ceea ce suntem, de fapt, fiindcă ce avem noi de oferit este foarte ușor de rănit. Am creat munți, ziduri, bariere, am pus sârmă ghimpată și tot ce se putea face ca să nu ajungă nimeni la noi. Dominantă, să controleze, dar, cu toate astea, nu poate să ascundă că e o persoană bună. Eu le-am simțit. Nu le-a arătat. Le-a negat și am văzut că le neagă și față de ea. Eu o respect pe Nattasha”, a spus Narics Bujor, în podcastul lui Bursucu’.

Adevărul din spatele aventurii cu Bianca Iotu

Narcis Bujor s-a aflat în centrul atenției și datorită apropierii de Bianca Iotu în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”. Cei doi au dezvoltat o conexiune puternică pe parcursul participării în show, iar relația lor a fost intens comentată de telespectatori.

După unul dintre momentele petrecute împreună, ispita masculină a explicat și de ce a ales să se retragă în camera sa. Acesta a declarat că nu și-a dorit să fie văzut de celelalte fete din vilă și să devină subiectul unor noi discuții.

„S-a bucurat de moment. Ne-am bucurat amândoi! Ca să evit să fiu văzut de celelalte fete și să dau sfară în țară, m-am dus la mine în cameră. A părut puțin tristă când am plecat”, a declarat ispita, la Insula Iubirii.

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