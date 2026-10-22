Câți bani câștigă Narcis Bujor într-o singură zi din meseria de tatuator: ”Atunci mi-am făcut dinții”

Narcis Bujor a devenit cunoscut publicului în sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, iar în actualul sezon, cu numărul 10, a revenit pe micile ecrane și a atras din nou atenția telespectatorilor. În rolul de ispită masculină, acesta a reușit să se apropie de Bianca Iotu și să o determine să cedeze tentației, punând la încercare relația pe care tânăra o are cu Remi Dobre.

Dincolo de aparițiile televizate și de pasiunea pentru sport, Narcis are și o meserie din care a reușit să câștige bani frumoși. Acesta este tatuator și a lucrat o perioadă în Austria, unde și-a construit o clientelă inclusiv în comunitățile de români stabilite în străinătate. Experiența acumulată peste hotare i-a permis să obțină venituri considerabile.

Câți bani câștiga Narcis Bujor din tatuaje în Austria

Ispita masculină a explicat că, în perioada pandemiei, când multe saloane de tatuaje s-au închis, a găsit o alternativă pentru a-și continua activitatea. Prin intermediul prietenilor, a intrat în contact cu diverse comunități de români, austrieci și germani, unde a găsit persoane interesate să se tatueze. Uneori, închiria un spațiu, iar alteori lucra în locuințele prietenilor săi.

Narcis Bujor a povestit că practica tarife mai mici decât cele obișnuite pe piața din străinătate, însă acest lucru nu însemna că veniturile sale erau mici. Potrivit declarațiilor sale, putea câștiga chiar și 1.500 de euro într-o singură zi de tatuat.

Tatuatorul a ținut să sublinieze că meseria sa îi permite să se întrețină și că este o profesie pe care o consideră frumoasă și profitabilă. Narcis a explicat că veniturile sale provin din munca depusă în domeniul tatuajelor, contrar presupunerilor că nu ar avea o sursă de venit stabilă.

„Eu am venit de la tatuat din Austria, adică eu am muncit când am venit. Eu am fost într-o comunitate de români în Austria și am tatuat acolo, fiindcă i-am cunoscut în timpul pandemiei când s-au închis tattooshop-urile prin afară. Și eu mi-am găsit prieteni care cunoșteau ori comunități de români, ori de austrieci, de germani, prin Germania, unde mă tot duceam și stăteam într-un loc, ori îmi luam un spațiu, ori stăteam la un prieten și tatuam oamenii la jumătate de preț față de celelalte, dar tatuajele la jumătate de preț înseamnă mult, sunt scumpe rău tatuajele în afară. Sunt prețuri de 1500 de euro pe zi, puteam să fac. Cum ar fi să mă întorc eu și să… Eu am venit, atunci mi-am făcut și dinții. Au zis că eu nu aveam bani, eu muncesc ca tatuator. Să fii tatuator e o miserie bună, e o miserie frumoasă.”, a povestit Narcis Bujor la podcastul moderat de Bursucu.

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