Test de inteligență doar pentru genii | Cine a furat brățara turistei de pe plajă?

Test de inteligență doar pentru genii | Cine a furat brățara turistei de pe plajă?
Test de inteligență doar pentru genii | Cine a furat brățara turistei de pe plajă?
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Este joi, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență interesant. 

Testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Acestea se găsesc la un click distanță, fiind foarte populare în mediul online. Pe lângă rolul pe care îl au, testele de acest tip îți pun mintea la încercare, la fel și spontaneitatea, gândirea critică și memoria. Totodată, rezolvarea frecventă a unor exerciții IQ poate contribui la buna funcționare a creierului pe termen lung.

Test de inteligență doar pentru genii | Cine a furat brățara turistei de pe plajă?

Dragă cititorule, ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu un test de inteligență. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu, trebuie să îl rezolvi în maximum 11 secunde! Deși pare ușor, un moment de neatenție te poate pune în dificultate. Rezolvând acest test, îți vei pune mintea la contribuție, la fel și gândirea critică și spontaneitatea.

În plus, îți vei măsura nivelul IQ, însă într-un mod distractiv. Așadar, în imaginea dată poți observa că o turistă și-a pierdut brățara. Unul dintre oamenii din jur i-au furat bijuteria, tot ce trebuie să faci este să identifici făptașul. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să îți dai seama cine a furat brățara turistei din prima: aplauze și felicitări! Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi soluția numaidecât.

Așadar, dacă analizăm cu atenție fotografia, putem observa că urmele de pe nisip îi aparțin fetei și nu există alți pași care să indice făptașul, deci, prin excludere, cel care ar fi putut fura brățara fără să dea de bănuit este pescarul cu undița.

Test de inteligență doar pentru genii | Cine a furat brățara turistei de pe plajă?

Test de inteligență doar pentru genii | Cine a furat brățara turistei de pe plajă?

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine, se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 9+9=8 într-o egalitate corectă

TEST IQ | Geniile reușesc în 11 secunde! Tu în cât timp poți găsi cele 3 diferențe dintre cele două cupluri din imagine?

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 9+9=8 într-o egalitate corectă
Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 9+9=8 într-o egalitate corectă
TEST IQ | Geniile reușesc în 11 secunde! Tu în cât timp poți găsi cele 3 diferențe dintre cele două cupluri din imagine?
TEST IQ | Geniile reușesc în 11 secunde! Tu în cât timp poți găsi cele 3 diferențe dintre cele două cupluri din imagine?
Test de inteligență | 6+19=7 este greșit. Corectați egalitatea mutând un singur chibrit
Test de inteligență | 6+19=7 este greșit. Corectați egalitatea mutând un singur chibrit
Test de inteligență | În cel mult 4 secunde, identificați pisica ascunsă în această iluzie optică!
Test de inteligență | În cel mult 4 secunde, identificați pisica ascunsă în această iluzie optică!
Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 13-0=6
Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 13-0=6
Nuclearelectrica pune presiune pe NuScale în proiectul SMR de la Doicești
Mediafax
Nuclearelectrica pune presiune pe NuScale în proiectul SMR de la Doicești
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
Gandul.ro
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Un tren german care a întârziat 13 minute nu a mai fost lăsat să intre într-o gară din Elveția. Cum au justificat responsabilii feroviari interdicția
Adevarul
Un tren german care a întârziat 13 minute nu a mai fost lăsat să intre într-o gară din Elveția. Cum au justificat responsabilii feroviari interdicția
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin
Digi24
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin
Mitul vaccinurilor care provoacă autism, demontat de experta română de la EMA: „Un zombi care nu moare”
Mediafax
Mitul vaccinurilor care provoacă autism, demontat de experta română de la EMA: „Un zombi care nu moare”
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport.ro
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Drama neștiută din viața lui Valerie Lungu. Dezvăluiri dureroase despre tatăl ei. „Este un om străin pentru mine”
Click.ro
Drama neștiută din viața lui Valerie Lungu. Dezvăluiri dureroase despre tatăl ei. „Este un om străin pentru mine”
Camere video descoperite în prizele din dormitoarele unei cabane din Sibiu: „Filmau ce se întâmpla în pat. Și în baie erau”
Digi 24
Camere video descoperite în prizele din dormitoarele unei cabane din Sibiu: „Filmau ce se întâmpla în pat. Și în baie erau”
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin
Digi24
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Promotor.ro
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
go4it.ro
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
Gandul.ro
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
„Șoseta cu lămâie”. Trucul pentru rufe parfumate fără balsam
Mediafax Italia
„Șoseta cu lămâie”. Trucul pentru rufe parfumate fără balsam
Super galerie foto! Ea este ”Regina” lumii!
Mediafax Spania
Super galerie foto! Ea este ”Regina” lumii!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.