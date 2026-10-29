Este joi, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență interesant.

Testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Acestea se găsesc la un click distanță, fiind foarte populare în mediul online. Pe lângă rolul pe care îl au, testele de acest tip îți pun mintea la încercare, la fel și spontaneitatea, gândirea critică și memoria. Totodată, rezolvarea frecventă a unor exerciții IQ poate contribui la buna funcționare a creierului pe termen lung.

Test de inteligență doar pentru genii | Cine a furat brățara turistei de pe plajă?

Dragă cititorule, ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu un test de inteligență. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu, trebuie să îl rezolvi în maximum 11 secunde! Deși pare ușor, un moment de neatenție te poate pune în dificultate. Rezolvând acest test, îți vei pune mintea la contribuție, la fel și gândirea critică și spontaneitatea.

În plus, îți vei măsura nivelul IQ, însă într-un mod distractiv. Așadar, în imaginea dată poți observa că o turistă și-a pierdut brățara. Unul dintre oamenii din jur i-au furat bijuteria, tot ce trebuie să faci este să identifici făptașul. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să îți dai seama cine a furat brățara turistei din prima: aplauze și felicitări! Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi soluția numaidecât.

Așadar, dacă analizăm cu atenție fotografia, putem observa că urmele de pe nisip îi aparțin fetei și nu există alți pași care să indice făptașul, deci, prin excludere, cel care ar fi putut fura brățara fără să dea de bănuit este pescarul cu undița.

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine, se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 9+9=8 într-o egalitate corectă

TEST IQ | Geniile reușesc în 11 secunde! Tu în cât timp poți găsi cele 3 diferențe dintre cele două cupluri din imagine?