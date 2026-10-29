Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr

Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
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Dezvăluirile făcute de Cosmin Cernat despre situația fiicei sale, Maya, au stârnit numeroase reacții, iar printre persoanele care au ales să transmită un mesaj public se numără și Mihaela Rădulescu. Vedeta a vorbit despre curajul tinerei și despre teama pe care o pot simți femeile atunci când se confruntă cu diferite forme de agresiune.

Cosmin Cernat a atras atenția asupra unei situații delicate din viața fiicei sale, după ce a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care și-a exprimat îngrijorările cu privire la ceea ce ar fi trăit Maya. Prezentatorul a ales să vorbească public despre acest subiect sensibil, iar mărturisirile sale au provocat reacții în mediul online. (VEZI AICI)

Reacția Mihaelei Rădulescu după dezvăluirile lui Cosmin Cernat

Printre cei care au comentat situația s-a aflat și Mihaela Rădulescu. Vedeta a transmis un mesaj în care și-a exprimat regretul față de povestea făcută publică și a evidențiat importanța curajului de a vorbi despre experiențele dureroase. Reacția sa a fost una de susținere, cu accent pe dificultățile pe care le întâmpină persoanele care se confruntă cu agresiuni și care, din diferite motive, ezită să ceară ajutor.

Mihaela Rădulescu a reacționat la dezvăluirile lui Cosmin Cernat printr-un mesaj în care a subliniat că nicio formă de agresiune nu ar trebui trecută cu vederea. Vedeta a făcut referire inclusiv la violența verbală, o formă de comportament abuziv ale cărei efecte pot fi greu de observat din exterior, dar care poate afecta profund persoana vizată.

„Îmi pare tare rău să aud așa o poveste tristă… Curajul Maiei sper să inspire orice femeie care încă are teama aia neagră de a lupta împotriva oricărui tip de agresiune, fie si din vorbe.”, a transmis Mihaela Rădulescu.

Prin cuvintele sale, vedeta a atras atenția asupra fricii care le poate împiedica pe victime să vorbească despre ceea ce li se întâmplă. Uneori, teama de reacția familiei, de consecințe sau de lipsa de înțelegere din partea celor din jur poate face ca o persoană să păstreze tăcerea, chiar și atunci când are nevoie de sprijin.

Fiica lui Cosmin Cernat, agresată de soțul Monicăi Iagăr! Mesajul public al prezentatorului TV: ”A trecut printr-o experiență extrem de dureroasă”

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