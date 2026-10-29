Îl recunoști? Așa arăta în 2014. Este unul dintre cei mai controversați concurenți din actualul sezon Insula Iubirii

Îl recunoști? Așa arăta în 2014. Este unul dintre cei mai controversați concurenți din actualul sezon Insula Iubirii
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Marian Gigi Boitași, cunoscut publicului drept Ian, a atras atenția telespectatorilor după apariția sa în actualul sezon al emisiunii Insula Iubirii. Puțini își mai amintesc însă cum arăta acesta în urmă cu aproximativ 12 ani, pe vremea când era adolescent și își construia un parcurs în lumea sportului. Fotografiile din acea perioadă îl surprind într-o ipostază complet diferită de cea cu care s-a prezentat în fața camerelor de filmat.

Participarea la Insula Iubirii l-a adus pe Marian Gigi Boitași în atenția unui public mult mai larg. Dacă în prezent este cunoscut în special datorită experienței sale din reality-show-ul filmat în Thailanda, trecutul său ascunde o poveste legată de sport, începută cu mult înainte de apariția pe micul ecran.

Cum arăta Ian înainte de Insula Iubirii

Acum bărbatul a venit la Insula Iubirii împreună cu iubita sa, Mira, pentru a-și testa relația. Chiar dacă sunt doar de câteva zile pe insulă tentațiile au început să apară pentru ambii.

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„Eu mă numesc Boitași Marian Gigi, sunt din Brăila, lucrez ca și crupier într-o sală de poker, am fost sportiv de performanță de rugby, timp de șapte ani (…) Suntem împreună de trei ani și jumătate”, a declarat noul concurent de la Insula Iubirii.

Ian și Mira la Insula Iubirii/foto: social media

Imaginile din 2014 îl prezintă pe Ian la o vârstă la care se afla încă în perioada adolescenței. Într-una dintre fotografii acesta apare cu o înfățișare vizibil diferită de cea de astăzi. Trăsăturile sale erau deja conturate, însă stilul vestimentar și aspectul general îl fac ușor de diferențiat de bărbatul care a ajuns să fie urmărit de fanii emisiunii.

Înainte de a deveni cunoscut datorită emisiunii de la Antena 1, Marian Gigi Boitași avea deja un parcurs sportiv. Potrivit informațiilor publicate în presa locală în 2014, acesta era originar din satul Muchea, comuna Siliștea, județul Brăila, și practica rugby la nivel de performanță.

Ian înainte

La vremea respectivă, tânărul era elev în clasa a X-a la Liceul de Arte „Hariclea Darclée” din Brăila și făcea parte din echipa Rugby Club Brăila. Mai mult, numele său apărea într-o știre despre convocarea la lotul național de juniori U17, fiind prezentat drept singurul rugbist brăilean selecționat pentru acea acțiune.

Fotografiile din 2014 oferă o perspectivă asupra unei perioade în care Marian Gigi Boitași era încă un adolescent implicat în activități sportive și preocupat de parcursul său școlar. În imaginile recente, acesta apare într-un context complet diferit, cel al unei producții de televiziune urmărite de numeroși telespectatori.

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