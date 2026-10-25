Test de inteligență | 6+19=7 este greșit. Corectați egalitatea mutând un singur chibrit

Duminica este ocazia perfectă pentru o provocare care să vă pună la încercare logica și rapiditatea în gândire. De această dată, CANCAN.RO vă invită să rezolvați o problemă de matematică aparent banală, dar care ascunde un detaliu ce poate induce în eroare. Aveți nevoie de concentrare, atenție la calcule și un strop de ingeniozitate pentru a ajunge la răspunsul corect.

Provocarea propusă astăzi le va da ceva de furcă celor care se grăbesc să găsească răspunsul fără să analizeze atent fiecare detaliu. Exercițiul pune la încercare gândirea logică și capacitatea de a identifica rapid soluția corectă.

Deși testele de acest tip pot fi folosite pentru evaluarea anumitor abilități cognitive, rezolvarea unui singur exercițiu nu stabilește nivelul IQ. Cei care descoperă răspunsul într-un timp foarte scurt își pot pune la încercare ingeniozitatea și atenția la detalii.

Test IQ cu chibrituri: poți corecta egalitatea mutând un singur băț?

La prima vedere, exercițiul pare ușor de rezolvat, însă găsirea variantei corecte necesită atenție și puțină creativitate. Provocarea constă în corectarea operației matematice 6 + 19 = 7, folosind o singură mutare de chibrit. Ai reușit să descoperi soluția fără ajutor?

Cei care au identificat rapid răspunsul își pot felicita spiritul de observație, iar pentru cei care încă încearcă să găsească rezolvarea, indiciul următor ar putea fi de folos.

Care este soluția testului?

Secretul constă în cifra 9 din numărul 19. Ia un chibrit din această cifră, astfel încât să o transformi în 3, apoi așază-l orizontal în fața cifrei 6, pentru a forma semnul minus.

În urma acestei modificări, egalitatea se transformă în − 6 + 13 = 7, o operație matematică în care ambele părți sunt egale.

Cum se interpretează scorul IQ?

Coeficientul de inteligență, cunoscut drept IQ, este un indicator folosit pentru evaluarea anumitor capacități cognitive, precum raționamentul logic, recunoașterea tiparelor și rezolvarea problemelor. Acesta poate fi măsurat prin teste standardizate, care includ exerciții cu numere, imagini, forme geometrice și serii logice.

În cazul testelor de IQ standardizate, scorurile sunt interpretate în raport cu media populației, stabilită de regulă la 100.

Rezultatele sunt împărțite în mai multe intervale, fiecare indicând un anumit nivel al performanței cognitive:

Peste 140 de puncte – un scor excepțional de ridicat, întâlnit la un număr foarte mic de persoane.

Între 131 și 140 de puncte – un nivel foarte ridicat al capacităților cognitive.

Între 121 și 130 de puncte – rezultate semnificativ peste medie.

Între 111 și 120 de puncte – un scor peste media populației.

Între 101 și 110 puncte – rezultate apropiate de media generală.

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Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 13-0=6