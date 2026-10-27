Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 9+9=8 într-o egalitate corectă

Un test de logică bazat pe bețe de chibrit le pune mintea la încercare celor care iubesc provocările matematice. Tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție ecuația, să identifici greșeala și să găsești soluția corectă, mutând un singur băț de chibrit. Deși pare simplu la prima vedere, exercițiul îți solicită atenția, gândirea logică și capacitatea de a observa detalii pe care le-ai putea trece cu vederea.

Ecuația de la care pornești este următoarea: 9 + 9 = 8. După cum poți observa, rezultatul nu este corect din punct de vedere matematic. Provocarea constă în modificarea acestei expresii astfel încât egalitatea să devină adevărată, fără să adaugi sau să elimini vreun băț de chibrit. Ai voie să muți unul singur, iar fiecare detaliu poate face diferența.

Tu poți să rezolvi testul IQ?

Înainte să afli răspunsul, încearcă să găsești singur soluția. Nu te grăbi să schimbi cifrele la întâmplare și analizează inclusiv semnele matematice. Uneori, cheia rezolvării nu se află în modificarea numerelor, ci în transformarea unui simbol.

Ai găsit soluția? Dacă încă nu ai reușit să corectezi ecuația, iată cum poți rezolva testul. Mută un singur băț de chibrit din cifra 9 aflată în partea stângă a egalității și transformă semnul plus într-un semn minus. Astfel, expresia inițială se modifică și devine -9 + 9 = 0.

De această dată, egalitatea este corectă, deoarece numărul – 9, adunat cu 9, are ca rezultat zero.

Acest tip de exercițiu este o modalitate distractivă de a-ți antrena mintea și de a-ți testa spiritul de observație. Provocările cu bețe de chibrit sunt potrivite pentru persoanele de toate vârstele și demonstrează că, uneori, o singură mutare poate schimba complet rezultatul.

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