Test de inteligență pentru genii | 3, 5, 8, 12, 17. Ce număr urmează?

Test de inteligență pentru genii | 3, 5, 8, 12, 17. Ce număr urmează?
Test de inteligență
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Ziua de miercuri vine cu o nouă ocazie de a-ți antrena mintea și de a-ți testa rapiditatea în gândire. Dacă îți plac provocările care îți solicită atenția și logica, exercițiul de astăzi este exact ceea ce cauți. CANCAN.RO îți aduce un test de inteligență care îți va pune la încercare spiritul de observație, capacitatea de concentrare și îndemânarea la calcule matematice.

Analizează cu atenție șirul de numere și încearcă să identifici regula care stă la baza acestuia. Deși provocarea pare ușor de descifrat, răspunsul poate să nu fie atât de evident pe cât ai crede. Ai suficientă intuiție și rapiditate în gândire pentru a găsi soluția fără să ai nevoie de prea mult timp de reflecție?

Exercițiile de logică reprezintă o modalitate interesantă de a-ți pune mintea în mișcare și de a ieși din rutina zilnică. Pentru a ajunge la rezultatul corect, trebuie să analizezi fiecare indiciu și să faci conexiuni între informații.

Pe lângă faptul că îți oferă câteva momente de relaxare, aceste provocări te încurajează să privești lucrurile din perspective diferite și să îți folosești gândirea analitică pentru a găsi soluția potrivită.

Test de inteligență

Testele de perspicacitate te provoacă să ieși din tiparele obișnuite de gândire și să descoperi soluții pe care poate nu le-ai observa de la început. Un rezultat corect depinde de felul în care analizezi indiciile, faci legături între elementele prezentate. Uneori, tocmai amănuntul care pare nesemnificativ la prima vedere poate fi cheia întregii provocări.

Rezolvarea constantă a unor asemenea exerciții te ajută să-ți antrenezi gândirea analitică, să faci conexiuni mai ușor între diferite informații și să abordezi problemele din alte unghiuri.

REZOLVARE

Pentru a afla ce număr urmează în șirul 3, 5, 8, 12, 17, trebuie să analizăm diferențele dintre valorile consecutive și să identificăm regula după care acestea cresc.

Astfel, de la 3 la 5 avem o diferență de 2, de la 5 la 8 diferența este 3, de la 8 la 12 crește la 4, iar de la 12 la 17 ajunge la 5. Observăm că fiecare diferență este cu o unitate mai mare decât cea precedentă. Continuând șirul după aceeași regulă, următoarea diferență va fi 6, iar calculul este 17 + 6 = 23. Așadar, răspunsul corect este b, 23.

Rezolvare

Dacă ai descoperit soluția fără ajutor, înseamnă că ai reușit să identifici regula matematică din spatele exercițiului. Dacă nu ai găsit răspunsul din prima încercare, nu te descuraja. Uneori, cheia rezolvării unui astfel de test stă în observarea atentă a diferențelor dintre numere, nu doar în valorile acestora.

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